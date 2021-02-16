Биткоин за год подорожал на 1100%. Как устроен этот бизнес и сколько зарабатывают майнеры в Петербурге?

В феврале биткоин впервые преодолел отметку в 48 тыс. долларов. Так рынок отреагировал на покупку компанией Илона Маска Tesla биткоинов на 1,5 млрд долларов. Криптовалюта привлекает своей космической доходностью: от 15 до 80% годовых в валюте. Однако трагедии и банкротства на этом рынке тоже присутствуют. «Собака.ru» узнала, сколько майнинговых ферм и крупных вычислительных центров находится в Петербурге, и почему Ленобласть более привлекательна для добытчиков крипты.
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Золотые криптовалюты Litecoin, Ethereum и Bitcoin
Рынок криптовалюты закрытый, его участники не хотят обращать на себя внимание. При этом Россия занимает третье место в мире по майнингу (от англ. mining - добыча полезных ископаемых). Крупнейшие компании по добыче цифровой валюты – BitRiver и BitCluster, основанные россиянами, находятся в Красноярском крае и Иркутской области. Там дешевая электроэнергия и холодный климат, что упрощает процесс охлаждения помещения, так как это основные статьи затрат.
До конца прошлого года эта сфера никак не регулировалась. С 1 января 2021 года в России заработал закон «О цифровых финансовых активах», который разрешает покупать, выпускать, продавать криптовалюту, совершать с ней сделки, но расплачиваться нельзя. Также под запрет попала реклама платежей цифровыми деньгами. Кроме того, теперь необходимо подавать налоговую декларацию, в которой будет отражен сам факт владения цифровой валютой и сделки с ней.
Суициды и банкротства
Петербургский предприниматель Алексей Т. (герой попросил не разглашать фамилию — Прим. ред) – владелец розничной сети и промышленного производства, занимается майнингом и покупкой криптовалюты уже более пяти лет. Он уверяет, что это рынок долгосрочного инвестирования. Вкладываться в добычу крипты или ее покупку имеет смысл только при наличии свободных средств. «Я за пять лет, инвестируя 20-30 млн долларов, получил доходность до 80% годовых. Это космически много. На фондовом рынке столько не заработать. Такую прибыль могут дать только компании-единороги (компания-стартап стоимостью свыше 1 млрд долларов, – Ред.) Но в 2018 году, когда курс биткоина сильно упал, пришлось год из своего кармана оплачивать расходы на содержание центра – электричество, зарплата сотрудникам, аренда помещения. Спустя год курс вырос, и я все компенсировал. Но я знаю людей, у которых не было возможности год субсидировать этот бизнес, и им пришлось продать оборудование за бесценок: вложили в одну ферму 300 тыс. рублей, а продали за 30 тыс.», – рассказал предприниматель.
Были и более трагические истории среди петербургских предпринимателей, доходившие до суицида, и разборок с авторитетными людьми из-за долгов. В 2017 году стоимость биткоина росла и достигла почти 20 тыс. долларов. «Тогда многие хотели заработать на росте: брали кредиты, продавали свое имущество и вкладывали в майнинговое оборудование. Была одна история, когда один бизнесмен одолжил 2 млн долларов под 50-60% годовых и купил биткоин за 18 тыс. долларов за единицу, потом курс упал до 4 тыс. и человек повесился, потому что не знал, чем отдавать. И таких историй в 2018 году было много. В прессе об этом практически не писали», – рассказал Алексей.
Сколько стоит открыть майнинговую ферму
Времена, когда криптовалюту майнили, сидя у себя дома на кухне, ушли в прошлое. Лет восемь назад ее добывать пытались многие, кто-то ради попытки заработать халявные деньги, а кто-то ради любопытства. Позже, когда сложность вычисления стала расти и требовалось более мощное оборудование, которое на кухне уже не поставить, то майнить стали те, кто мог позволить открыть майнинговый отель или вычислительный центр, в открытие которых надо вложить не менее миллиона рублей.
На криптовалюте заработать можно двумя способами. Первый – добывать ее при помощи компьютерных вычислений по технологии блокчейн. Второй вариант – покупать для заработка на курсовой разнице. Принципы такие же, как и на фондовом рынке. Сегодня в добычу и покупку крипты инвесторы вливают миллионы долларов.
Для майнинга необходимы мощные видеокарты или ASIC-майнеры (специализированный компьютер для майнинга криптовалют, значительно превышающий мощности обычных компьютеров), помещение с хорошим интернетом и, самое главное, дешевым электричеством. Тариф на электроэнергию не должен превышать 5 рублей за киловатт в час, иначе экономика не сложится. Такие мощности можно получить только, арендуя помещение у промышленных предприятий.
В Петербурге и Ленобласти тариф для юридических лиц свыше 6-7 рублей за киловатт в час. Самое сложное – найти дешевое электричество. В Ленобласти нелегально можно договориться по цене 2,5-3 рубля, а в Петербурге – за 3,5-4 рубля, рассказал майнер.
Статьи затрат при открытии майнингового отеля площадью 100 м2
- Инвестиции – от 3 млн рублей в подготовку помещения
- It-специалист – 1-3 человека (на 1000 м2 – 12 человек)
- Электричество – 0,3-0,5 мегаватт
- Количество ферм –150 единиц вычислительной техники
- Срок окупаемости – зависит от курса. При нынешней стоимости биткоина (45-46 тыс долларов) – за 3-6 месяцев, при курсе лета 2020 года (7,9-8,8 тыс долларов за биткоин) – 2 года. Чем выше курс, тем быстрее окупаемость.
Есть другой вариант: при наличии помещения и магистрального газа можно поставить свой газогенератор, что и делают некоторые майнеры. Тогда электричество обойдется в 2,5 рубля. Но это тоже дополнительные вложения.
Оборудование работает круглосуточно, на износ, с пиковыми нагрузками. В таких помещениях никогда не бывает кристально чисто, как в серверных. В майнинговых помещениях стоят огромные вентиляторы для охлаждения.
Из-за дорогой электроэнергии и малого выбора подходящих помещений в Петербурге работают в основном небольшие майнинговые отели. Это помещения до 100 м2, где установлены от 10 до 100 ферм (ферма – это специальная вычислительная машина, которая собирается из тех же запчастей, что и ПК, только в особой конфигурации. Основные составляющие – материнская плата, несколько мощных видеокарт, блоки питания). Инвестиции в такие отели начинаются от 3 млн рублей. Их владельцы как сами добывают крипту, так и сдают в аренду помещение (интернет и электричество).
Открыть крупный вычислительный центр на площади от 1000 м2 уже стоит от нескольких миллионов долларов. Как правило, такие проекты строят под крупных заказчиков. Но в Петербурге таких проектов практически нет, майнеры предпочитают Ленобласть, там и электричество дешевле, и затеряться проще.
На видео слышно, как шумит оборудование в майнинговом центре:
«Остаться незамеченным невозможно»
Открыть даже небольшой отель и остаться незамеченным практически невозможно. Оборудование очень сильно шумит, а снаружи торчит огромное количество вентиляторов, которые охлаждают компьютеры от нагревания.
«Если сравнить цех по производству металлических изделий площадью 5 тыс. м2 и майнинговый центр площадью 100 м2, то для центра по добыче крипты вентиляционного оборудования надо больше, и оно шумит на весь завод», – поясняет Алексей.
Нужные энергомощности могут дать только промышленные предприятия, поэтому они и возникают при производственных площадках, их делают маленькими по площади, потому что по чуть-чуть электричество отщипывать проще.
Официальной статистики по количеству отелей и вычислительных центров по добыче криптовалюты нет. По оценкам Алексея, в Петербурге работает максимум 20 майнинговых отелей. Еще несколько лет назад все они активно рекламировали свои услуги, а сегодня реклама под запретом. Мелких вычислительных центров площадью до 200 м2 в примерно три-четыре десятка. «Есть петербургские майнеры, которые открыли свои фермы в Канаде из-за климата», – говорит предприниматель.
В Ленобласти в основном находятся крупные вычислительные центры площадью 3-4 тысячи м2.
«Биткоин добывать уже дорого»
Самая популярная криптовалюта — биткоин. Он занимает 68,3% всего глобального рынка цифровых денег. 9 февраля биткоин побил исторический рекорд, его стоимость поднялась выше 48 тыс. долларов. Этот произошло после того как компания Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 млрд долларов. Компания также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты. Сегодня его стоимость зафиксировалась на отметке 46 тыс. долларов.
Однако майнить их становится все дороже: растет сложность вычисления, поэтому необходимо оперативно обновлять оборудование. Эффективнее зарабатывать на курсе биткоина. «Я перестал майнить биткоин. Сложность вычисления растет с такой скоростью, что пока приехало в очередной раз оборудование из Китая, его эффективность упала в два раза. И его приходилось обновлять с бешенной скоростью, иначе оно потребляло больше электричества, чем зарабатывало денег», — вспоминает Алексей.
Количество сделок в крипте растет
Сегодня в России добывают в основном Ethereum (в России вошло в обиход название «эфир»), это вторая по популярности криптовалюта в мире. Ее стоимость около 1,7 тыс. долларов. Доходы биткоин-майнеров в январе выросли на 58% и преодолели отметку в миллиард долларов — это максимум с декабря 2017 года, отмечает в отчете аналитик MaxiMarkets Андрей Евгеньев.
Аналитики прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина вырастет до 50 тыс. долларов. И на этом фоне инвестиции будут массово перемещаться из драгоценных металлов в криптовалютные активы.
«Кто-то считает, что рынок криптовалюты — это шалости, кто-то уверен, что за ней будущее, а кто-то думает, что это временный процесс. Но есть факты. Серые операции переходят в крипту, в том числе, и трансграничные операции. Например, можно купить за рубежом какой-то товар. Все что люди не хотят светить в банках или перед налоговой, переходит в цифровые операции. Раньше платили наличными, приезжали люди с охраной и чемоданом денег. Сейчас приходишь в криптообменник, приносишь 100 тыс. рублей, тут же их переводишь в какую-то цифровую валюту, и отправляешь своему партнеру, который через несколько секунд их получает. И никакие банки об этом не узнают. Через них мало того, что дорого, так и еще и куча геморроя с оформлением. За конвертацию из крипты в любую валюту я плачу 1,5-2%, получаю нал, безнал или на карту. Это быстро и удобно. Сегодня крипта – это способ хранить и перемещать деньги. И количество сделок с ней растет», — говорит Алексей.
Почти все криптообменники сосредоточены в Москве. «Со слов знающих людей за сутки в столице совершается транзакций на несколько млрд долларов», – отмечает собеседник «Собака.ru».
Андрей Евгеньев предполагает, что в России скоро снова придётся менять конституцию, на этот раз из-за криптовалюты. В статье 75 должна появиться строка о цифровом рубле как официальной денежной единице. А также потребуется внести изменения в несколько законов и гражданский кодекс. «Вероятно, подготовка изменений начнётся во второй половине года. Представители комитета Госдумы по финансовому рынку повторили ранее озвученную мысль, что цифровая валюта будет новой денежной формой рубля, наравне с наличной и безналичной. В настоящее время проходит подготовка к запуску прототипа и к пилотному тестированию», – говорит эксперт.
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