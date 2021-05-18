Как 23-летний паркурщик Кирилл Колесников из Петербурга стал самым (!) популярным тиктокером России с ежемесячным доходом свыше 3 млн рублей

Расскажите, как вы попали в паркур?

Я вырос в Выборгском районе Петербурга, много времени проводил во дворе. Родители с трех лет меня отдали на спорт. Сначала я долго занимался плаванием, потом были футбол, баскетбол, теннис, пинг-понг, брейк-данс, боевое самбо, легкая атлетика, воркаут, а в 12 лет увлекся паркуром. Увидел, как человек делал сальто – легко, грациозно, без страха. И это было мега круто! Я стал тренироваться буквально во дворе, в песочнице. Повторял за старшими ребятами, которые учились прыгать на фильмах Джеки Чана и Ямакаси, копировали какие-то их трюки. Позже в Интернете появилось много обучающих видео, паркур как вид спорта быстро стал набирать популярность.

Я заливал видео с тренировок, и разные паблики со всего мира делали репосты. Очень помогли голливудские звезды: репостнули американские рэперы Снуп Догг и 50 Cent, актер Стив-О, баскетболист Шакил О'Нил.

Подписчиков называют «новой нефтью» — у вас их уже 29 млн.

Но я отстаю от своего плана, я к этому времени рассчитывал иметь 30 млн, летом – 40 млн. Еще полгода назад я даже не думал, что займу эту позицию. У меня в сентябре-октябре было 10 млн подписчиков, а потом за полтора месяца резко добавилось еще 7 млн. Это был органический рост, причем без помощи ТикТок хаусов.

Почему не получилось?

Осенью был хороший рост, потому что я загружал от 7 до 9 роликов в день. А снимал больше, чтобы иметь запас на следующий день. Сейчас если три загружаю в день, то уже счастлив. Весной я дважды болел, плюс было много публичных мероприятий, в которых участвовал, поэтому снимал мало. Сложно совмещать медийное развитие с активным наполнением аккаунтов.