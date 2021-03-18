«Умный» Петербург: сколько видеокамер уже установлено в городе и как цифровые сервисы помогают горожанам

«В Петербурге и России активно развиваются цифровые компании. Но нам нужно догонять другие страны. Digital-экономика в Европе и США приносит 15-30% ВВП по разным оценкам, а в России – 6-9%.Мы отстаем в 3 раза и больше. И это происходит не потому, что тратится недостаточно средств на высокие технологии, а потому что в фокусе таких программ как «Умный город» – горожанин моего возрасте и старше (а мне 51 год), а на молодежь.

Digital экономика неизбежна. Нужно производить цифровые продукты и это основная задача сегодня. Нужно удерживать наших выпускников вузов, создавать для них комфортную среду.

Эстония, например, ввела электронную визу для «цифровых кочевников» – блогеров, разработчиков, it-специалистов и других, чья работа не привязана к конкретному городу. Власти так и назвали ее digital nomads (в переводе с англ. цифровые кочевники). Она дает право приехать в страну на год с возможностью продления еще на один год и жить в стране, вне зависимости от того, на какую компанию работает приезжий.