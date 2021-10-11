Рейтинг основывается на исследовании, проведенном РИА «Новости». При его составлении учитывались отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить купить квартиру в ипотеку.

В рейтинге регионов России с наибольшим уровнем финансового благополучия лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, далее следуют Магаданская область и Чукотка. В десятку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.

Нижняя часть рейтинга представлена в основном регионами Сибири и Северного Кавказа, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние десять мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Как отмечают эксперты, при сопоставлении результатов 2020 года с 2019-ым существенных изменений в распределении регионов не фиксируется. Наиболее существенно улучшили свои позиции в рейтинга Приморье и Орловская область. В первом регионе снизилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, выросли вклады в банках и доля семей, которые могли позволить себе ипотеку, во втором рост доходов опережал рост цен. Больше всего ухудшились позиции у Костромской области, где вниз пошли все показатели, кроме банковских вкладов.