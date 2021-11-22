28% россиян по достижении пенсионного возраста рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату. На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% человек. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян.

На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тысячам рублей в месяц — это на 8% больше, чем в прошлом году. Женские запросы скромнее мужских — 41 и 44,7 тысячи рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тысячи рублей в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тысяч.

Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тысяч рублей — у россиян с зарплатой менее 30 000 рублей и 48 тысяч — у тех, кто зарабатывает более 80 000 в месяц. Самые высокие пенсионные ожидания в Москве, Петербурге и Хабаровске — 48, 47 и 45 тысяч рублей соответственно.