Какие сегодня требования выдвигают горожане при выборе квартиры, как изменились жилые кварталы за последнее десятилетие, почему владельцы бизнес-центров и коворкингов оценили «зеленое» строительство? Эти и другие вопросы обсудили участники рынка недвижимости на конференции «Петербург будущего 2021», организованной «Собака.ru».
Конференция премии "Петербург будущего 2021".Городская среда: общественные и гибкие рабочие пространства, жилые кварталы from Sobaka.ru on Vimeo.
Максим Баланев
общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Санкт-Петербурге:
«На рынке жилой недвижимости один из главных трендов – это наличие общественных пространств. За рубежом все современные форматы в жилой или коммерческой недвижимости уже не строят без такой зоны, ее наличие играет ключевую роль при аренде или покупке. Клиентам важна инфраструктура, куда можно привести гостей и знакомых.
Второй тренд (соглашусь с коллегами) – это спрос на экологичные и устойчивые решения. Особенно на это обращает внимание поколение «цифровых кочевников». В мире есть коворкинги, построенные с применением переработанных или уже использованных материалов. Например, португальская сеть Village Undergrоund организовала рабочие зоны в морских контейнерах. В Петербурге так же поступила компания БестЪ, ее торгово-офисная галерея AVENUE-BOX состоит из шести морских контейнеров с витринами, выполненных в едином архитектурном стиле.
Многие крупные корпорации в период пандемии пришли к выводу, что такие большие офисы, которые они имели, не нужны, так как эффективность сотрудников не зависит от времени нахождения их в офисе. Так что спрос на коворкинги растет, они появляются в том числе и в спальных районах».
Ольга Трошева
руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group):
«Сегодняшний покупатель при выборе объекта оценивает не только внутреннее пространство дома или двора, а обращает внимание на жилую среду всего комплекса – на наличие инфраструктуры, благоустройство квартала. В соответствии с запросами потребителей меняются и жилые объекты. Если взять 10-летний период развития рынка жилой недвижимости и сравнить жилые комплексы того времени и сейчас, то различия значительные. Улучшилось благоустройство не только квартиры и дома, но всего пространства жилого квартала. Появляются экологичные европейские зоны отдыха, интересные детские площадки, разделенные на игровые зоны в соответствии с потребностями ребенка в том или ином возрасте.
Основной тренд прошлого года на первичном рынке – это, конечно, рост средних цен на 27% в массовом сегменте в Петербурге. Влияние на цены оказали различные факторы, в том числе продолжающийся переход на эскроу-счета, сокращение объема предложения примерно на 1,3 млн кв. м при высоком спросе летом и осенью и высокая стоимость «квадрата» в новых проектах.
Выход на рынок новых объектов несколько замедлился – это тенденция не только 2020 года, но и 2019-го. В то же время у застройщиков есть планы по новым стартам в этом году, есть серьезный объем уже полученных разрешений на строительство на перспективу. Мы видим, что ведущие игроки рынка продолжают пополнять земельный банк. Так что на ближайшие годы потенциал для развития рынка жилой недвижимости в Петербурге и пригородах есть, и мы ждем новых стартов в интересных локациях».
Александр Свинолобов
заместитель генерального директора ООО «Бонава Санкт-Петербург» (строительство жилья):
«Мы видим, что проекты жилых комплексов меняются под запросы потребителя. Для людей важно жить в красивом благоустроенном дворе. При выборе будущего жилья все больший вес имеет инфраструктура. Сегодня все застройщики думают о правильной логистике как для пешеходов, так и для автомобилистов внутри комплекса, какие должны быть зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, общественные пространства, где соседи могут собраться и поболтать, пока дети играют во дворе».
Евгений Тесля
генеральный директор Est Group (услуги в области повышения энергоэффективности и экологичности зданий):
«Тренд на экологичное строительство по международным стандартам коммерческих и жилых зданий набирает обороты. Сертифицировать объекты по стандартам LEED и BREEAM в России начали с 2008-2009 годах и первыми масштабными объектами стали спортивные сооружения, построенные к Олимпиаде 2014 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Что означает наличие сертификата LEED или BREEAM? Это значит, что здания построены с применением «зеленых технологий», и в процессе эксплуатации снижается загрязнение на окружающую среду. Но чтобы получить сертификат международного образца необходимо соблюдать хотя бы минимальный набор стандартов. Это механическая система вентиляция воздуха для комфорта жителей (не надо окно открывать, можно убрать неприятные запахи в зоне кухни и тд), раздельный сбор мусора, велопарковка, электрозарядка.
Система сертификации LEED (Leadership in Energy & Environmental Design — лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) — рейтинговая система зелёного строительства, разработанная Советом по зелёному строительству США в 2008 году. Сертификаты получают, как правило, строительные и проектные компании.
Сертификаты BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - метод оценки экологической эффективности зданий) — выдает британская организация BRE Global. Это самый старый в мире метод оценки и сертификации устойчивости зданий (существует с 1988 года). Более 550 000 зданий сертифицированы BREEAM.
Со стороны потребителей растет спрос на «зеленые» офисы и квартиры. Людей интересует качество строительных материалов, как устроена вентиляция и подача воздуха, какой микроклимат в помещении, куда можно выйти погулять с ребенком, есть ли удобные авто и велопарковки. Мраморный фасад и ресепшн из золота в элитных комплексах уже никому не интересен: 70% покупателей квартир считают, что дом должен быть экологичным.
С 2009 года в России ежегодно сертифицировалось примерно по 10 объектов в год в коммерческой, жилой, логистической недвижимости. Но в прошлом году таких объектов стало уже 20 и еще 50 находятся в стадии сертификации. То есть рост колоссальный. Экологичность здания заключается в рациональном использовании ресурсов – воды, электроэнергии, тепла и так далее. По такому принципу построен бизнес-центр «Лахта центр». В Петербурге таких зданий уже 23, в Москве их, конечно, больше – около 60.
Основные клиенты услуг повышения энергоэффективности и экологичности – это крупные бизнес-центры класса А и А+, операторы складской недвижимости, аэропорты, коворкинги. Наличие экосертификата по международным стандартам позволяет им привлечь международных арендаторов».
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2021»
Идеологического лидера российского рынка жилой недвижимости компанию
LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.