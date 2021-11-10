Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов России по числу выданных кредитных карт

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за девять месяцев 2021 года в России было выдано 9,1 миллиона кредитных карт — это на 23,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с количеством кредиток увеличился и объем займов — на 46,2%, до 649,3 миллиарда рублей.

Средний лимит по кредитке не изменился и в среднем по итогам сентября 2021 года составил 73,5 тысячи рублей. Уровень кредитов, просроченных более чем на три месяца, снизился и составил 6,23%. Портфель кредитных карт по итогам сентября 2021 года достиг 1 147,6 миллиарда рублей, что на 23,3% выше, чем в сентябре 2020-го.

Чаще всего кредитные карты берут в Москве, Московской области и Петербурге. В пятерку лидеров по числу выданных карточек также вошли Краснодарский край и Тюменская область.

Средняя утилизация кредитных карт по итогам сентября 2021 года составила 36,2% — она показывает, насколько полно клиенты банков в среднем расходуют свой кредитный лимит. Петербург и Москва по этому показателю заняли пятое и шестое место в России соответственно. Средняя утилизация в Петербурге снизилась до 42,9% (–1,8%), в Москве — до 42,1% (–1,9%).