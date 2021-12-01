Настоящее и будущее корпоративного автопарка: обсуждают эксперты

Удобство водителей как способ сохранения штата

Цифровизация позволяет сервису «Грузовичкоф» развивать новые услуги для клиентов — сборные грузы, крупнотоннажные перевозки и прочие.

«Для удобства заказов мы создали мобильное приложение, позволяющее клиенту заказать, не высчитывая длину, ширину и высоту груза, нужную перевозку, а также не забыть про дополнительные услуги — погрузо-разгрузочные работы, разборку, сборку и расстановку мебели, такелажные работы, упаковку груза и прочее», — добавляет Георгий Дадашов.

А для удобства водителей «Грузовичкоф» разработал собственную навигацию: к примеру, в Петербурге есть, очень низкие мосты и низкие арки, под которые некоторые машины с грузом попросту не проедут, и все эти мосты и арки водители сервиса могут учитывать при построении маршрута. «На текущий момент мы знаем, как подъехать к любому адресу в городе!» — говорит Георгий Дадашов.

А компания «Авто Менеджмент» разработала собственную автоматизированную систему управления (АСУ).

Дарья Шаченок Генеральный директор компании «Авто Менеджмент»

Когда 9 лет назад возник вопрос автоматизации, мы разработали свои систему, включающую все необходимые данные для выживания предприятия. У нас разнотипный продукт — микроавтобусы, легковые машины разного класса, два грузовика, три минивэна, — и мне надо было понимать нашу рентабельность в каждый конкретный момент. Сегодня мы собираем всю статистику на каждую транспортную единицу.

Если «Таксовичкоф» создал приложение для клиентов, то «Авто Менеджмент» внедряет приложение для водителей, которое, как объясняет Шаченок, решает сразу несколько функций. Водитель включает это приложение при выходе на линию, и администратор в режиме реального времени видит, что с ним происходит: он принял заказ, поехал, ожидает клиента, клиент вышел, заказ завершен. Кроме того, здесь же, в приложении, водитель видит свою зарплату — сколько именно он заработал, — и если ему что-то непонятно, он имеет возможность тут же всё уточнить. То же самое (за исключением зарплаты водителя) видит в своем личном кабинете клиент.

«Авто Менеджмент» является микропредприятием, управляющим порядка 35 единицами техники и работающим с чуть более 30 водителями.

Я считаю, что агрегаторы сегодня убивают малый бизнес. У нас осталась очень тонкая ниша индивидуального подхода к клиенту и такого же индивидуального подхода к сотрудникам. Так как мы к ним относимся по-доброму, по-хорошему— я против внедрения жесткой дисциплины и жестких норм KPI, — интерес к компании у сотрудников повысился: они работают с нами и 5, и 8, и более лет. И клиенты тоже за нас держатся.

Индивидуальный подход Дарья Шаченок считает своей главной силой — так же, как и гибкость компании, ее умение быстро адаптироваться к реалиям и новым вводным; прозрачность и актуальность данных о состоянии предприятия для клиентов, партнеров и сотрудников и, конечно, чистая история компании (налоговая, кредитная, репутационная). Дарья Шаченок гордится, что в пандемию был сохранен весь штат, а значит — и высокий уровень команды.