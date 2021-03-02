Спасение собак, фридайвинг, музыкальная школа для взрослых: петербургские бизнесмены — о своих увлечениях и хобби

Потом я познакомилась в приюте с собачкой Радой, она так настрадалась, что при виде людей теряла сознание и у нее начинались судороги. Я упросила мужа взять ее к нам. Ушло полгода, чтобы проделать путь из прихожей на кухню, она продвигалась каждый день по сантиметру. Рада живет у нас уже шесть лет, спит в кровати, стала капризной, но всех нас очень любит, хотя людей боится до сих пор.

Вожак всей этой стаи – Рекс. Когда-то я его нашла на свалке в Волгограде, это был щенок с переломанным хребтом. Привезла его в клинику, купила инвалидную коляску, каждый день приезжала с ним гулять. Его выходили. И эта клиника – лучшее, что было в его жизни, его любили, за ним ухаживали. Изначально я не была готова взять домой собаку с парализованной задней частью тела, так как это огромный физический труд и уход, я сомневалась, что у меня будет на это время из-за работы. Но потом поняла, что не могу его бросить: посадила в машину, а он начал плакать, видимо, думал, что его снова везут на свалку.

Мне часто говорят: «Зачем вы этим занимаетесь? Всех не спасешь!» Да, всем не поможешь, но если бы каждый из нас спас одного животного, то у нас не было бы бездомных собак. Любовь собаки к человеку абсолютна, она любит человека больше, чем себя. Мои собаки любят меня больше, чем мои дети и внуки. Они меня принимают любой, а любви всем не хватает».