Главный тренер по нейродисциплине (консультирует глав Nike, General Electric и SpaceX) — о том, как обучение поможет миллиардерам и топ-менеджерам

Тренер № 1 в мире по нейродисциплине и развитию мозга Джим Квик более 25 лет работает с голливудскими звездами и топ-менеджерами Nike, General Electric, Virgin Group, Zappos и SpaceX Илона Маска. Благодаря своей авторской методике «Безграничность» — пять основных способов достичь желаемого — он помогает раскрывать внутренний потенциал, повышать продуктивность и эффективность. Публикуем отрывок из его книги — бестселлера New York Times и Wall Street Journal — о том, как важно обучение, даже если ты признанный топ-менеджер или миллиардер.
«Однажды пятничным вечером, после очень напряженной рабочей недели, у меня дома раздался звонок. Человек на другом конце телефона объяснил, что у нас есть общий друг, который предложил ему со мной связаться.
— Конечно, чем я могу вам помочь? — произнес я в ответ.
Первые 30 секунд нашего звонка этот человек казался полностью спокойным. Однако, после этого вопроса его голос ощутимо оживился.
— Помогите мне, пожалуйста, — попросил он. — Мой докладчик не сможет завтра выступить в силу чрезвычайных обстоятельств. А на нем лежала ответственность за представление нашего основного доклада.
Я сказал ему, что мне жаль слышать о столь затруднительном положении, но я никогда не соглашаюсь проводить лекцию впопыхах. Обычно, я планирую выступления на полгода вперед и всегда даю себе время хорошенько к ним подготовиться. Звонившего это ничуть не обескуражило. Он сказал, что наш общий друг просто в восторге от моих выступлений, мол, если кто-то и может в кратчайшие сроки подготовить яркую презентацию, то только я.
— Пожалуйста, спасите меня, — взмолился он с еще большим отчаянием в голосе. Наконец-то до меня стало доходить, в каком бедственном положении оказался этот парень. Эта суббота у меня была свободной, а конференция, которую он устраивал, находилась на Манхэттене, где я жил. Я решил осведомиться у него о теме доклада. Когда он ее озвучил, я уставился на телефон, как будто звонивший произнес какую-то тарабарщину.
— Почему вы звоните мне по этому поводу? — удивился я. — Я абсолютно несведущ в этой теме. — Да, но у спикера, который слетел с выступления, есть книга по данной тематике.
— Не понимаю, какое это имеет значение. Звонивший ответил так быстро, что стало понятно — он подготовил свой аргумент заранее.
— Я наслышан о том, как быстро вы читаете. Мне показалось, что вы могли бы прийти немного пораньше, прочесть эту книгу, а затем выступить с докладом.
Этот сценарий выглядел настолько диковинным, что я принял единственно возможное в данных обстоятельствах решение: согласился на его предложение. Как я мог отказаться от такого вызова? Мы оговорили детали, он рассказал мне немного об аудитории, перед которой я буду выступать, а затем я повесил трубку, мысленно задаваясь вопросом, что это такое было.
На следующее утро я приехал в конференц-центр в 10 часов утра. Человек, который звонил накануне вечером, вручил мне экземпляр книги и провел в тихую, уединенную комнату. Я должен был выступить с основным докладом в 13:00. За последовавшие затем три часа я полностью прочитал книгу, накидал кучу заметок и подготовил основные тезисы планируемой презентации. После этого я поднялся на сцену и выступил с докладом, который впоследствии оценили, как самый лучший из прозвучавших на этой конференции.
Я сильно вымотался, но должен признать, опыт оказался довольно успешным. Вы вряд ли когда-нибудь окажетесь в подобной ситуации. Пускай, на первый взгляд, просьба позвонившего мне человека казалась возмутительной, я знал, что справлюсь, потому что вместе с компетентностью приходит уверенность. Я утверждаю это не для того, чтобы произвести на вас впечатление; нет, мне хочется донести до вас мысль, что это возможно. Чтобы проиллюстрировать, как исчезает чувство принуждения, когда вы научитесь усваивать предмет за один присест, запоминать прочитанное, иметь возможность выделить наиболее важные моменты и понимать специфику того, как учатся другие люди — другими словами, многое из того, что мы обсуждаем на страницах этой книги.
Я никогда не смог бы выступить с таким докладом, если бы не умел быстро впитывать информацию. Как и другие навыки, о которых мы уже говорили, эта способность не из тех, которые вам либо даны от рождения, либо нет. Напротив, вы можете развить в себе этот навык. Вы можете узнать, как прекратить ограничивать свои способности к обучению. И когда вы это сделаете, то обретете настоящие сверхспособности, которыми будете пользоваться до конца своей жизни.
ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Начиная с шестидесятых годов прошлого века, психологи отмечают, что существует четыре уровня компетентности или знания.
Первый, известный как «неосознанная некомпетентность» — это когда вы не знаете того, что вам неизвестно. Например, вы можете вообще не знать, что существует такая вещь, как скорочтение. Соответственно, вас абсолютно не беспокоит тот факт, что вы не обладаете этой способностью.
На следующем уровне, известном как «осознанная некомпетентность», вы осознаете, что чего-то не знаете. Например, вы знаете, что люди научились читать и понимать прочитанное намного быстрее, благодаря технике скорочтения, но вас этому никогда не учили, поэтому вы не понимаете, какие инструменты необходимы, чтобы научиться быстро читать.
Третий уровень — «осознанная компетентность». Это значит, что вы знаете о каком-то навыке и умеете его применять, но только тогда, когда серьезно на нем сосредотачиваетесь. То есть, вы можете что-то сделать, но для этого приходится серьезно попотеть. Продолжая тему скорочтения: вы можете успешно применять эту методику, но лишь тогда, когда полностью фокусируете на этом свое внимание. Это справедливо для любых других навыков, вроде набора текста или вождения авто — у вас все будет получаться, но только при условии полной концентрации.
Четвертый уровень — тот, к которому любой ученик идет всю свою жизнь — это «неосознанная компетентность». В данном случае, вы легко справляетесь с каким-либо навыком, как будто это ваша вторая натура. Со скорочтением вы достигнете точки бессознательной компетентности, когда будете быстро читать, ничуть при этом не напрягаясь. То есть, вам не придется заставлять себя читать быстрее — все будет происходить само по себе. Набирать текст и водить машину в таком случае вы тоже будете, не акцентируя на этом внимание.
Теперь способ перехода от осознанной компетентности к неосознанной — совершенно очевиден. Это практика. Практика позволяет нам развиваться. Хотя на этом модель, которую используют психологи, заканчивается, я бы добавил в нее еще пятый уровень: «истинное мастерство». Это шаг за пределы неосознанной компетенции; туда, где второй натурой человека становится использование какого-либо навыка на самом высочайшем уровне. Это уровень безграничности. А, если вы собираетесь стать мастерами, то и учиться вам надо, как супергероям.
Отрывок предоставлен издательством «АСТ».
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