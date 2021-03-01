Стало известно, где в России платят самую большую зарплату

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг регионов России по показателю отношения средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины». Первая строчка за Магаданской областью — здесь получают в среднем 127 808 рублей рублей в месяц и тратят на набор товаров и услуг по 23 605 рублей.
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Фото: Shutterstock.com
Критерий рейтинга — отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, «минимальной стоимости жизни». Этот показатель можно условно обозначить индексом социального благополучия. Согласно исследованию, индекс социального благополучия на 4 квартал 2020 года по сравнению с прошлым кварталом увеличился у лидера рейтинга с 5,1 до 5,4.
Москва в рейтинге занимает пятое место с соотношением средней зарплаты в размере 95 314 рублей и стоимости продуктовой корзины 28 868 рублей. Петербург на седьмом — 65 465 и 18 431 рублей.
Вот как выглядят первые 30 строчек рейтинга:
- Магаданская область — средняя зарплата 127 808 рублей в месяц, стоимость продуктовой корзины 23 605 рублей
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 96 622 и 20 135 рублей
- Сахалинская область — 85 887 и 20 430 рублей
- Чукотский автономный округ — 117 834 и 28 410 рублей
- Москва — 95 314 и 23 888
- Ненецкий автономный округ — 81 537 и 21 202
- Республика Саха — 75 529 и 21 259, Санкт-Петербург — 65 465 и 18 431
- Ханты-Мансийский автономный округ — 69 723 и 20 196
- Мурманская область — 65 646 и 19 884
- Республика Тыва — 49 215 и 15 073 рублей.
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Фото: Фонд развития гражданского общества
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