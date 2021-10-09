Аналитики выяснили, был ли князь Гвидон миллиардером и сколько стоила шинель из повести Гоголя

Так, Акакий Акакиевич Башмачкин в одноименной повести Гоголя отдал за шинель 80 рублей, что соответствует около 24 940 рублям по нашим меркам. А ежемесячная зарплата героя повести составляла примерно 10387 рублей.

Также аналитики узнали, являлся ли князь Гвидон из «Сказки о царе Салтане» миллиардером. По их подсчетам, одна лишь белка, грызущая волшебные орешки, приносила ему более 42 миллиардов рублей в год. А заработок Левши в одноименной повести Лескова составил по современным меркам 87 тысяч. Такую сумму он получил за то, что подковал Блоху.

Специалисты также привели примеры из романа Льва Толстого «Война и мир», произведения Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.