Стало известно, где в России платят самую большую зарплату

Критерий рейтинга — отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, «минимальной стоимости жизни». Этот показатель можно условно обозначить индексом социального благополучия. Согласно исследованию, индекс социального благополучия на 4 квартал 2020 года по сравнению с прошлым кварталом увеличился у лидера рейтинга с 5,1 до 5,4.

Москва в рейтинге занимает пятое место с соотношением средней зарплаты в размере 95 314 рублей и стоимости продуктовой корзины 28 868 рублей. Петербург на седьмом — 65 465 и 18 431 рублей.

Вот как выглядят первые 30 строчек рейтинга: