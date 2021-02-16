Биткоин за год подорожал на 1100%. Как устроен этот бизнес и сколько зарабатывают майнеры в Петербурге?

Суициды и банкротства

Петербургский предприниматель Алексей Т. (герой попросил не разглашать фамилию — Прим. ред) – владелец розничной сети и промышленного производства, занимается майнингом и покупкой криптовалюты уже более пяти лет. Он уверяет, что это рынок долгосрочного инвестирования. Вкладываться в добычу крипты или ее покупку имеет смысл только при наличии свободных средств. «Я за пять лет, инвестируя 20-30 млн долларов, получил доходность до 80% годовых. Это космически много. На фондовом рынке столько не заработать. Такую прибыль могут дать только компании-единороги (компания-стартап стоимостью свыше 1 млрд долларов, – Ред.) Но в 2018 году, когда курс биткоина сильно упал, пришлось год из своего кармана оплачивать расходы на содержание центра – электричество, зарплата сотрудникам, аренда помещения. Спустя год курс вырос, и я все компенсировал. Но я знаю людей, у которых не было возможности год субсидировать этот бизнес, и им пришлось продать оборудование за бесценок: вложили в одну ферму 300 тыс. рублей, а продали за 30 тыс.», – рассказал предприниматель.

Были и более трагические истории среди петербургских предпринимателей, доходившие до суицида, и разборок с авторитетными людьми из-за долгов. В 2017 году стоимость биткоина росла и достигла почти 20 тыс. долларов. «Тогда многие хотели заработать на росте: брали кредиты, продавали свое имущество и вкладывали в майнинговое оборудование. Была одна история, когда один бизнесмен одолжил 2 млн долларов под 50-60% годовых и купил биткоин за 18 тыс. долларов за единицу, потом курс упал до 4 тыс. и человек повесился, потому что не знал, чем отдавать. И таких историй в 2018 году было много. В прессе об этом практически не писали», – рассказал Алексей.