Герман Греф – о том, почему мы будем строить карьеру 70 лет, а большинство школьников — работать по специальностям, которых сегодня не существует

Президент «Сбера» Герман Греф, выступая на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание», рассказал, как изменится продолжительность карьеры, какие soft skills необходимо развивать в будущем и какие навыки точно не заменит искусственный интеллект.
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Герман Греф во время выступления на всероссийском научно-просветительском марафоне «Новое Знание».
Необходимые навыки в 21 веке
Знания и навыки очень быстро устаревают. Например, Билл Гейтс в 1981 году говорил, что никому не понадобится больше 640 Кб оперативной памяти для персонального компьютера, а американский журнал Popular Mechanics в 1949 году писал, что компьютер будущего будет весить 1,5 тонны.
В ближайшие годы возникнет огромное количество профессий, а старые – трансформируются. Так какими же навыками должно обладать поколение искусственного интеллекта?
В будущем нужно иметь не только фундаментальные знания (а они являются критически важными!), но и развивать soft skills, так называемые мягкие навыки. Например, креативность – это то, что отличает нас от машин, и этот навык в ближайшее десятилетие точно будет востребован.
Сегодня критически важно, чтобы средняя школа начала обучение ребят финансам и бизнесу, основам предпринимательства. Устойчивое развитие и экологическая грамотность, правовая и гражданская грамотности, и конечно же, подержание здорового образа жизни. Это то, чему необходимо обучаться.
Необходимые soft skills:
1.Когнитивные навыки:
- системное мышление
- креативное мышление
- критическое мышление
- принятие решений
2.Социальные навыки:
- искусство общения
- сотрудничество
- жизнестойкость
3. Эмоциональные навыки (самые тяжелые) навыки:
- управление собой
- эмоциональный интеллект
- принятие себя и других
4. Цифровые навыки:
- большие данные и искусственный интеллект,
- разработка продуктов и дизайн-мышление
- информационная безопасность.
Успешным будет тот, кто будет учиться всю оставшуюся жизнь!
Мы будем строить карьеру 70 лет
В искусственный интеллект мы стали активно инвестировать с 2011 года и создавать принципиально новые технологические продукты, в том числе, различные девайсы. Благодаря применению ИИ «Сбер» заработал в 2020 году более 90 млрд рублей, в этом году доход превысит 140 млрд рублей.
Я уверен, что с 2030 года начнется полная эволюция науки, технологии, экономики и образования. Победит тот, кто создаст образовательную систему, позволяющую раскрыть потенциал каждого человека. Ведь все мы талантливы по-своему, но проблема в том, что не каждый может найти свой путь.
В связи с продолжительностью жизни люди будут строить карьеру не 30-40 лет, а 60-70 лет. 75% детей, поступивших в школу в 2016 году, будут работать по специальностям, которых сегодня не существует.
Человек + искусственный интеллект = вызов?
Английский ученный Стюарт Рассел сказал, что человек + искусственный интеллект (ИИ) – это не вызов, а возможности. И это, действительно, так! Эта фраза стала философией нашей компании. Нельзя боятся искусственного интеллекта, его нужно изучать и использовать, так как он применим сегодня в любой плоскости.
Люди по-разному реагируют на те или иные достижения науки и техники. Сегодня в обществе ведутся большие дискуссии на тему, как технический прогресс влияет на подрастающее поколение и от каких достижений его надо ограничивать. Наблюдается сильный классический разрыв между детьми и родителями, потому что за столь короткий период времени такого огромного количество изменений еще не было в нашей истории.
Главный дискомфорт, который все сегодня испытывают, заключается в скорости технических изменений: технологии меняются быстрее, чем мы успеваем к ним приспособиться. Есть ощущение, что наши места займут роботы, а мы будем выброшены непонятно куда. Это страшно и непонятно, и в голове прокручиваются все фильмы ужасов. Но это не так! Мы должны совладать с этой скоростью изменений и пытаться применять новые технологии на практике.
В нашей компании мы радикально изменили бизнес-модель. «Сбер» из классического банка превратился в экосистему финансовых и нефинансовых сервисов. Мы стремимся стать клиентоцентричной компанией: в центре всех изменений находится клиент, а вокруг него бесшовно решаются все его ключевые потребности.
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