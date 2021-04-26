Владельцы fashion-брендов: «90% производителей не понимают, что занимаются подделками, но мы не хотим с ними крови»

«За 5,5 лет работы мы столкнулись с разными случаями контрафакта: нас поделывают и нам же угрожают за то, что нас же и подделывают, когда мы просим снять с производства товар. Мы судимся и выигрываем. На мой взгляд, основная проблема в России с большим числом контрафакта происходит от незнания. Авторы продукции (дизайнеры, художники, фотографы, иллюстраторы), имеющие права на бренд, и их работодатели не знают, как правильно и грамотно закреплять отношения. А все потому, что жалеют 10-15 тыс. рублей на хорошего юриста.

У нас есть очень яркие кейсы. Например, мы обнаружили в уральском регионе производителя, который делает полную копию наших носков. Наши юристы написали ему грамотное письмо с отсылками статей в гражданском и уголовном кодексе, и через два-три дня мы получаем денежную компенсацию, удовлетворяющую нас, а через месяц - полное снятие с производства копий наших носков.

Но есть и противоположные сценарии. Один из таких произошел в южном регионе России. Мы также написали письмо в компанию, требуя прекратить производство контрафакта. Но компания искренне не поняла, где она нарушила закон и ответила, что «мы же не печатаем ваш бренд на продукции». Много молодых компаний, которые производят вещи с изображением известных персонажей, того же Спанч Боба, не понимают, что нарушают чужие авторские права. В этом непонимании и есть большая проблема.

Если, например, мы увидели на маркетплейсе наши подделки, то сообщаем об этом платформе, и она оперативно реагирует, снимая этот товар с продажи. При этом она помогает нам со статистикой продаж этого товара, она нужна для искового заявления на производителя контрафакта. Но мы не хотим «крови» и все вопросы пытаемся решить мирным путем».