Россияне купили рекордный объем золотых слитков — впервые с 2014 года

Как сообщают «Известия», за три квартала 2021 года россияне приобрели 4 тонны золота — это на 8% больше, чем за соответствующий период 2020-го. Объем продаж таким образом побил предыдущий рекорд 2014 года. Инвесторы воспринимают золото как «защитный актив» и часто используют как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов — оно страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов.

В крупнейших российских банках рост спроса россиян на золото подтверждают. Объем привлеченных средств в обезличенные металлические счета с начала этого года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а продажи золотых монет выросли в четыре раза. Как считает руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко, спрос на золото поддерживается высокими темпами инфляции и напряженностью из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

По мнению портфельного управляющего Private Banking банка «Зенит» Георгия Окромчедлишвили, популярность золота также растет из-за повышения геополитической напряженности. Игроки рынка ищут защитные активы, чтобы исключить обесценивание средств. При этом перекладывать деньги в доллары и евро не торопятся из-за крайне низких ставок, которые не покрывают растущие темпы инфляции.