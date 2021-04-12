Как петербуржец Дмитрий Борисов в 36 лет возглавил один из крупнейших в России фармхолдингов ГК «Полисан»

Под занавес прошлого года один из крупнейших в России фармхолдингов – ГК «Полисан», принадлежащий петербургскому миллиардеру Александру Борисову, возглавил его сын Дмитрий. «Собака.ru» рассказывает о том, какие задачи стоят перед ним в новой должности, почему он учился в вузах 11 лет и подрабатывал на стройке, имея обеспеченных родителей. А также о том, как 29 лет назад Борисов старший, не имея опыта в фармацевтике, поверил петербургским ученым, вложился в их разработку – «Циклоферон» и не прогадал. Сегодня компания входит в топ-15 производителей лекарств в России.
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Дмитрий Борисов, генеральный директор ГК «Полисан».
Офис ГК «Полисан» находится почти в центре Петербурга – на Лиговском проспекте в собственном четырехэтажном бизнес-центре. «Циклоферон» – это визитная карточка компании, его доля на российском рынке противовирусных препаратов по итогам прошлого года составила 11%, а продажи выросли на 30%. Также в портфеле компании еще три оригинальных препарата (сами разработали): «Реамберин», «Цитофлавин» и «Ремаксол». Значительную долю выручки по-прежнему приносит «Циклоферон».
Как бизнесмен поверил ученым
29 лет назад петербургский предприниматель Александр Борисов, занимавшийся на тот момент дерево- и металлообработкой, торговлей и ресторанным бизнесом, и не имевший опыта в фармацевтике, поверил в идею петербургских ученых – разработанный ими революционный на тот момент препарат «Циклоферон». Под его воздействием человеческий интерферон, борющийся с вирусом, вырабатывается в организме человека активнее. И хотя в советское время работы в этом направлении вели многие фармацевты, но «Циклоферон» стал первым иммуномодулятором, выведенным в России на массовый рынок.
Борисов вложился деньгами, а ученые – своими разработками. Ставка тогда была сделана на разработку собственных оригинальных препаратов и за почти три десятилетия стратегия компании не изменилась. За это время «Полисан» из небольшого производства с одной линией превратился в огромный холдинг с двумя завода – в Петербурге и Белгороде. Его оборот в 2020 году превысил 8 млрд рублей.
Ежегодно компания тратит более 10% от оборота на исследования. В инновационном центре R&D (от англ. Research &Development) в Петербурге площадью 5 тыс. м2 работает около 200 специалистов.
Компанией владеют два акционера: Александр Борисов и Алексей Коваленко, биолог, доктор наук, бывший в той самой группе ученых. Борисов отвечает за стратегию и развитие, а Коваленко – за разработку новых препаратов и внедрение инноваций.
В декабре прошлого года акционеры назначили Дмитрия Борисова генеральным директором ООО «НТФФ «Полисан». Занимавший эту должность его отец сохранил за собой пост председателя совета директоров ГК «Полисан».
«Отец по-прежнему будет заниматься стратегией, а всю операционную деятельность, которой очень много, он передал мне, чтобы больше времени посвящать нашей большой семье и своим хобби, которых у него очень много. Но в офисе он проводит каждый день по несколько часов. Процесс передачи полномочий прошел скорее формально, потому что последние два-три года я часто оставался исполняющим обязанности и вел большой объем работы», – рассказал в интервью «Собака.ru» Дмитрий Борисов, который теперь руководит компанией с численностью более 1,3 тыс. человек.
Однако в любом случае новая должность предполагает новый масштаб ответственности – за всю группу компаний, стратегию, все бизнес-процессы. И основным вызовом для себя Дмитрий Борисов считает сохранение темпов роста, поиск новых направлений развития, в противном случае компания без развития быстро прекращает свою деятельность.
Научно-технологическая фирма «Полисан», основанная в 1992 году, является вертикально-интегрированной. Ее специалисты разрабатывают молекулы, из которых создают субстанцию, а затем на ее базе – лекарственные препараты.
Компания на 53,88% принадлежит Александру Борисову, на 46,12% – Алексею Коваленко. Выручка в 2020 году выросла на 30% и составила 8,2 млрд рублей. Было произведено более 24 млн упаковок. Ей принадлежат заводы «Полисан» в Петербурге и «Полисинтез» в Белгороде.
Учеба в вузах сроком в 11 лет
Сын Александра Борисова окончил в 2005 году Северо-Западную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». На вопрос, почему выбор пал не на фармацевтику, ведь у отца на тот момент уже было успешно работающее фармпредприятие, Дмитрий улыбается и отвечает, что ему всегда лучше давались гуманитарные науки и экономика. «Я учился в экономическом классе. И себя видел в будущем либо экономистом, либо PR-специалистом, это направление в начале 2000-х было очень популярно. Но в 10-м классе я стал изучать программу обучения по пиар, и понял, что эта профессия сильно отличается от моих представлений о ней. Поэтому остановился на экономическом направлении», – поясняет Дмитрий Борисов.
В общей сложности в вузах он учился 11 лет: защитил кандидатскую диссертацию, получил второе высшее в ИНЖЭКОНе по специальности «маркетинг», прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров и Mini-MBA в бизнес-школе ИМИСП. «У нас все по мужской линии кандидаты наук: дедушка, папа, мой брат», – уточняет Дмитрий.
По его словам, 11 лет учебы дали прежде всего теорию многих процессов, без которой сложно входить в практику, расширение кругозора, некий креатив. «Но самый лучший учитель, конечно, отец. У него чему-то учусь до сих пор. Он человек многогранный, имеет огромный опыт в различных областях. Это дорогого стоит, а для меня это лучший бесплатный skill», – уверяет Борисов младший.
Будучи студентом, подрабатывал на стройке, торговал видеокассетами. «Нам с братом отец выделял в месяц определенную сумму денег на расходы. Поэтому надо было либо вписываться в бюджет, либо идти самому зарабатывать», – вспоминает он.
Среди интересов – охота, рыбалка, горные лыжи, история России. Друзья подарили ему большое издание ручной работы «История государства Российского» Николая Карамзина, занимающее треть стола в кабинете.
«Мы с отцом ездили рыбачить в Астраханскую, Мурманскую области, Карелию. Мои любимые места – это малые реки севера России. Но в последнее время рыбалка – это возможность встретиться с приятелями, особенно теми, кого давно не видел. Мы выбираем место где-то посредине между Петербургом и Москвой, встречаемся, общаемся, и не факт, что вернемся с уловом. Главное в таких поездках – это общение», – говорит Дмитрий.
Успехи Борисова младшего
В «Полисан» он пришел в 2005 году сразу после окончания вуза. Занимал позиции в отделе рекламы и маркетинга, потом в отделе продаж, отвечал за направление СНГ. Спустя шесть лет, в 2011 году, был назначен коммерческим директором: контролировал продажи, продвижение, рекламу и развитие компании на рынках СНГ. И по всей видимости, справлялся с задачами неплохо. Препараты петербургской компании представлены во всех странах СНГ, кроме Украины, откуда пришлось уйти в 2018 году из-за геополитических разногласий между государствами.
Также «Полисан» активно поставляет продукцию в Юго-Восточную Азию. «Реамберин» (дезинтоксикационное средство) представлен в Лаосе, Вьетнаме, Камбодже, Мьянме. «Мы выходили на эти рынки с «Циклофероном», но по разным причинам, в том числе и политическим, он успеха не имел, зато «Реамберин» показал отличные продажи и стал №1 по экспортным продажам в дальних странах. Сейчас еще выводим в эти страны «Цитофлавин» – ноотропный препарат, улучшающий работу головного мозга. В прошлом году мы начали его отгрузки в Боливию, сейчас он проходит регистрацию в Республике Филиппины, Малайзии и Тайланде.
Однако были и неудачи в карьере Борисова-младшего. «Прежде всего, это недобросовестные партнеры, несколько раз сталкивался с откровенными мошенниками. Но это все рабочие моменты, они случаются в любых компаниях», – уверяет он.
На крупнейший рынок мира – Китай – компания пока не готова выходить. «В эту страну сложно попасть из-за охраны интеллектуальных прав, и самое главное, нужны очень большие инвестиции для выхода, мы пока к этому не готовы», – считает Борисов младший.
По итогам 2020 года доля экспорта ГК «Полисан» составила 13% и в ближайшие годы компания планирует активно наращивать ее долю.
Работа над новыми препаратами
«На наших заводах выпускаются лекарственные препараты, которые придумали российские ученые. Это не дженерики, не скопированные молекулы. Это плод работы российских ученых. Мне это очень приятно. У нас качество мирового уровня, что подтверждено аудитами международных организаций», – гордо рассказывает Дмитрий Борисов.
В настоящее время ученые «Полисана» работают над созданием лекарств в новых для компании направлениях – кардиологии, токсикологии и онкологии.
Производство фармсубстанций расположено на белгородском заводе компании. За два года в это направление будет инвестировано 800 млн рублей. «Мы входим в тройку крупнейших производителей фармсубстанций в России и планируем удерживать это лидерство. Будем наращивать объем производства, в том числе за счет партнерства с производителями готовых лекарств», – подчеркивает Дмитрий Борисов.
Кроме того, последние пять лет петербургская компания развивает контрактное производство с глобальными корпорациями. Первый контракт был заключен со STADA, затем добавились Bayer и Pfizer. Для них «Полисан» производит восемь препаратов. По итогам прошлого года контрактное производство принесло 9% выручки. В 2022 году число контрактов увеличится.
Планы Дмитрия Борисова расписаны как минимум на две недели вперед. У него двое сыновей, старшему 10 лет, поэтому последние три года он берет отпуск исключительно под школьные каникулы - на 7-10 дней, и предпочитает проводить их активно, например, катаясь с детьми на лыжах. Однако, полный информационный детокс Борисов себе не позволяет, его телефон всегда доступен для коллег на случай решения каких-то срочных рабочих дел.
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