В России выпустят памятные монеты с медвежонком Умкой

Банк России выпускает памятные монеты с медвежонком Умкой. В трех видах — серебряную номиналом 3 рубля, а также две из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На оборотной стороне расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма «Умка» на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования. Тираж монеты — 7 тысяч штук.
Монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. На оборотной стороне, в центре, расположено рельефное изображение героев мультфильма «Умка» на фоне льда и звездного неба. Тираж — 850 тысяч штук. Монета с цветным покрытием такая же по изображениям. Тираж — 150 тысяч штук.
«Умка» — советский рисованный мультфильм 1969 года, созданной режиссерами Владимиром Пекарем и Владимиром Поповым на студии «Союзмультфильм». Автор сценария — писатель Юрий Яковлев. Мультфильм и его продолжение «Умка ищет друга» получили популярность благодаря удачно придуманному и нарисованному образу белого медвежонка и его мамы-медведицы, голосам актеров, музыке Евгения Крылатова и колыбельной медведицы в исполнении Аиды Ведищевой. В 2019 году, к 50-летию мультфильма, вышла его заключительная серия «Умка на елке». Таким образом, серия фильмов про Умку, его маму и мальчика-друга стала трилогией.
Все фотографии: пресс-служба Банка России.
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