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Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал о личных инвестициях в криптовалюту

Глава компании Apple Тим Кук рассказал на конференции DealBook, что он сам владеет криптовалютой, пишет The Verge. Также он считает, что владеть биткоином и Ethereum разумно, чтобы распределять капитал между различными активами и минимизировать риски.

John Gress Media Inc / Shutterstock.com

Кук, правда, так и не раскрыл, сколько и в какие активы он инвестировал. Но гендиректор рассказал, что ранее он интересовался и изучал тему криптовалюты и саму индустрию.

Помимо этого, глава Apple заявил, что компания в ближайшем будущем не планирует разрабатывать сервисы, связанные с криптовалютой, интегрировать их в качестве возможного варианта оплаты своих товаров и услуг или вкладывать в них деньги.

«Не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалюте», — отметил Кук. В 2019 году он также заявлял, что компания не планирует создавать собственную криптовалюту, а этим должно заниматься государство.

Напомним, корпорация Apple собирается запускать собственные банковские карты. Кредитка получила название Apple Card и будет представлена уже в августе этого года. При этом карта имеет отличия от традиционных способов безналичной оплаты — Apple Card будет выпускаться без срока окончания действия и CVV-кода.

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