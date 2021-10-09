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В 2022 году «Газпром» планирует проиндексировать зарплаты сотрудникам выше инфляции

В 2022 году «Газпром» собирается проиндексировать зарплаты сотрудникам на 7,5% — на эти цели потратят более 60 млрд рублей. Как пишет РБК, планируемое повышение будет выше ожидаемой инфляции.

По информации издания, такое предложение выдвинул зампред компании Сергей Хомяков. На документе руководитель «Газпрома» Алексей Миллер поставил визу «согласен». Также один из собеседников РБК в «Газпроме» сообщил о том, что в компании никто не выступил против этого предложения, однако окончательное решение будет принято в декабре.

В документе уточняется, что на индексацию зарплат придется потратить 62,8 млрд руб. в 2022 году. В первом полугодии 2021 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла почти в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 995,521 млрд руб, отмечает РБК.

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