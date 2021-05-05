Петербургские миллиардеры и топ-менеджеры – о том, чем займутся на майских праздниках

«Самое главное, что мы будем делать на этих майских праздниках – много-много времени проводить на свежем воздухе в Комарово, где мы занимается конным спортом. Там же планируем пройти по эко-тропе до Финского залива. Еще хотим посетить «Остров Фортов» в Кронштадте и посмотреть обновлённый Парк Победы на Крестовском острове. Ну и просто гулять по городу и наслаждаться видами. Я с семьей живу в Петербурге не так давно, поэтому для нас есть ещё много неизведанных мест».