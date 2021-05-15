Состояние российских долларовых миллиардеров оценили в треть ВВП страны

Аналитик Ручир Шарма в своих подсчетах использовал информацию журнала Forbes о состоянии миллиардеров по стране происхождения и оценках размера ВВП страны по данным международного валютного фонда (МВФ). Он также условно поделил миллиардеров на три группы. В первую вошли люди, получившие свое состояние по наследству, во вторую, «хорошую», — те, кто заработал свое состояние в технологичных отраслях и в производстве, а в «плохую» — те, кто кто работает в неэкологичных или «потенциально коррупционных» секторах экономики — энергетика, разработка месторождений, недвижимость, биржа. По данным газеты, большинство «плохих» миллиардеров находятся в Мексике, России и Австралии. «Наследственные» миллиардеры в основном проживают во Франции, Германии и Индонезии, а «хорошие» —в Китае, Южной Корее и Тайване.

Второе место в списке заняла Швеция — состояние 41 крупного бизнесмена составило почти 30% от ВВП. Первую тройку замыкает Индия (20% от ВВП страны), далее идут США (18%) и Франция (17%). При этом за последний год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире увеличилось с 5 трлн долларов до 13 трлн, а их число возросло примерно с 2 тыс. человек до 2,7.