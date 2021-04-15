Как Петербургский миллиардер Игорь Водопьянов занялся реставрацией Александровских ворот, а та обернулась штрафом в 300 тысяч и уголовным делом

Почему вы решили взять в аренду Александровские ворота? Город ранее пытался этот памятник архитектуры реализовать на торгах по программе «Аренда за 1 рубль», но желающих не было.

Я и сам теперь не понимаю, зачем. Председатель КГИОП Сергей Макаров и глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин попросили, чтобы я помог: взял в аренду памятник архитектуры и отремонтировал его за свой счет. Я же не предполагал, что после начала реставрации развергнутся тучи и начнется какой-то Армагеддон. Начались одиночные пикеты с плакатами, призывающие отдать меня под суд. А все потому, что у нас в городе есть некая прослойка граждан, которая, кидаясь на людей, пытающихся сделать что-то хорошее, повышает свою значимость. В глазах других людей они выглядят как мудаки, в том числе и в моих. А себя они видят, наверное, как борцы за что-то. Правда, я так и не понял за что.