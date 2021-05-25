Герман Греф – о том, почему мы будем строить карьеру 70 лет, а большинство школьников — работать по специальностям, которых сегодня не существует

Необходимые навыки в 21 веке

Знания и навыки очень быстро устаревают. Например, Билл Гейтс в 1981 году говорил, что никому не понадобится больше 640 Кб оперативной памяти для персонального компьютера, а американский журнал Popular Mechanics в 1949 году писал, что компьютер будущего будет весить 1,5 тонны.

В ближайшие годы возникнет огромное количество профессий, а старые – трансформируются. Так какими же навыками должно обладать поколение искусственного интеллекта?

В будущем нужно иметь не только фундаментальные знания (а они являются критически важными!), но и развивать soft skills, так называемые мягкие навыки. Например, креативность – это то, что отличает нас от машин, и этот навык в ближайшее десятилетие точно будет востребован.

Сегодня критически важно, чтобы средняя школа начала обучение ребят финансам и бизнесу, основам предпринимательства. Устойчивое развитие и экологическая грамотность, правовая и гражданская грамотности, и конечно же, подержание здорового образа жизни. Это то, чему необходимо обучаться.