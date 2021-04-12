Как петербуржец Дмитрий Борисов в 36 лет возглавил один из крупнейших в России фармхолдингов ГК «Полисан»

Ежегодно компания тратит более 10% от оборота на исследования. В инновационном центре R&D (от англ. Research &Development) в Петербурге площадью 5 тыс. м2 работает около 200 специалистов.

Компанией владеют два акционера: Александр Борисов и Алексей Коваленко, биолог, доктор наук, бывший в той самой группе ученых. Борисов отвечает за стратегию и развитие, а Коваленко – за разработку новых препаратов и внедрение инноваций.

В декабре прошлого года акционеры назначили Дмитрия Борисова генеральным директором ООО «НТФФ «Полисан». Занимавший эту должность его отец сохранил за собой пост председателя совета директоров ГК «Полисан».

«Отец по-прежнему будет заниматься стратегией, а всю операционную деятельность, которой очень много, он передал мне, чтобы больше времени посвящать нашей большой семье и своим хобби, которых у него очень много. Но в офисе он проводит каждый день по несколько часов. Процесс передачи полномочий прошел скорее формально, потому что последние два-три года я часто оставался исполняющим обязанности и вел большой объем работы», – рассказал в интервью «Собака.ru» Дмитрий Борисов, который теперь руководит компанией с численностью более 1,3 тыс. человек.

Однако в любом случае новая должность предполагает новый масштаб ответственности – за всю группу компаний, стратегию, все бизнес-процессы. И основным вызовом для себя Дмитрий Борисов считает сохранение темпов роста, поиск новых направлений развития, в противном случае компания без развития быстро прекращает свою деятельность.