Как Петербургский миллиардер Игорь Водопьянов занялся реставрацией Александровских ворот, а та обернулась штрафом в 300 тысяч и уголовным делом

Владелец УК «Теорема» Игорь Водопьянов в декабре 2019 года взял в аренду у города на 49 лет Александровские ворота Охтинского порохового завода. Памятник архитектуры 1806 года постройки долгие годы разваливался, и городская администрация попросила предпринимателя отреставрировать его за свой счет. В итоге Водопьянов стал участником уголовного дела, получил штраф на 300 тыс. рублей и пикеты активистов с требованием отдать его под суд. «Собака.ru» пообщалась с бизнесменом, чтобы выяснить, на какой стадии уголовное дело и когда завершится реставрация.
Игорь Водопьянов
Владелец УК «Теорема»
Почему вы решили взять в аренду Александровские ворота? Город ранее пытался этот памятник архитектуры реализовать на торгах по программе «Аренда за 1 рубль», но желающих не было.
Я и сам теперь не понимаю, зачем. Председатель КГИОП Сергей Макаров и глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин попросили, чтобы я помог: взял в аренду памятник архитектуры и отремонтировал его за свой счет. Я же не предполагал, что после начала реставрации развергнутся тучи и начнется какой-то Армагеддон. Начались одиночные пикеты с плакатами, призывающие отдать меня под суд. А все потому, что у нас в городе есть некая прослойка граждан, которая, кидаясь на людей, пытающихся сделать что-то хорошее, повышает свою значимость. В глазах других людей они выглядят как мудаки, в том числе и в моих. А себя они видят, наверное, как борцы за что-то. Правда, я так и не понял за что.
Программа «Аренда за 1 рубль» разработана администрацией Петербурга для памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Арендовать на 49 лет за 1 рубль можно будет только неиспользуемый нежилой объект культурного наследия.
Цель программы - найти инвесторов, готовых отреставрировать памятники за свой счет. Арендатор обязан восстановить объект культурного наследия, после окончания работ будет выплачивать 1 рубль в месяц за каждый м2.
Но вы же могли отказаться? Или предложение администрации было в принудительной форме?
Отказаться, конечно, мог.
А почему согласились?
Это красивое здание, которое разваливается у меня на глазах много лет. Во времена СССР Александровские ворота были на балансе компании «Пластполимер», которая входит теперь в наш холдинг. Поэтому я пытался еще 10 лет назад приватизировать Александровские ворота, чтобы отреставрировать. Тогда город ответил, что отдать не может, так как это памятник федерального значения. И когда ворота уже окончательно должны были рухнуть, со мной встретились представители администрации и сказали, что теперь они готовы мне их отдать для реставрации.
Я взял ворота в аренду, провел обследование, сделал проект реставрации и сдал в КГИОП, будучи уверенным, что он пройдет согласование быстро. Но все затянулось. А цикл реставрационных работ таков, что штукатурить можно только летом. Мы хотели выполнить все работы по восстановлению кирпичной кладки к весне, она бы к лету просохла. И чтобы не терять время, мы начали работы и разбор аварийных конструкций. Из-за ветхости здания половина второго этажа рухнула. И тут прибежали толпы активистов с плакатиками: «Водопьянова под суд», так как я «сломал федеральный памятник». Потом появилась прокуратура, следственный комитет и уголовное дело.
Сейчас работы приостановлены?
Мы получили предписания от КГИОП провести противоаварийные работы в течение 18 месяцев. Этим сейчас и заняты. Надеюсь, что комитет в ближайшее время согласует проект реставрации, в таком случае работы будут закончены к сентябрю-октябрю этого года. В результате мы увидим прекрасно восстановленный памятник, и параллельно уголовное дело и штраф в 300 тыс. рублей от КГИОП. А так все в порядке.
Уголовное дело завели на вас?
Его завели по факту преступления рухнувшего памятника архитектуры. Сотрудников вызывали и опрашивали: «почему здание, стоявшее много лет, рухнуло?» Хотя оно было обследовано на предмет проведения реставрации специалистами лицензированной компании, а лицензию выдавал КГИОП. Это дело под свой контроль взял даже Бастрыкин (председатель Следственного комитета России) и поручил проверить, как там петербургские бизнесмены реставрацию памятника архитектуры проводят!
Александровские ворота — бывшие ворота Охтинского порохового завода в Петербурге. Построены по проекту Фёдора Демерцова в 1806 году. Памятник архитектуры классицизма. Расположены на правом берегу р. Охты, на нечётной стороне улицы Химиков.
Пороховой завод сильно пострадал от взрыва пороха в апреле 1803 года. После восстановления завод посетил император Александр I, к визиту которого и были построены Александровские ворота.
Во сколько обойдется реставрация?
Надеюсь, что уложусь в 20-25 млн рублей. Небольшая сумма, я этим всем градозащитникам предложил поучаствовать деньгами вместо того, чтобы переживать и бегать с плакатами. Говорю им: «Давайте я дам 19,9 млн рублей, а вы 100 тыс.?» Но что-то не нашел понимания у этих людей. «Если не деньгами, так может кирпичики будете подавать?» Но тоже не нашел отклика. Зато получил массу рассказов про то, какой я гад, что сломал ворота. В целом эта история учит тому, как, собственно и пела старуха Шапокляк: «Кто людям помогает — тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя».
Эти ворота можно под что-то использовать?
Это два маленьких помещения по 20 м2. Что там можно сделать с выгодой для себя, я так и не придумал. Разве что сделать шикарный городской туалет.
Можете оценить в целом ситуация по частной реставрации в Петербурге?
Я считаю, что у нас проблема с городским и федеральным законодательством по охране памятников. Если его полностью соблюдать, то не стоит и начинать реставрацию, а запастись попкорном и смотреть, как центр города погружается в хаос: потихоньку отваливаются балкончики, сваливается лепнина, проваливаются перекрытия. Это такой своеобразный петербургский дзен. Но тогда все российские законы будут соблюдены. Несмотря на произошедшие события, я с большим уважением отношусь к председателю КГИОП Макарову, хотя и считаю, что в этой ситуации проект можно было бы согласовать и быстрее.
Сергей Макаров
Председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга:
«Александровские ворота строились в 1805 году по проекту архитектора Фёдора Демерцова специально для визита на Охтинский пороховой завод императора Александра I. Это небольшая романтическая постройка на берегу реки Охты, бесхозная и постепенно приходящая в упадок. Единственным спасением для нее могла стать программа «Рубль за метр», призванная спасать заброшенные и разрушающиеся объекты культурного наследия.
Договор об аренде Александровских ворот заключен с ОАО «НИИ «ХИМВОЛОКНО» (принадлежит Игорю Водопьянову — Прим. ред.). И если инвестор берет на себя обязательство работать с объектом, предполагается, что он делает это с намерением сохранить гибнущий памятник - иначе зачем браться?
Тем не менее, прошлой осенью КГИОП зафиксировал, что производится демонтаж части кирпичной кладки конструкций ворот – без согласования проекта и разрешения на производство работ.
Пользователю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований КГИОП. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).
Остальные пользователи первых реализованных по программе «Рубль за метр» памятников соблюдают правила игры. Первый объект – здание бывшей библиотеки владельцев лесопильного производства Колобовых на Большой Зеленина, 43а – уже сдан, причем согласование документации и сами работы заняли чуть более года.
Сейчас комитет рассматривает проект реставрации и приспособления Александровских ворот для современного использования, в рабочем порядке обсуждаем замечания к нему. Так что, надеемся, хоть и оступившись, арендатор осознал, что в Петербурге лучше работать с памятниками по установленным правилам».
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