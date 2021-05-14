Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные из отчета руководителей театров и музеев Петербурга о доходах, директор Михайловского театра Ирина Делигач в 2020 году ежемесячно получала 779 тысяч рублей, гором ранее — 733 тысячи в месяц. Директор Мюзик-холла Юлия Стрижак — 310 тысяч в месяц, тогда как в в 2019-ом — по 477 тысяч ежемесячно. Так же и у художественного руководителя Фабио Мастранджело. В 2019 году он получал ежемесячно 404 тысячи, в 2020-ом — 267 тысяч рублей.

Руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак получал в 2020 году ежемесячно по 464 тысячи рублей. Директор Музея истории города Александр Колякин чуть меньше — 452 тысяч рублей в месяц. Руководитель Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф ежемесячно зарабатывал в 2020 году 384 тысячи, в 2019 году его зарплата была чуть более полмиллиона рублей в месяц.

В 2020 году глава Капеллы Ольга Хомова зарабатывала 382 тысячи ежемесячно против 369 тысяч в месяц годом ранее. Директор Театра юных зрителей имени Брянцева Светлана Лаврецова в 2020-ом ежемесячно получала 333 тысячи, тогда как в 2019 году — 283 тысяч. Глава Ленинградского зоопарка Ирина Скиба отчиталась о ежемесячном доходе в год пандемии в 341 тысячу — против 314 тысяч в доковидное время.

Директор библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова с получала в 2020 году по 309 тысяч в месяц, точно так же как директор Исаакиевского собора Юрий Мудров. Уже экс-глава Музея Суворова Владимир Гронский получал ежемесячно в 2020-м году 211 тысяч рублей. Директор театра Ленсовела Валерий Градковский задекларировал зарплату в 284 тысячи против 301 тысячи годом ранее, худрук Лариса Луппиан — 274 тысячи против 289 тысяч в месяц в 2019 году.

Бывший директор Большого театра кукол Александр Калинин задекларировал зарплату в 260 тысяч рублей, тогда как в 2019 году его средняя зарплата была 128 тысяч рублей в месяц. Глава литературно-мемориального музея Анны Ахматовой Нина Попова в 2019-ом получала по 162 тысячи рублей в месяц — ее доход за год пандемии упал до 59 тысяч рублей.