Восемь кошек разнесли квартиру петербурженки. Страховая компания оценила ущерб в 100 тысяч рублей

В одной петербургской квартире восемь кошек решили устроить забег. Но что-то пошло не так и они разрушили квартиру, а сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей, заявили в пресс-службе Совкомбанка. Рассказываем, как это произошло.
Пока хозяев не было дома коты решили поиграть. Они несколько раз «удачно» оттолкнулись от ручки крана для подключения противопожарного шланга в квартире. Из-за этого он открылся, и вода полилась на пол.
Влага сильно повредила напольное покрытие, несколько комодов и шкафов, деревянные двери, а еще уничтожила кошачий домик. Сами хвостатые не пострадали. В компании случай признали страховым, так как повреждения произошли из-за воды, которая вытекла из инженерных систем. Хозяйке выплатили 100 тысяч рублей согласно условиям договора.
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