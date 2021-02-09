Торговые центры Петербурга теряют покупателей, арендаторов и доходность

Прошлый год для рынка торговой недвижимости Петербурга был одним из самых сложных за всю историю его существования. Большая часть магазинов не работала более четырех месяцев, фудкорты были закрыты более пяти месяцев (их открывали, потом снова закрывали).

Падение трафика на 30-50%

Как рассказали «Собака.ru» в компании Watcom Group, в петербургских торговых центрах показатель Shopping Index (количество посетителей на 1000 м2 в торговых центрах) снизился в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%, с декабрём прошлого года — на 16,9%.

Опрошенные ритейлеры отмечают, что в некоторых торговых центрах падение посещаемости гораздо выше 30%. «В целом по компании выручка в наших точках этой осенью и зимой упала на 30%, чем годом ранее. Но, например, в «Галерее» у нас больше всего падение — 50%, при этом арендные ставки там самые высокие в Петербурге. Видно, что трафик упал сильно в этом комплексе: пустые галереи, мало людей и много освободившихся помещений», — говорит совладелец сети торговых точек под брендом Macaronika Аркадий Штейн, подчеркивая, что его розничный бизнес сильно подкосил, в том числе, и запрет на продажу кофе в стаканчиках. «Мы сегодня выживаем только за счет того, что продаем наши десерты оптом. Если же сбыт продукции был построен только за счет собственной розницы, то пришлось бы уже закрыть компанию», — уточняет предприниматель.