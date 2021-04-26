Владельцы fashion-брендов: «90% производителей не понимают, что занимаются подделками, но мы не хотим с ними крови»

Как защитить свой бренд, почему в сегменте fashion так много контрафакта и как урегулировать проблемы с «пиратами» в мирном порядке — обсудили участники рынка на конференции «Товарные знаки в моде», которую организовала «Собака.ru».
Сергей Тонков
основатель бренда St.Friday Socks:
«За 5,5 лет работы мы столкнулись с разными случаями контрафакта: нас поделывают и нам же угрожают за то, что нас же и подделывают, когда мы просим снять с производства товар. Мы судимся и выигрываем. На мой взгляд, основная проблема в России с большим числом контрафакта происходит от незнания. Авторы продукции (дизайнеры, художники, фотографы, иллюстраторы), имеющие права на бренд, и их работодатели не знают, как правильно и грамотно закреплять отношения. А все потому, что жалеют 10-15 тыс. рублей на хорошего юриста.
У нас есть очень яркие кейсы. Например, мы обнаружили в уральском регионе производителя, который делает полную копию наших носков. Наши юристы написали ему грамотное письмо с отсылками статей в гражданском и уголовном кодексе, и через два-три дня мы получаем денежную компенсацию, удовлетворяющую нас, а через месяц - полное снятие с производства копий наших носков.
Но есть и противоположные сценарии. Один из таких произошел в южном регионе России. Мы также написали письмо в компанию, требуя прекратить производство контрафакта. Но компания искренне не поняла, где она нарушила закон и ответила, что «мы же не печатаем ваш бренд на продукции». Много молодых компаний, которые производят вещи с изображением известных персонажей, того же Спанч Боба, не понимают, что нарушают чужие авторские права. В этом непонимании и есть большая проблема.
Если, например, мы увидели на маркетплейсе наши подделки, то сообщаем об этом платформе, и она оперативно реагирует, снимая этот товар с продажи. При этом она помогает нам со статистикой продаж этого товара, она нужна для искового заявления на производителя контрафакта. Но мы не хотим «крови» и все вопросы пытаемся решить мирным путем».
Наталия Медик
руководитель патентной практики Semenov&Pevzner:
«В модной индустрии права дизайнеров можно защитить разными способами:
- через авторское право (эскизы, принты, фото);
- через патентное право (промышленный образец);
- через товарные знаки (словесные, объемные, позиционные и другие).
Для оформления объектов авторского права необходимо обратить внимание на составление договора – в нем с автором должно быть указание на принадлежность исключительных прав (например, отчуждение в полном объеме).
Если компания обнаружила продажу контрафакта в онлайне, например, на каком-нибудь маркетплейсе, то надо обязательно зафиксировать факт нарушения. Есть два варианта. Бесплатный – сделать скриншот страницы сайта, на которой продается поддельный товар, причем, так чтобы на нем была видна дата и время, иначе скриншот может быть не принят в качестве доказательства.
Второй способ фиксации контрафакта – осмотр сайта нотариусом и подготовка нотариального протокола осмотра такого сайта. Этот документ оспорить уже сложнее, так как он будет более весомым доказательством распространения контрафакта.
Ответственность за нарушение прав на товарный знак в сети Интернет возможна трех видов: гражданская, административная и уголовная (последняя больше касается физических лиц).
Наиболее перспективным видом ответственности для бизнеса является гражданско-правовая. Она дает возможность правообладателю требовать возмещения убытков или компенсации, а также изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров. Компенсация возможна в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей (определяется судом), исходя из характера нарушения. Истец имеет право требовать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или двукратном объеме стоимости лицензии (менее применим для модной индустрии). Например, если футболка стоит 1 тыс. рублей, то можно взыскать 2 тыс. рублей за каждый проданный товар.
Административный штраф за незаконное использованное чужого товарного знака составляет от 50 до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией этих предметов».
Алена Никулина
креативный директор Tribuna и основатель aeon intimates:
«Мы не сталкиваемся в «Трибуне» с подделкой продукта. Но зато каждый день видим незаконное использование наших фотографий и логотипа в Интернете, что неприятно. В этом случае сначала мы пытаемся урегулировать ситуацию мирным путем. Если по-хорошему не получается, то пишем претензионные письма. Но реагируем на каждый такой случай, так как это, в первую очередь, наш имидж. Нам не все равно, как и где размещена информация о нашей компании.
Продукция Tribuna продается по всей России, в мультибрендовых и собственных магазинах, и уследить за всеми клиентами сложно, но мы стараемся. Для нас размещение наших фотографий без согласования – это репутационные или имиджевые риски. Часто люди, которые этим занимаются, искажают цвет фото или его пропорции, тем самым вводя в заблуждение потенциальных клиентов.
При работе с моделями, фотографами, визажистами, агентствами мы всегда подписываем договор, согласно которому все права на изображения переходят нашей компании. И я это рекомендую делать всем обязательно, в каких бы хороших отношениях вы бы ни были».
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