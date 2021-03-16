«Сегодняшний покупатель при выборе объекта оценивает не только внутреннее пространство дома или двора, а обращает внимание на жилую среду всего комплекса – на наличие инфраструктуры, благоустройство квартала. В соответствии с запросами потребителей меняются и жилые объекты. Если взять 10-летний период развития рынка жилой недвижимости и сравнить жилые комплексы того времени и сейчас, то различия значительные. Улучшилось благоустройство не только квартиры и дома, но всего пространства жилого квартала. Появляются экологичные европейские зоны отдыха, интересные детские площадки, разделенные на игровые зоны в соответствии с потребностями ребенка в том или ином возрасте.

Основной тренд прошлого года на первичном рынке – это, конечно, рост средних цен на 27% в массовом сегменте в Петербурге. Влияние на цены оказали различные факторы, в том числе продолжающийся переход на эскроу-счета, сокращение объема предложения примерно на 1,3 млн кв. м при высоком спросе летом и осенью и высокая стоимость «квадрата» в новых проектах.

Выход на рынок новых объектов несколько замедлился – это тенденция не только 2020 года, но и 2019-го. В то же время у застройщиков есть планы по новым стартам в этом году, есть серьезный объем уже полученных разрешений на строительство на перспективу. Мы видим, что ведущие игроки рынка продолжают пополнять земельный банк. Так что на ближайшие годы потенциал для развития рынка жилой недвижимости в Петербурге и пригородах есть, и мы ждем новых стартов в интересных локациях».