«Мужик сказал, мужик сделал»: глава ВТБ Андрей Костин назвал главные принципы ведения бизнеса

По мнению Костина, сегодня очень важно, чтобы человек мог перестраиваться и адаптироваться к новым условиям. Прежде всего глава ВТБ ценит в сотрудниках энергичность. «Не каждый энергичный человек может быть успешным, но успешный человек обязательно должен быть энергичным», — приводит Forbes слова Костина.

Вот три главных принципа ведения бизнеса от Андрея Костина:

Первый: «мужик сказал, мужик сделал».

«Я считаю, что если ты что-то сказал, если ты что-то обещал, если ты заключил какую-то сделку даже на словах, ты должен об этом помнить. Если ты не уверен, не говори слово «да»».

Второй: всегда доводить дело до конца и никогда не бросать начатое.

Третий: понимание собеседника и мотивации решения или просьбы.

Также Костин считает, что общая эрудиция — это «большой плюс» для продвижения человека по служебной лестнице. Он отметил, что «знал высокопоставленных управленцев, которые плохо завершили свою карьеру именно из-за того, что их мнение единственно правильное».

Сейчас мир находится на пути новой промышленной революции, изменения уже происходят — в части технологических изменений. При этом, несмотря на развитие искусственного интеллекта, человек останется незаменимым. «Это опасно, если мы роботу дадим право принимать окончательное решение. Я всегда шучу, что пока свои мозги работают, искусственный интеллект должен носить подчиненный характер», — резюмировал глава ВТБ.