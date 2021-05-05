Петербургские миллиардеры и топ-менеджеры – о том, чем займутся на майских праздниках

Непал, Англия, поездки на дачу, занятия йогой на свежем воздухе, прогулки по эко-тропам, а еще Сочи и Великий Новгород – петербургские бизнесмены делятся своими планами, как проведут майские праздники.
Аркадий Пекаревский
основатель корпорация SELA, совладелец СК "Капитал-полис" и кондитерского производства "Ацтек" (марка Grondard):
«У меня дети учатся в Англии, поэтому я всегда использую любую возможность, чтобы улететь к ним. Сейчас, в пандемию, каждая зарубежная поездка – это, конечно, целая военная операция, но надеюсь, что все получится. На 9 Мая обязательно вернусь в Петербург, чтобы достойно отметить этот праздник!»
Мария Евневич
совладелица сети «Максидом»:
«На майские праздники я буду в Непале с «Клубом путешественников Михаила Кожухова». У нас собралась классная компания! А душа компании – Виктор Набутов, теле и радиоведущий. Отдых будет очень активный: рафтинг, пара дней трекинга, многочисленные экскурсии, посещение храмов и национального парка, а также сафари, йога и медитации».
Дмитрий Борисов
генеральный директор фармацевтической группы компаний «Полисан»:
«Зарубежных направлений, где можно отдохнуть, немного, поэтому мы с семьей решили путешествовать по России. Выбрали несколько направлений. Сначала на машине поедем на три дня на рыбалку в Карелию. Потом вернемся в Петербург, оставим авто и полетим в Москву. А оттуда на теплоходе на четыре дня по Золотому кольцу России. День Победы встретим в Москве: хотим посмотреть парад и праздничный салют!»
Анна Фаустова
генеральный директор сети «Британские пекарни»:
«У меня с 3 по 7 мая – рабочая неделя. Cвободное время проведу на даче в Ленинградской области: буду заниматься йогой, гулять и париться в бане».
Григорий Кунис
Управляющий и сооснователь igooods:
«На майских праздниках с семьей планируем поехать на дачу. Также, возможно, посетим Великий Новгород, остановимся там на 2-3 дня, либо в другой город неподалеку от Петербурга. Сейчас везде все забронировано и за разумные усилия и деньги достойное путешествие не найти».
Дарья Ветрова
генеральный директор ТК «Невский Центр»:
«Самое главное, что мы будем делать на этих майских праздниках – много-много времени проводить на свежем воздухе в Комарово, где мы занимается конным спортом. Там же планируем пройти по эко-тропе до Финского залива. Еще хотим посетить «Остров Фортов» в Кронштадте и посмотреть обновлённый Парк Победы на Крестовском острове. Ну и просто гулять по городу и наслаждаться видами. Я с семьей живу в Петербурге не так давно, поэтому для нас есть ещё много неизведанных мест».
Мария Грудина
сооснователь курорта «Первая Линия» (Комарово):
«Мы с семьей отправимся в Сочи. Совпало все – желание насладиться теплом, сменить обстановку, переключиться с тактических задач на стратегию. И сам Сочи интересен как сосредоточие санаториев и здравниц. Я восхищаюсь архитектурой сталинских пансионатов и черпаю в них вдохновение. Мы едем большой компанией, так как практически все подруги наших дочек из школы захотели гулять по набережным и совершать пешие прогулки в горы, так что дети уже в предвкушении сочинских каникул».
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