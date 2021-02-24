Петербургская бизнесвумен Ксения Ван де Камп — о том, почему специально прилетела из США в Россию за вакциной «Спутник»

«По роду своей деятельности мне приходится очень много путешествовать, так как моя компания ведет проекты в разных странах. Например, первая волна пандемии застала нас с мужем и детьми в Италии. Мы поехали по работе на пару недель, но там случился резкий локдаун. Мы решили, что риск заразиться ковидом, возвращаясь на самолете в США, выше, чем пересидеть этот период в Италии. Нам повезло, у нас был закрытый дом с большой территорией и отсутствием соседей.

Это было 70 дней тотального карантина! Власти разрешали выход в продуктовый магазин одному человеку из семьи, выход оформлялся документально со всеми анкетными данными, с фиксацией пункта выхода и прихода, с остановками полиции, которая все проверяла. По телевизору бесконечно крутили новости с количеством заболевших. Было страшно! Я эмоциональный человек, мне казалось, что вокруг все зараженные. В продаже не было ни масок, ни перчаток. Первые несколько дней я выходила с детским памперсом на лице, потом няня моих детей сшила маски из подручных материалов. Мы, кстати, заказали маски на Amazon в марте, а они пришли только в июле.

В июне мы вернулись в США, где люди уже были больше напряжены фактом потери работы, отсутствием средств на проживание, невозможностью заплатить за жильё и продукты, о кредитах я уже даже молчу. Конечно, напряжение от сложившейся ситуации было выше, чем страх подхватить вирус. Правда в Майами, где я живу, все всегда на релаксе, поэтому маски никто особо не носил, да и дискомфортно это, когда на улице +37 и невероятная влажность.

«Когда Россия анонсировали выпуск вакцины «Спутник», в Америке все только смеялись, и я, кстати, была в числе этих людей»

Когда Россия анонсировали выпуск вакцины «Спутник», в Америке все только смеялись, и я, кстати, была в числе этих людей. Я тогда в Инстаграме устроила опрос, кто бы сделал эту вакцину, и только 5% были готовы. В Америке всегда остро стоит вопрос конкуренции, поэтому если изобретение пришло из другой страны, то тут и обсуждать нечего: большие инвесторы в это вкладываться не будут, а значит дальше своей страны разработка не уйдет.

Свою вакцину от Pfizer американцы анонсировали чуть позже, что, конечно, произвело эффект разорвавшейся бомбы в мировых СМИ. Все заголовки пестрили: «Вакцина нового поколения от Pfizer принесёт конец пандемии!» Европа закупила вакцину ещё до того, как она была зарегистрирована. Американцы начали обрывать телефоны своих терапевтов, чтобы как можно быстрее записаться на прививку.

Мой американский муж внимательно изучал всю информацию, мы живём в Америке, поэтому в семье мы говорили о вакцине Pfizer, и совсем не обсуждали российский «Спутник». Но в целом мы не были готовы прививаться, так как найти достоверную информацию в сети было очень сложно среди «информационного мусора». Сейчас каждый от слесаря до повара может высказаться, а кто-то подхватит и «понесёт» этот бред в массы. Я всегда стараюсь читать только достоверные источники, в этой ситуации я прислушивалась к мнению врачей и вирусологов. И, несмотря на то, что я, в целом, за вакцинацию и своих детей прививаю согласно календарю прививок, к вакцине от ковид я относилась очень настороженно и продолжала изучать этот вопрос.

В какой-то момент я вдруг поняла, что больше не могу жить в обстановке страха заразиться, у нас уже год как прекратилась полноценная жизнь. Я боюсь путешествовать, ходить в кино, у меня ребенок на дистанционном обучении в школе. Я решила, что надо прививаться. И мы выбрали «Спутник». Почему? Потому что это единственная доступная вакцина, которую можно пойти и сделать. Потому что вакцина Pfizer ни в Европе, ни в Америке в ближайшие 3-6 месяцев не будет доступна в массовом порядке, так как нет нужных объемов. Сейчас ей прививают людей, работающих в зоне риска, это учителя, врачи, продавцы, а также старшее поколение. Но я в свои 33 года с отсутствием патологий не вхожу ни в одну из этих категорий, а соответственно смогу получить вакцину в последнюю очередь. Ну или заболею, так и не дождавшись прививки.

«Я больше не могу жить в обстановке страха заразиться, у нас уже год как прекратилась полноценная жизнь».

Мой муж долго не хотел прививаться «Спутником», так как Россия не опубликовывала результаты третьей фазы клинических испытаний. Но когда 2 февраля авторитетный журнал Lancet опубликовал данные, указав, что эффективность вакцины против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%, то муж сразу согласился.

Сегодня в России прививки можно сделать в частной клинике, чтобы не проходить через все бюрократические процедуры на сайте госуслуг, записываться, ждать, когда позвонят, когда придет ваша очередь. Поэтому я обратилась в медицинский центр, где наблюдаюсь уже многие годы. Вакцина бесплатная, надо только заплатить за прием терапевта. Но, честно говоря, врачи на меня немного смотрели с удивлением. Спрашивали: «А вы точно уверены, что хотите привиться?» Может они знают, больше, чем мы.

Но нами решение уже было принято. Мы сделали 1-ый этап. После вакцинации у меня сутки был озноб, температура 37 с небольшим и болело место укола. Муж вообще отделался только лёгкой головной болью. Через 10 дней у нас 2 этап. Надеюсь, что скоро мы станем обладателями антител и сможем вернуться к прежней жизни».