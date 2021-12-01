Настоящее и будущее корпоративного автопарка: обсуждают эксперты

Как считают эксперты, в допандемийный период доля корпоративного коммерческого транспорта в Российской Федерации составляла свыше 10% от общего количества зарегистрированных автомобилей. Во время пандемии некоторые компании сократили собственные автопарки для соблюдения медицинских норм, но, к примеру, сервис доставки был расширен. И ни один город уже невозможно представить без такси, грузоперевозки и прочих видов коммерческого автотранспорта. Его экономику, безопасность и повышение значимости человеческого фактора представители данного сегмента транспортной индустрии обсудили на конференции «Эффективное управление корпоративным автопарком», которую провела 18 ноября «Собака.ru».
Качество сервиса, цифровизация и безопасность связаны напрямую
Наталья Беляева
Генеральный директор ЮК «Дельфи», эксперт Научно-технического совета Росприроднадзора РФ
Мы отрицательного реагируем на практику расширения автомобильных дорог, строительства новых магистралей, призывая уменьшать использование личного автотранспорта в целом, развивать сеть общественных средств передвижения или пользоваться индивидуальным электротранспортом. Почти все урбанисты пророчат российским городам будущее без машин и бесплатных парковок в центре. Но, говоря о вариативности личной мобильности, остается вопрос коммерческого транспорта, благодаря которому мы имеем то качество жизни, к которому привыкли. Такси, городской транспорт, машины, доставляющие товары нам домой и в магазины, — от этих благ цивилизации мы уже не сможем отказаться.
Георгий Дадашов
Директор отдела маркетинга сервиса «Грузовичкоф»
Спрос на перевозки увеличивается — как на грузовые, так и на внутригородскую доставку. Но мы понимаем, что сегодня важно не просто предоставить человеку машину, чтобы он смог что-то куда-то перевезти: важно предоставить качество и уровень сервиса, соответствующий времени. Человек должен быть уверен, что грузчики приедут к ним в масках и бахилах, упакуют груз в перчатках — то есть качество услуги выходит сегодня на новый уровень.
Как сказал эксперт, компания работает в 107 городах России на более 6 тыс. единиц автотранспорта, имея в своем составе около 5 тыс. специалистов. Второе направление компании — сервис «Таксовичкоф» — обеспечивает в 47 городах России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана более 28 млн заказов в год. «Таксовичкоф» располагает порядка 60 тыс. автомобилями.
При этом, по словам Дадашова, все процессы, выстраиваемые внутри компании и для клиента, цифровизированы. «С помощью разработанной нами системы мы знаем не только то, где машина находится и с какой скоростью движется, но и то, где, к примеру, в Петербурге наиболее низкие мосты и арки, знаем телематическое состояние оборудования, что позволяет предотвращать его поломки. Когда на линии ежедневно более 5 тыс. автомобилей, первейшая задача — отследить их техническое состояние: нам важно, чтобы наши автомобили были безопасны как для водителя, так и для клиента, и для других участников дорожного движения», — говорит он.
Таким образом, качество сервиса, цифровизация и безопасность транспорта связаны напрямую.
Страховые компании также стремятся к обеспечению дорожной безопасности.
Александр Демченко
Управляющий директор департамента корпоративного страхования «Группы Ренессанс Страхование»
Нам очень близка тема правильной организации управления автопарком. Философия нашей компании — действовать превентивно, предотвращая неприятности. Конечно, у нас есть и классические преимущества каско: выдача большинства направлений на ремонт день-в-день, минимальные сроки ремонта, урегулирование по WhatsApp, подменные автомобили. Все это очень важно. Цифровизация позволяет реализовывать такие сервисы. Например, самый крупный проект за последние месяцы – расчет ущерба в автостраховании. Это сервис на основе искусственного интеллекта, на базе компьютерного зрения.
Автоматически распознаются пострадавшие детали, предсказываются скрытые повреждения, система решает, какие работы нужны, рассчитывает калькуляцию. Такое решение дешевле и точнее расчетов, сделанных вручную, и, самое главное, занимает меньше времени, да еще и работает в режиме 24/7. В результате автопарки быстрее получают отремонтированный автомобиль. Но мы не просто компенсируем ущерб, когда уже что-то случилось. Мы выпускаем продукты и сервисы, которые помогают предотвратить происшествия.
Мы постоянно ищем и применяем новые технологии, связанные с безопасностью, делимся успешным опытом по снижению аварийности автопарков. Нами разработан онлайн тренинг для водителей по предотвращению типовых ДТП и снижению аварийности, мы дарим его всем офлайн и онлайн участникам конференции.
Удобство водителей как способ сохранения штата
Цифровизация позволяет сервису «Грузовичкоф» развивать новые услуги для клиентов — сборные грузы, крупнотоннажные перевозки и прочие.
«Для удобства заказов мы создали мобильное приложение, позволяющее клиенту заказать, не высчитывая длину, ширину и высоту груза, нужную перевозку, а также не забыть про дополнительные услуги — погрузо-разгрузочные работы, разборку, сборку и расстановку мебели, такелажные работы, упаковку груза и прочее», — добавляет Георгий Дадашов.
А для удобства водителей «Грузовичкоф» разработал собственную навигацию: к примеру, в Петербурге есть, очень низкие мосты и низкие арки, под которые некоторые машины с грузом попросту не проедут, и все эти мосты и арки водители сервиса могут учитывать при построении маршрута. «На текущий момент мы знаем, как подъехать к любому адресу в городе!» — говорит Георгий Дадашов.
А компания «Авто Менеджмент» разработала собственную автоматизированную систему управления (АСУ).
Дарья Шаченок
Генеральный директор компании «Авто Менеджмент»
Когда 9 лет назад возник вопрос автоматизации, мы разработали свои систему, включающую все необходимые данные для выживания предприятия. У нас разнотипный продукт — микроавтобусы, легковые машины разного класса, два грузовика, три минивэна, — и мне надо было понимать нашу рентабельность в каждый конкретный момент. Сегодня мы собираем всю статистику на каждую транспортную единицу.
Если «Таксовичкоф» создал приложение для клиентов, то «Авто Менеджмент» внедряет приложение для водителей, которое, как объясняет Шаченок, решает сразу несколько функций. Водитель включает это приложение при выходе на линию, и администратор в режиме реального времени видит, что с ним происходит: он принял заказ, поехал, ожидает клиента, клиент вышел, заказ завершен. Кроме того, здесь же, в приложении, водитель видит свою зарплату — сколько именно он заработал, — и если ему что-то непонятно, он имеет возможность тут же всё уточнить. То же самое (за исключением зарплаты водителя) видит в своем личном кабинете клиент.
«Авто Менеджмент» является микропредприятием, управляющим порядка 35 единицами техники и работающим с чуть более 30 водителями.
Я считаю, что агрегаторы сегодня убивают малый бизнес. У нас осталась очень тонкая ниша индивидуального подхода к клиенту и такого же индивидуального подхода к сотрудникам. Так как мы к ним относимся по-доброму, по-хорошему— я против внедрения жесткой дисциплины и жестких норм KPI, — интерес к компании у сотрудников повысился: они работают с нами и 5, и 8, и более лет. И клиенты тоже за нас держатся.
Индивидуальный подход Дарья Шаченок считает своей главной силой — так же, как и гибкость компании, ее умение быстро адаптироваться к реалиям и новым вводным; прозрачность и актуальность данных о состоянии предприятия для клиентов, партнеров и сотрудников и, конечно, чистая история компании (налоговая, кредитная, репутационная). Дарья Шаченок гордится, что в пандемию был сохранен весь штат, а значит — и высокий уровень команды.
Не экология, но экономика
На конференции была затронута политика властей по обновлению автопарка на более современные и молодые транспортные средства. «С 1 июля этого года автомобили, в документации которых не определен экологический класс, не смогут проезжать в «чистые» городские зоны», — подчеркнула Наталья Беляева.
Впрочем, паниковать пока не стоит: зоны с ограничением экоклассов для легковых авто, по словам эксперта, еще не установлены ни в одном регионе. Однако само право определять такие зоны у регионов есть, так что их появление — вопрос времени. В Москве ввели ограничения только для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже Евро-2 (Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5 и Евро-6 — экологические стандарты, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах), в пределы Третьего транспортного кольца — не ниже Евро-3. «Возможен ли массовый переход на более экологичные виды топлива или на электротранспорт?» — задает вопрос Наталья Беляева.
«Перейти на альтернативные виды топлива сейчас невозможно, так как нет подготовленной для этого инфраструктуры, но город ведет работу в этом направлении и в течение 5 лет корпоративный транспорт вынужденно перейдет на газ», — считает Дарья Шаченок.
А это явно потребует обновления всей техники.
«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» работают в основном на собственных автомобилях, лишь часть из них находятся в лизинге. У «Авто Менеджмента» также собственный автопарк. Их обновление влетит предприятиям в копеечку. Между тем лизинг предоставляет возможность компании получить транспорт в эксплуатацию без излишних финансовых вложений.
Александр Радеев
Генеральный директор компании «ВнешТрансПорт»
Собственный парк с точки зрения финансовой будет всегда работать эффективнее. Но когда ставится задача обновления парка, собственник вынужден вкладывать большие средства — если они, конечно, есть. Лизинг делает возможность обновления реальной.
Александр Радеев приводит в пример статистику. На начало 2020 года парк грузовых транспортных средств России составлял порядка 3,8 млн штук. При этом более 60% машин были старше 5 лет, а средний возраст автомобиля составлял 21,2 года. Экологический стандарт Евро-4 и выше имели всего 19,8% всех российских грузовых транспортных средств.
«Шведское правительство уже сейчас решило оградить территорию своего государства от транспортных средств класса Евро-4 и ниже, и некоторые российские перевозчики вот-вот столкнутся с невозможностью работать. Мы также должны задумываться о том, как сделать наш воздух чище. Санкт-Петербург — город аллергиков, у нас 21% взрослых имеют аллергические заболевания. Исследованиями доказана связь между большой загазованностью воздуха и аллергическими заболеваниями. Автомобильный транспорт загрязняет атмосферу выхлопными газами, твердыми частицами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами. Мировой опыт городов показывает, что ограничения на въезд автомобилей с низким экоклассом, повышает качество городского воздуха и стимулирует модернизацию транспортных средств», — говорит Александр Радеев.
«Таким образом, усовершенствование и обновление своего автопарка — это вопрос уже не экологии, а экономики: не делая этого, вы выбываете с рынка уже сейчас», — заключает Наталья Беляева.
Прозрачный процесс ремонта автомобиля
Снизить затраты на обновление автопарка возможно с помощью лизинга, а гарантировать его качественное обслуживание поможет программное обеспечение для отслеживания состояния автопарка.
Михаил Петров, руководитель федеральной франчайзинговой сети СТО ГК «ЕвроАвто», имеющей практику обслуживания 1900 корпоративных автопарков, самый крупный из которых насчитывает 208 автомобилей, рассказывает о цифровизации процесса взаимодействия с клиентами.
Михаил Петров
Руководитель федеральной франчайзинговой сети СТО ГК «ЕвроАвто»
Ежедневно мы обслуживаем 1200 автомобилей, активно внедряя электронный документооборот, что ускоряет документооборот с заказчиком, исключая в нем потери документов.
Автоматизируя процессы, компания проводит запись на ТО и согласование работ любым удобным способом — с помощью электронной почты, мессенджера, сайта, телефона. При этом, по словам Михаила Петрова, каждый клиент имеет возможность наблюдать за ходом ремонта своего транспортного средства через мобильное приложение. Кроме того, он получает фотоотчет о производимых работах в процессе ремонта и напоминание о предстоящем ТО и страховании в чат-боте.
Таким образом, процесс ремонта становится прозрачным, а напоминание помогает своевременно проводить техобслуживание и страховать машину, что, несомненно, положительно влияет на безопасность дорожного движения.
Видеонаблюдение снижает возможность аварии
Существующая нормативная база обязывает перевозчиков или владельцев транспортных средств внедрять на пассажирском транспорте и транспорте, перевозящем опасные грузы, системы видеонаблюдения. О том, как видеонаблюдение способствует безопасности пассажиров и предотвращению несчастных случаев и аварий, рассказывает Святослав Иришин, руководитель направления «Видеонаблюдение на транспорте» компании «ЦЕЗАРЬ СИСТЕМС СЕВЕРО-ЗАПАД». Компания Святослава Иришина порядка 15 лет занимается обслуживанием корпоративных парков, оборудовав более 200 тыс. объектов.
Святослав Иришин
руководитель направления «Видеонаблюдение на транспорте» компании «ЦЕЗАРЬ СИСТЕМС СЕВЕРО-ЗАПАД»
Основной задачей видеонаблюдения, или видеомониторинга, видеоаналитики, является снижение аварийности, которая происходит из-за невнимательности водителей, в том числе профессиональных. Ведь 10–12 часов подряд концентрироваться на дороге очень тяжело!
Видеорегистратор, который устанавливается внутри кабины, фиксирует всё, что происходит на дороге, а камера, направленная на водителя, определяет его состояние в настоящий момент. И если водитель устал, стал чаще моргать, начал часто зевать, курит, она подает сигнал сначала ему, а потом менеджеру.
Ущерб от того, что водитель заснул, многократно превышает стоимость камеры, которая реагирует на курение, засыпание, отвлечение от дороги и разговор по телефону. Фактически ее можно использовать как средство премирования, так и средство депремирования.
Продолжает тему Дмитрий Сафонов, руководитель направления «Видеосистемы на транспорте», компании «Евромобайл»:
Дмитрий Сафонов
Руководитель направления «Видеосистемы на транспорте», компании «Евромобайл»
Системы видеонаблюдения важны и на общественном транспорте. Даже сам факт присутствия информации, что в салоне ведется видеонаблюдение, дисциплинирует не только водителей, но и пассажиров, препятствует противоправным действиям.
Особо значимы системы видеонаблюдения на каршеринговых машинах, видеозапись дает доказательную базу для решения спорных ситуаций, предотвращает кражи имущества и вандализм в салонах автомобилей, а внедренные дополнительные средства активной безопасности позволяют владельцам каршеринговых автопарков снижать минимальный возраст и стаж водителей при допуске к вождению. Для междугородних перевозок актуальна работающая системы защиты от грабежей, взлома и порчи грузов, хищения топлива на стоянках. По оценкам нашей компании внедрение систем видеонаблюдения на транспорте может снижать издержки автоперевозчиков в два раза.
«Нашу отрасль нельзя назвать безответственной. У нас может не хватать информации, мы можем быть о чем-то не осведомлены, но наш бизнес всегда ориентирован на формирование сервиса с человеческим лицом и на поддержание дорожной безопасности», — подвела итог конференции Наталья Беляева.
Текст: Светлана Гуляева
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