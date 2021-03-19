Главный тренер по нейродисциплине (консультирует глав Nike, General Electric и SpaceX) — о том, как обучение поможет миллиардерам и топ-менеджерам

«Однажды пятничным вечером, после очень напряженной рабочей недели, у меня дома раздался звонок. Человек на другом конце телефона объяснил, что у нас есть общий друг, который предложил ему со мной связаться.

— Конечно, чем я могу вам помочь? — произнес я в ответ.

Первые 30 секунд нашего звонка этот человек казался полностью спокойным. Однако, после этого вопроса его голос ощутимо оживился.

— Помогите мне, пожалуйста, — попросил он. — Мой докладчик не сможет завтра выступить в силу чрезвычайных обстоятельств. А на нем лежала ответственность за представление нашего основного доклада.

Я сказал ему, что мне жаль слышать о столь затруднительном положении, но я никогда не соглашаюсь проводить лекцию впопыхах. Обычно, я планирую выступления на полгода вперед и всегда даю себе время хорошенько к ним подготовиться. Звонившего это ничуть не обескуражило. Он сказал, что наш общий друг просто в восторге от моих выступлений, мол, если кто-то и может в кратчайшие сроки подготовить яркую презентацию, то только я.

— Пожалуйста, спасите меня, — взмолился он с еще большим отчаянием в голосе. Наконец-то до меня стало доходить, в каком бедственном положении оказался этот парень. Эта суббота у меня была свободной, а конференция, которую он устраивал, находилась на Манхэттене, где я жил. Я решил осведомиться у него о теме доклада. Когда он ее озвучил, я уставился на телефон, как будто звонивший произнес какую-то тарабарщину.

— Почему вы звоните мне по этому поводу? — удивился я. — Я абсолютно несведущ в этой теме. — Да, но у спикера, который слетел с выступления, есть книга по данной тематике.

— Не понимаю, какое это имеет значение. Звонивший ответил так быстро, что стало понятно — он подготовил свой аргумент заранее.

— Я наслышан о том, как быстро вы читаете. Мне показалось, что вы могли бы прийти немного пораньше, прочесть эту книгу, а затем выступить с докладом.