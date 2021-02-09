Торговые центры Петербурга теряют покупателей, арендаторов и доходность

В январе поток посетителей в петербургских торговых центрах снизился на 29% по сравнению с январем прошлого года. Падение трафика и выручки наблюдается даже в самых популярных ТРК. Выручки магазинов упали на 30-50%, из-за чего они покидают насиженные места. По прогнозу ритейлеров, весной доля свободных помещений резко вырастет. Однако брокеры прогнозируют, что торговые центры, завершившие прошлый год с убытками, должны по итогам этого года выйти в зону положительной доходности.
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В торговых центрах Петербурга сократили свое присутствие такие сетевые бренды, как Mixit, «Связной», Reike, «Шарпей», Concept Club и другие.
Прошлый год для рынка торговой недвижимости Петербурга был одним из самых сложных за всю историю его существования. Большая часть магазинов не работала более четырех месяцев, фудкорты были закрыты более пяти месяцев (их открывали, потом снова закрывали).
Падение трафика на 30-50%
Как рассказали «Собака.ru» в компании Watcom Group, в петербургских торговых центрах показатель Shopping Index (количество посетителей на 1000 м2 в торговых центрах) снизился в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%, с декабрём прошлого года — на 16,9%.
Опрошенные ритейлеры отмечают, что в некоторых торговых центрах падение посещаемости гораздо выше 30%. «В целом по компании выручка в наших точках этой осенью и зимой упала на 30%, чем годом ранее. Но, например, в «Галерее» у нас больше всего падение — 50%, при этом арендные ставки там самые высокие в Петербурге. Видно, что трафик упал сильно в этом комплексе: пустые галереи, мало людей и много освободившихся помещений», — говорит совладелец сети торговых точек под брендом Macaronika Аркадий Штейн, подчеркивая, что его розничный бизнес сильно подкосил, в том числе, и запрет на продажу кофе в стаканчиках. «Мы сегодня выживаем только за счет того, что продаем наши десерты оптом. Если же сбыт продукции был построен только за счет собственной розницы, то пришлось бы уже закрыть компанию», — уточняет предприниматель.
Совладелец сети магазинов «Леонардо» Борис Кац не смог договориться об условиях работы с ТРЦ «Мега Парнас», поэтому закрывает там свой гипермаркет. «Сегодня очень много предложений по аренде в торговых центрах, так как у них освобождаются места. Уверен, что весной доля свободных помещений резко вырастет», — прогнозирует Кац. Это произойдет из-за падение выручки ритейлеров, так как они закупили мало товара, а торговые центры при этом, наоборот, очень тяжело идут на предоставление скидок по аренде. «ТРК устали работать в убыток, им налоги никто не скостил, да и банки жестят», — считает топ-менеджер.
В одежной сети FiNN FLARE выручка в петербургских магазинах во втором полугодии 2020 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «На это повлияла пандемия, плюс мы очень мало заказали зимней коллекции, но арендодатели нас поддержали, и мы нигде закрывать свои магазины не собираемся», — рассказывает владелица компании Ксения Рясова.
Владелец сети магазинов «Хобби Остров» Илья Лесничий решил и вовсе продать свою сеть магазинов и плотнее заняться венчурным инвестированием в технологические стартапы. «Трафик в торговых центрах снизился, в моих магазинах выручка упала на 40-50% в 2020 году. Не вижу смысла заниматься развитием сети», — отмечает он.
По данным компании JLL, из-за сокращения покупательского трафика на 20-30%, смещения акцентов на товары первой необходимости и активное развитие онлайн-торговли в торговых центрах сократили присутствие такие сетевые бренды, как Mixit, «Связной», Reike, «Шарпей», Concept Club и другие. Освобождающиеся помещения в октябре-декабре прошлого года арендодатели активно заполняли на короткий срок магазинами с сезонными товарами (верхняя одежда и головные уборы, новогодние украшения и елки и др.).
В JLL подсчитали, что по итогам 2020 года свободными были 3,4% торговых площадей в петербургских центрах. В то время как в конце 2009 года (после кризиса 2008 года) этот показатель достиг 13%. По оценкам Colliers, уровень вакантности торговых центров в 2020 году в среднем в Петербурге был чуть выше — 5,1%. И по итогам первой половины 2021 года в компании ожидают небольшое снижение до 4,9%.
Руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева считает, что в 2021 году рост вакантных помещений в торговых центрах продолжится за счет закрытий магазинов с устаревшими концепциями и ухода несетевых ритейлеров.
Тяжелые времена торговых центров
Однако не только ритейлеры, но и торговые центры потеряли в доходности. В частности, у торговых центров, находящихся в управлении Colliers, в 2020 году арендный доход от планового снизился на 25-30%, а операционные расходы по результатам 2020 года сократились на 15-18%. Об этом «Собака.ru» рассказала партнёр Colliers Анна Никандрова.
Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина подчеркивает, что доходность торговых центров в 2020 году изменилась драматически. Несмотря на то, что формальные показатели ухудшились не столь значительно, многие торговые центры отработали прошлый год с убытками: средние ставки упали на 20%, а уровень вакансии почти вернулся на прежний, «допандемийный» уровень. «Совокупность этих факторов, усиленные закрытия торговых центров и потеря якорных арендаторов, заметно отразилась на всех участниках рынка. Прогноз на 2021 год более благоприятный. Если не случится что-то существеннее ковида, то рынок ТЦ должен стабилизироваться и выйти в зону положительной доходности для собственников», — прогнозирует топ-менеджер.
Управляющие компании торговых центров на прошлой неделе обратились к губернатору города Александру Беглову с предложением открыть на территории ТРК мобильные пункты вакцинации, лишь бы власти разрешили работу фудкортов.
Власти на предложение согласились, запрет на работу фудкортов снят 12 февраля, но при условии обслуживания не более 50% столов. Такие поправки внесены в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Представители торговых центров ранее отмечали, что фудкорты формировали 8-10% в общей структуре выручки.
Однако даже при возобновлении работы общепита трафик быстро не восстановится. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, люди, которые ранее никогда не пользовались онлайн-услугами адаптировали свое поведение во время пандемии, и, вероятнее всего, продолжат делать покупки в интернете и после. Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили дополнительный приток более 15 млн. новых покупателей в онлайн-магазины. Хотя, конечно, традиционные магазины не исчезнут, так как имеют не только преимущества примерки и моментального получения товара, но и функцию социализации, уверяет эксперт.
Анастасия Черданцева
генеральный директор магазинов MIXIT «Лаборатория современной косметики»:
«В начале прошлого года у нас в Петербурге было 12 бутиков Mixit, сегодня их всего 4. Основная причина закрытия – не готовность арендодателей реагировать на реалии рынка. В период пандемии розничная сеть, в первую очередь, очень сильно пострадала из-за закрытия, а уже потом из-за ряда ограничений, которые отменялись постепенно. Сегодня трафик так и не восстановился, покупательская способность не вернулась на до карантинный уровень. Отсутствие гибкости у девелоперов относительно арендных ставок привело к тому, что бизнесы вынуждены закрываться. Компания Mixit сохранила свои бутики только в тех торговых центрах, где арендодатели ведут себя разумно, проявляют эмпатию, идут на встречу в трудные времена.
Мы прошли через несколько бизнес-трансформаций в течение 2020 года. К счастью, мы вовремя отреагировали на изменения рынка и приложили огромные усилия, чтобы остаться на рынке и сохранить рабочие места. Естественно, розничная сеть и магазины, работающие по системе франчайзи, пострадали больше всего, и к концу 2020 года трафик в магазинах оценивался примерно на 30-50% ниже, чем в тот же период 2019 года. И на полное восстановление потребуются годы».
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