В России выпустят памятные монеты с медвежонком Умкой

«Умка» — советский рисованный мультфильм 1969 года, созданной режиссерами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым на студии «Союзмультфильм». Автор сценария — писатель Юрий Яковлев. Мультфильм и его продолжение «Умка ищет друга» получили популярность благодаря удачно придуманному и нарисованному образу белого медвежонка и его мамы-медведицы, голосам актеров, музыке Евгения Крылатова и колыбельной медведицы в исполнении Аиды Ведищевой. В 2019 году, к 50-летию мультфильма, вышла его заключительная серия «Умка на елке». Таким образом, серия фильмов про Умку, его маму и мальчика-друга стала трилогией.

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