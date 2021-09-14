Российским банкам рекомендовано проверять и блокировать карты с большим числом переводов

Как считают в Центробанке, бизнес в обход законодательства может использовать не расчетные счета, а банковские карты или электронные кошельки. При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции. Поток таких платежей «значительный по объему», они «связаны с высокими рисками потери денег и вовлечения граждан в мошеннические схемы».

Для защиты потребителей и сокращения теневых операций банкам рекомендовано обращать повышенное внимание на подозрительные карты и кошельки, при необходимости блокировать операции по ним, а в случае если за один год будет совершено более двух блокировок операций, расторгать договор обслуживания с клиентом.

Карта или кошелек признаются подозрительными, если по ним были зафиксированы две и более «аномалии»:

Необычно больше количество контрагентов — физических лиц, как плательщиков, так и получателей средств. Например, более 10 в день или более 50 в месяц.

Необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день.

Значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц.

Короткий промежуток времени, одна минута и менее, между зачислением денежных средств и списанием.

В течение 12 часов и более одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств.

В течение недели средний остаток денежных средств на счете карты или кошелька на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по счету в указанный период.

По карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.

Использование одного устройства разными физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств.

Согласно рекомендации ЦБ, банки должны предусмотреть дополнительное подтверждение номера счета получателя со стороны плательщика, выявлять в интернете случаи упоминания их онлайн-сервисов для осуществления расчетов с теневым бизнесом, обращать внимание на цифровой отпечаток устройства, с которого приходит запрос на перевод. Таке банкам нужно проводить дополнительную проверку пользователя с помощью технологий, которые во время совершения операции передают также данные о месте совершения покупки, устройстве и другую информацию.