Как 23-летний паркурщик Кирилл Колесников из Петербурга стал самым (!) популярным тиктокером России с ежемесячным доходом свыше 3 млн рублей

История Кирилла Колесникова, пожалуй, больше похожа на хрестоматийный сюжет из сказки: скромное детство в Выборгском районе Петербурга и обучение в колледже на строителя сменили переезд в Москву, предложения крупнейших Тик-Ток хаусов (с рабскими условиями 70% комиссии от доходов) и репосты от Снуппа Догга и Шакила О'Нила. Главная причина — увлечением паркуром, которое помогло Кириллу стать самым популярным тиктокером России (почти 30 млн подписчиков). В интервью «Собака.ru» видеоблогер вспоминает, когда заработал первый миллион, куда планирует вложить деньги и какой подарок сделал своей девушке-блогеру Лизе Исаевой.
-
Видеоблогер и паркурист Кирилл Колесников
Расскажите, как вы попали в паркур?
Я вырос в Выборгском районе Петербурга, много времени проводил во дворе. Родители с трех лет меня отдали на спорт. Сначала я долго занимался плаванием, потом были футбол, баскетбол, теннис, пинг-понг, брейк-данс, боевое самбо, легкая атлетика, воркаут, а в 12 лет увлекся паркуром. Увидел, как человек делал сальто – легко, грациозно, без страха. И это было мега круто! Я стал тренироваться буквально во дворе, в песочнице. Повторял за старшими ребятами, которые учились прыгать на фильмах Джеки Чана и Ямакаси, копировали какие-то их трюки. Позже в Интернете появилось много обучающих видео, паркур как вид спорта быстро стал набирать популярность.
Я заливал видео с тренировок, и разные паблики со всего мира делали репосты. Очень помогли голливудские звезды: репостнули американские рэперы Снуп Догг и 50 Cent, актер Стив-О, баскетболист Шакил О'Нил.
Подписчиков называют «новой нефтью» — у вас их уже 29 млн.
Но я отстаю от своего плана, я к этому времени рассчитывал иметь 30 млн, летом – 40 млн. Еще полгода назад я даже не думал, что займу эту позицию. У меня в сентябре-октябре было 10 млн подписчиков, а потом за полтора месяца резко добавилось еще 7 млн. Это был органический рост, причем без помощи ТикТок хаусов.
Почему не получилось?
Осенью был хороший рост, потому что я загружал от 7 до 9 роликов в день. А снимал больше, чтобы иметь запас на следующий день. Сейчас если три загружаю в день, то уже счастлив. Весной я дважды болел, плюс было много публичных мероприятий, в которых участвовал, поэтому снимал мало. Сложно совмещать медийное развитие с активным наполнением аккаунтов.
Почему переехали в Москву?
Я начал грузить видео в ТикТок, они стали выстреливать, число подписчиков росло. Мне стали писать разные ТикТок дома. Но все наше общение сводилось к предложению заключить рабский контракт на 7-9 лет и 70%-й комиссии с моего дохода, а при досрочном расторжении – штраф в 20-30 млн рублей. Писали в основном московские хаусы, и два или три дома – из Польши и Турции. Естественно я отказался и сам переехал в Москву.
Но с января решили работать с московским PopStar House. Почему?
Когда я вырос до крупнейшего блогера, то навалилось очень много текущих дел, в решении которых без помощников не обойтись. Кроме производства контента, а для каждой соцсети нужен свой, его еще надо заливать. Надо организовывать съемки, общаться со СМИ, рекламодателями, заключать контракты. PopStar House с меня этот груз снял. Моя задача делать клевый контент и думать, как расти дальше. Плюс совладелицей PopStar House является Мария Погребняк (жена футболиста Павла Погребняка, создала PopStar House в 2020 году с экс-супругой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой — Прим. ред.) – медийная персона, она понимает весь процесс построения личного бренда и его продвижения.
Какие у вас условия контракта?
Не могу их разглашать, но они очень комфортные.
Сколько стоит реклама у главного тиктокера России?
Это вопрос переговоров, но я не рассматриваю рекламные контракты меньше, чем за 400 тыс. рублей.
Какие самые крупные бренды, с которыми у вас были контракты?
«Мегафон», «Теле2», Nivea, «Магнит», «Фонбет», Футбольный клуб "Зенит", Xiaomi.
Есть товары или услуги, которые вы не готовы рекламировать?
У блогеров самое важное – это репутация, поэтому я каждый бренд рассматриваю на предмет имиджевых рисков. Предложений очень много. Недавно, например, одна компания предложила рекламировать унитазы, чтобы я сходил в туалет и рассказал, какой он клевый. Но это зашквар какой-то! Очень много предложений по рекламе онлайн-казино, капперов. Это тоже чернуха и за нее не берусь.
-
Видеоблогер и паркурист Кирилл Колесников
Вы снимаете трюковые и смешные видео. Они все постановочные?
Да. Это же кино! Хотя я это называю художественно-спланированной сценой, а не постановочной. Пранки уже давно не снимаю. А вообще я заранее ничего не придумываю. Работаю на фристайле — у меня мозг паркурщика. Я приезжаю на место, вижу объект, препятствие и сразу появляется миллион идей.
На улицах узнают?
Постоянно! Обычно так реагируют: «О! Да это же ты!» «О, я тебя знаю! Прыгни через меня, пожалуйста!» «О, дай с тобой сфотаюсь», а иногда даже говорят: «Я благодаря тебе спортом начал заниматься» и это круто! А недавно была очень странная ситуация. Пошел в туалет одного из торговых центров Москвы, меня там ребята опознали и давай снимать! Я им говорю, что дайте хоть в туалет сходить.
Как родители отнеслись к такому выбору?
Мама переживала, что это травмоопасно. Папа хотел, чтобы я занимался каким-то официальным видом спорта, где можно достичь результата. А паркур, по его мнению, какое-то баловство в песочнице. Но мама с папой никогда не навязывали мне свои желания. Мама всегда говорит, что жизнь одна и надо делать то, что нравится. И это безумно круто! Я знаю, что во многих семьях не так.
В первом зарубежном соревновании по паркуру вы участвовали в 17 лет. Это была Франция и вы заняли первое место. И это при тренировках в песочнице?
Да, тогда многие удивлялись моему первому месту. Но думаю, что это благодаря тому, что я всю жизнь занимаюсь спортом. А многие приходят в паркур без какой-либо подготовки. Но я и очень много тренировался. Даже в школе между уроками. На длинной перемене (25 минут) все шли на обед в столовую, я бежал в спортзал и отрабатывал трюки. После уроков бежал за школу, там была очень классная общегородская площадка для занятий спортом, и там часами тренировался прямо в школьной форме пока не стемнеет. А иногда и в темноте под фонарями у подъезда прыгал.
Вы окончили петербургский колледж туризма по специальности «строительство зданий и сооружений». Как так вышло?
Случайно. Я учился в петербургской гимназии № 662 с углубленным изучением права. В 10-м классе началась подготовка к ЕГЭ. А у меня во всю соревнования по паркуру – зовут участвовать в США, Китай, Европу. И я понял, что подготовка к ЕГЭ займет все мое время, и я не смогу полноценно тренироваться. Один мой приятель-паркурист учился в архитектурном колледже и рассказал, что там все гораздо проще с учебой. Поэтому я и пошел туда, тем более он недалеко от дома был. Родители были категорически против, говорили, что это не образование и я стану бомжом. Но после долгих разговоров они мне позволили самому распоряжаться своей жизнью. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было абсолютно правильное решение. Иначе бы я не оказался там, где я есть сейчас, паркур бы точно забросил из-за ЕГЭ.
С какого возраста вы стали зарабатывать?
С 17 лет я перестал брать деньги на расходы у родителей, потому что у меня появились спонсоры: я рекламировал их спортивную одежду на соревнованиях. Были контракты с американским брендом WFPF, датским JIYO Wear, швейцарского The Freeze, российских компаний Skills и Trailhead.
Кроме того, меня звали на разные мероприятия, за участие в которых тоже платили: приглашали на подтанцовку в клипы, где я исполнял всякие трюки, каскадером в кино. Я тогда зарабатывал до 30 тыс. рублей и мне было прикольно. Даже не знал на что их потратить, так как был школьником, жил с родителями и потребности были небольшие.
Когда заработали свой первый миллион рублей?
Это произошло в 19 лет. Как спортсмен на паркур-соревнованиях в Китае. Я получил приз 8 тыс. евро, это было чуть более 700 тыс. рублей. Плюс еще снимали рекламу для китайского ТВ после победы. За это мне заплатили более 300 тыс. рублей и крутили по местному телевидению.
На что потратили?
Я на эти деньги почти год жил. Путешествовал со своим другом-паркурщиком, который живет в Праге. Мы собирали периодически компанию, арендовали минивэн и гоняли по всей Европе. Иногда в палатках ночевали, а порой даже на крышах автомобилей, потому что мест внутри не хватало. Было мега круто!
Сколько сейчас зарабатываете?
У меня доход стал с августа стремительно расти, тогда было 400 тыс. рублей, в сентябре уже 600 тыс., в октябре 800 тыс. Потом дошел до 3 млн. 70% – это доходы от рекламных контрактов, остальное от выступлений на мероприятиях в качестве спикера или гостя.
Это же охрененный доход для 23-летнего парня! Вы инвестируете во что-то?
Пока еще нет. Но подумываю об этом. У меня есть мечта, как, наверное, у любого паркурщика, открыть свой зал для отработки трюков. Думаю, над открытием Академии паркура в Москве. Это направление очень сильно развивается по миру, но в России никаких условий для тренировок нет. В Петербурге на Петроградке недавно открыли классный зал площадью 3-4 тыс. м2. В Москве был похожий, но после пандемии не открылся, не потянули аренду. По факту желающих много заниматься паркуром, но люди бросают, потому что негде тренироваться.
Какая была первая крупная покупка?
Купил своей девушке Лизе Исаевой (6 млн. подписчиков в ТикТок) машину Mercedes-Benz E-Класса. В ближайшее время планирую себе купить машину. И квартиру хочу в этом году купить в Москве.
@thekiryalife
Which one is funnier: 1 or 2? | Какая реакция смешнее: 1 или 2?🤣🔝 ##thekiryalife ##prank ##funny♬ oops! - Yung Gravy
Сколько денег в месяц тратите на жизнь в Москве?
Мне кажется, что я вообще их не трачу, а они улетучиваются. Не понимаю, как это происходит! Хотя я стал шмоточником и покупаю постоянно одежду. У меня 20 пар обуви — и еще хочется (смеется)! При этом почти ничего не ношу. Две-три пары любимые, а остальные так, раз за продуктами ночью выйти.
Каким видите свое будущее?
Не знаю. Еще полгода назад даже не думал, что окажусь первым тиктоктером в России по числу подписчиков. Как в будущем жизнь сложится, еще не понимаю. Может ведущим на ТВ стану или актером в кино. А может и вовсе удалю все свои аккаунты и уйду в мир паркура.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.