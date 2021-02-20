Россиян обяжут платить налоги за владение криптовалютой

Сообщать в налоговые органы о владении криптовалютой должны будут россияне, иностранцы с видом на жительство и организации в случае, если сумма цифровых денег за год в пересчете на рубли превышает 600 тысяч. Федеральной налоговой службе предстоит установить порядок определения рыночной цены криптовалюты. Также ФНС сможет получать от банков выписки по операциям на счетах физлиц и справки о переводах цифровой валюты. Вот какие штрафы предполагает закон:

За непредоставление сведений о праве распоряжаться криптовалютой предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей.

За непредставление отчета об операциях с цифровой валютой нарушитель может быть оштрафован в размере 10% от наибольшей из двух сумм — поступления или списания — в рублевом эквиваленте.

За неуплату налога от операций с цифровой валютой по закону предполагается штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.

«При подготовке законопроекта к первому чтению комитеты ГД высказали ряд замечаний. В частности, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что внесение изменений в российское законодательство (не только налоговое) необходимо в целях урегулирования последствий распространения цифровой валюты и расширения числа экономических субъектов, использующих ее для различных целей», — отметили в Госдуме.