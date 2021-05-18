«Магнит» купил сеть магазинов «Дикси» за почти 93 миллиарда рублей

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Магнита», компания компания приобретает бизнес «Дикси», а именно 2 651 магазин, 39 суперсторов «Мегамарт» и пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров. Таким образом, сделка может сократить разрыв между двумя главными конкурентами в сфере ритейла — «Магнитом» и X5 Retail Group.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса — это 92,4 миллиарда рублей. Последняя сумма «подлежит определенным корректировкам», которые будут зависеть от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки. Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года, срок может быть продлен до конца сентября.

По данным источника, знакомого с ходом сделки, причиной продажи «Дикси» стало желание акционеров «Меркурий ритейл групп» «сосредоточиться на развитии сетей "Красное и Белое" и "Бристоль"».