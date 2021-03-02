Спасение собак, фридайвинг, музыкальная школа для взрослых: петербургские бизнесмены — о своих увлечениях и хобби

Топ-менеджеры и миллиардеры Петербурга увлекаются не только коллекционированием дорогих картин, часов или яхтингом. Среди хобби бизнесменов — экстремальный спорт, фотоискусство и спасение собак. Редакция «Собака.ru» рассказывает о пристрастиях известных предпринимателей.
Марина Станчиц
совладелица сети магазинов «Фруктовая лавка»:
«Я очень люблю собак — и уже семь лет занимаюсь их спасением. Я живу в загородном доме, сейчас у нас с мужем 15 собак: четыре породистые, купленные мною в питомниках, и 11 – это ранее выброшенные, никому не нужные животные. Половина из них – инвалиды, у кого-то нет челюсти, у кого-то лап, есть слепые и глухие.
Начались все эти спасения после истории с пуделем: моя подруга увидела его в парке, привязанным в мороз к дереву. Она хотела развязать поводок, но пришел хозяин, и, пиная ее ногами, повел домой. Подруга выяснила, что собаку дома бьют, она живет под унитазом, а на улице ее привязывают, потому что дома метит. А метила, потому что боялась. Мы выкупили этого пуделя — так у меня появился первый несчастный «ребенок». Он перевернул мое сознание, потому что, когда попал ко мне домой, тут же побежал в ванную комнату и залез под унитаз. Я его быстро приручила к себе, а к мужу он привыкал очень долго. И каждый вечер в семь часов пес начинал дрожать, забивался под диван, и когда возвращался муж, бросался на него. В предыдущей семье, где жил этот пудель, в это время приходил домой ее мучитель.
Потом я познакомилась в приюте с собачкой Радой, она так настрадалась, что при виде людей теряла сознание и у нее начинались судороги. Я упросила мужа взять ее к нам. Ушло полгода, чтобы проделать путь из прихожей на кухню, она продвигалась каждый день по сантиметру. Рада живет у нас уже шесть лет, спит в кровати, стала капризной, но всех нас очень любит, хотя людей боится до сих пор.
Вожак всей этой стаи – Рекс. Когда-то я его нашла на свалке в Волгограде, это был щенок с переломанным хребтом. Привезла его в клинику, купила инвалидную коляску, каждый день приезжала с ним гулять. Его выходили. И эта клиника – лучшее, что было в его жизни, его любили, за ним ухаживали. Изначально я не была готова взять домой собаку с парализованной задней частью тела, так как это огромный физический труд и уход, я сомневалась, что у меня будет на это время из-за работы. Но потом поняла, что не могу его бросить: посадила в машину, а он начал плакать, видимо, думал, что его снова везут на свалку.
Мне часто говорят: «Зачем вы этим занимаетесь? Всех не спасешь!» Да, всем не поможешь, но если бы каждый из нас спас одного животного, то у нас не было бы бездомных собак. Любовь собаки к человеку абсолютна, она любит человека больше, чем себя. Мои собаки любят меня больше, чем мои дети и внуки. Они меня принимают любой, а любви всем не хватает».
Оксана Орлова
соосновательница сетей «КидБург», «ЛабиринтУм» и «Сказкин Дом»:
«Мое пристрастие – это музыка. Пять лет назад меня внезапно посетила идея пойти учиться в музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова на отделение для взрослых по классу фортепиано. На вступительный экзамен шла без ожиданий, а в сентябре с удивлением узнала, что меня зачислили. И понеслось! Занятия – 3-4 раза в неделю. В этом году я оканчиваю пятый, выпускной, курс. За это время успела выступить с хором в музее-усадьбе Державина, в концертном зале церкви Яани Кирик и на сцене петербургской филармония имени Д.Д. Шостаковича.
Зачем я учусь? Во-первых, мне это просто нравится. У меня потрясающие педагоги и музыкальная школа для меня – истинный очаг культуры. Узнавать новое полезно в любом возрасте, а о положительном влиянии музыки на работу мозга человека существует огромное количество исследований. Это и развитие координации, и синхронизация полушарий мозга, и формирование новых нейронных связей. Кроме того, это отличная профилактика болезни Альцгеймера. А учитывая, что я поставила перед собой амбициозную цель – дожить как минимум до 120 лет в трезвом уме и светлой памяти, уверена, что занятия музыкой мне помогут справиться с этой задачей».
Михаил Скигин
владелец, председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала:
«Фридайвингом я занимаюсь около шести лет. Но сейчас понимаю, что интерес к этому спорту во мне был всегда. Например, в детстве я активно занимался плаванием в бассейне «Спартак» на Крестовском острове, и плавать мне не очень нравилось, но нырять я просто обожал. Чем глубже и дольше, тем лучше.
Шесть лет назад оказался в египетском Дахабе – культовом месте для мирового фридайвинга. У самого берега, буквально в метрах от пляжа там располагается знаменитая Blue hole – провал в рифе глубиной около 100 метров. Там же постоянно находятся известные спортсмены и тренеры. Решил попробовать и под руководством опытного тренера через пять дней уже мог нырнуть на 33 метра и продержаться под водой больше двух минут. Сразу понял, что это мое. С тех пор постоянно тренируюсь и стараюсь одну-две недели в году провести в Дахабе. Сейчас мой личный рекорд активного погружения – 57 метров. По длительности это больше двух с половиной минут. В статике же могу провести под водой больше пяти минут.
В целом во фридайвинге мне очень помогает опыт медитации. И на суше, кстати, она помогает отключиться от всего, в том числе физиологических процессов. А в воде это ощущаешь буквально каждой клеткой тела. Например, понимаешь, что не нужно так часто дышать, как обычно. Перестраивается весь организм, пульс снижается до 30 ударов в минуту, кислород приливает к мозгу, и на глубине ты ощущаешь себя довольно комфортно. При этом фридайвинг учит сохранять спокойствие даже в самой экстремальной ситуации, очень полезно в бизнесе и в целом в жизни.
В прошлом году я попробовал себя на международных соревнованиях. Опыт получился интересным, хотя до призовых мест добраться не получилось. Здесь давила не только глубина, но и соперничество с сильнейшими спортсменами. Сейчас в рейтинге немецких фридайверов я на 38 месте, на международном уровне пока в восьмой сотне сильнейших спортсменов. Есть, куда расти».
Наталья Березина
партнер и главврач мединститута им. Сергея Березина, первого в России частного медицинского центра для комплексного онкологического лечения:
«Мне нравится фотографировать. Свою первую камеру — фотоаппарат «Смена символ» — я получила в 7 лет от родителей. Пробовала себя в разных жанрах: у меня много фотографий животных, люблю их снимать, но остановилась на пейзаже.
При такой съемке я получаю удовольствие от самого процесса, в ожидании, например, нужного света, наслаждаюсь прекрасным, отключаю голову, перезагружаюсь. Я много путешествую: Африка, разные части США, Канада, Арктическая Норвегия, Антарктида. Снимала и туманные болота Техаса, и зеленые просторы Тосканы, и пески аризонских каньонов. У меня огромные фотоархивы. Но есть места, в которые я просто влюбилась — это Крит, Доломитовые Альпы и Лофотенские острова. Я очень полюбила горы. Жаль, что совсем недавно открыла их для себя.
В декабре прошлого года у меня прошла вторая по счету фотовыставка — в медицинском центре «Онко-стоп» в НИИ им. Н.Н. Блохина, за организацию которой я очень благодарна моим московским коллегам. А в марте в самом сердце Петербурга стартует мой очередной фотопроект — персональная выставка пройдет в удивительном месте — галерее K-Gallery, и это новый этап моего творчества.
Я никогда не думала, что буду выставляться. Свои работы я дарю друзьям и коллегам, использую в оформлении наших медицинских центров. Для меня очень важна возможность делиться ими с пациентами. Это делает мое хобби неотделимым от медицины — дела моей жизни».
Илья Ярошенко
владелец сети BAON:
«Последние лет 15 я серьезно увлекся спортом. В основном – это бег, но в зависимости от сезона, это могут быть беговые лыжи, велогонки и триатлон. Я, например, полностью прошел полный IRONMAN: плавание – 4 км, велогонка – 180 км и бег – 42 км.
Сейчас у меня хорошее здоровье, я вернулся к школьному весу, всегда отличное настроение. Получил 3-е место в возрастной группе на московском марафоне, пробежал 42 км за 2 часа 48 минут. Благодаря этому квалифицировался в Лондон на мировой чемпионат по марафону в своей возрастной категории, всего было приглашено 65 участников. Это как Олимпиада, но для предпенсионеров (смеется).
Самым главным достижением, считаю, что увлек спортом своих детей! У меня четверо сыновей, трое уже прошли «мою школу», а годовалый пока наблюдает. Семилетний пробегает 10 км за 55 минут и ездит 70 км на шоссейном велосипеде».
Спортивного детства, к сожалению, у меня не было. Как и все мальчишки гонял в футбол. На этом все. Когда занялся бизнесом, то работал по 16 часов в день. Отвратительный режим, питание еще хуже. В какой-то период весил на 30 кг больше, чем сейчас. Записался в один из первых открывшихся спортклубов в Москве, но занятия на тренажерах меня не увлекли.
Переломным стал 2007 год, когда я впервые отправился в спортивный лагерь и поучаствовал в любительских соревнованиях по бегу: без единого дня подготовки пробежал марафон! Набега и знаний – ноль, терпел, но не остановился! Потом уже более серьезней относился к спорту и таких авантюр не повторял.
Сейчас я каждые выходные где-то соревнуюсь. На счету более 500 стартовых номеров и 500 медалей финишера. Кроме России, я бегал ещё примерно в 25 странах.
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