«Умный» Петербург: сколько видеокамер уже установлено в городе и как цифровые сервисы помогают горожанам

Как цифровые сервисы повышают эффективность городского хозяйства, почему города должны стать «умными» и какой в этом смысл, зачем внедрять инновации для управления недвижимостью и сколько видеокамер планирует установить городская администрация? Эти и другие вопросы обсудили участники рынка недвижимости на конференции «Петербург будущего 2021», организованной «Собака.ru».
Александр Шарапов
президент Becar Asset Management (управление недвижимостью):
«В Петербурге и России активно развиваются цифровые компании. Но нам нужно догонять другие страны. Digital-экономика в Европе и США приносит 15-30% ВВП по разным оценкам, а в России – 6-9%.Мы отстаем в 3 раза и больше. И это происходит не потому, что тратится недостаточно средств на высокие технологии, а потому что в фокусе таких программ как «Умный город» – горожанин моего возрасте и старше (а мне 51 год), а на молодежь.
Digital экономика неизбежна. Нужно производить цифровые продукты и это основная задача сегодня. Нужно удерживать наших выпускников вузов, создавать для них комфортную среду.
Эстония, например, ввела электронную визу для «цифровых кочевников» – блогеров, разработчиков, it-специалистов и других, чья работа не привязана к конкретному городу. Власти так и назвали ее digital nomads (в переводе с англ. цифровые кочевники). Она дает право приехать в страну на год с возможностью продления еще на один год и жить в стране, вне зависимости от того, на какую компанию работает приезжий.
Петербург более привлекателен для жизни за счет культурных ценностей, стоимости жизни по сравнению с европейскими городами, поэтому надо давать возможность цифровым кочевникам приезжать к нам. Ведь зарабатывают они гораздо больше, чем инженеры и банкиры.
Почему бы не ввести двуязычную документацию с госорганами – на русском и английском. Это позволит упростить общение зарубежных инвесторов с ними. У меня, например, есть инвестпроект в ОАЭ, и всю переписку с властями я веду на английском. У меня нет необходимости писать на арабском.
Сегодня крупнейшие экономики мира растут не за счет природных ресурсов, это, конечно, хорошо, что у нас есть нефть и газ, а за счет развития цифровых компаний. Посмотрите, совокупная стоимость «Роснефти» и «Газпрома» примерно 100 млрд долларов, а Amazon – 1,3 трлн долларов. В 13 раз крупнее!»
Андрей Кашин
начальник управления инфраструктурных технологий и развития интеграционных систем комитета по информатизации и связи Петербурга:
«Петербург очень много сделал за последние 15 лет в части реализации концепции «Умный город». В первую очередь велась работа по созданию и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это 12 автоматизированных систем, среди них, например, «Система 112» (принимает более 3 млн экстренных звонков граждан в год), «Система видеонаблюдений» – это 45 тыс. видеокамер в Петербурге, из них 5 тыс. принадлежат частным компаниям (аэропорту «Пулково», «Петербургскому метрополитену» и пассажирскому морскому порту «Морской фасад»).
Есть «Система мониторинга безопасности социальной инфраструктуры», в рамках которой на 6,5 тыс. объектах установлены пожарные и охранные сигнализации, тревожные кнопки. Диспетчеры регулярно проверяют достоверность срабатывания. Таким образом, снимается нагрузка на силовые ведомства по выезду на «ложные вызовы».
«Региональная навигационная информационная система» собирает данные о передвижении городских транспортных средств. Есть «Система контроля передвижения автотранспорта» – это примерно 1000 полос движения на дорогах. С помощью видеокамер, датчиков фиксации нарушений правил дорожного движения и искусственного интеллекта распознаются номерные знаки автомобилей, указывается время проезда и направление движения транспорта. Она помогает сотрудникам правоохранительных органов, в том числе, и в поиске пропавших автомобилей.
Еще один большой блок – это «Система фиксации нарушения правил дорожного движения», в рамках которой более 300 специализированных устройств фиксируют нарушения. Ежегодно в бюджет города поступает штрафов на сумму более 1 млрд рублей. После установки средств измерения скорости автотранспорта аварийность снижается на 30%. Например, рубежи фото и видеофиксации на ЗСД ежедневно фиксируют нарушения на 1 млн рублей.
Мы планируем в течение четырех лет увеличить число видеокамер в городе с нынешних 45 тыс. до 180 тыс. В этом году добавим 23 тыс., и большая часть будет установлена по программе «Умный двор», то есть встроены в домофоны, расположенные на уровне лица. Это должно повысить эффективность систем идентификации людей, используемых сотрудниками силовых ведомств. В 2022-2023 годах планируем добавлять по 30 тыс. видеокамер».
Роман Блонов
директор по развитию компании «Миран»:
Сегодня все чаще управление и эксплуатация недвижимостью происходит при помощи цифровых технологий, они называются PropTech (от Property Technologies). Этот термин появился в 2011 году, но долгое время был лишь модным словом.
Активное внедрение инноваций с применением больших данных, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна и др. началось лишь в 2017 году, потому что крупнейшие игроки рынка недвижимости поняли, что цифровизация – это не хайп и не болезнь, она останется с нами навсегда. В 2019 году объем мирового рынка proptech достиг 20 млрд долларов. По прогнозу, к 2023 году он должен вырасти до 56 млрд долларов.
В зависимости от того, каким образом цифровые продукты будут внедряться, расширяться и использоваться в городе, зависит, в том числе, насколько он становится «умным». То есть smart city, люди, PropTech связаны.
Сегодня сервисные компании в сфере недвижимости предлагают много модульных решений и облачных платформ, через которые осуществляется: контроль персоналом, качеством предоставляемых услуг, расходными материалами, управление арендой, ключами, договорами, клинингом, закупками.
Да, цифровизация неизбежна, но если мы будем правильно внедрять технологии, то получим много плюсов, которые позволят делать нашу жизнь безопасней, комфортней, приятней.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2021»
Идеологического лидера российского рынка жилой недвижимости компанию
LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.