Глава «Полиметала» Виталий Несис — об инвестициях в зеленые технологии, мастерству увольнения людей и игре в го

Вы с 2003 года управляете «Полиметаллом». Что такое для вас «сложно» в менеджменте?

Увольнять людей. Даже в самой успешной компании приходится это делать: кто-то не справляется, кто-то теряет мотивацию, кто-то совершает одну ошибку за другой. И для поддержания эффективности приходиться расставаться, несмотря на прежние заслуги. Когда человек в прошлом сделал много хорошего, а сейчас перестал приносить пользу, уволить его очень тяжело, особенно если есть личные отношения.

Вы окончили один из наиболее престижных американских университетов. Как там оказались?

Отучившись два года в ФИНЭКе, решил набраться опыта за рубежом. Кафедра экономики в Йельском университете была готова меня взять по переводу. Там зачли большую часть дисциплин, которые я сдал в Петербурге, и после двух лет в Йеле я получил диплом бакалавра.

Американская система образования формирует культуру излагать мысли письменно, там нет устных экзаменов. И со студенческой скамьи я вынес жесткое предпочтение к письменной речи и письменному изложению как фактов, так и мнений. И пытаюсь это прививать и поддерживать в «Полиметалле».

Тайм-менеджмент – полезная технология?

Если вы про графики и планирование, этим я никогда не занимался. Но считаю, что не обязательно постоянно находиться на рабочем месте, чтобы быть эффективным. После учебы в Йеле я два года отработал в одном нью-йоркском банке. Часто играл в «Что? Где? Когда?» в русском студенческом клубе местного университета. Игра начиналась в 5 вечера, поэтому в 16:15 я вешал пиджак на спинку рабочего стула, будто вышел ненадолго, садился в метро, играл и возвращался в офис к 19 часам. Меня иногда искали, но по работе придраться было не к чему. Хотя в России не все руководители согласны с таким подходом. Когда уже в Москве я работал в McKinsey и жил недалеко от офиса, после обеда иногда ходил домой спать. Начальник не раз доходил до моей квартиры, звонил в дверь и по мобильному. Я не открывал. Потом он спрашивал, как так можно поступать? Я честно отвечал, что мне надо было отдохнуть и задавал встречный вопрос, есть ли претензии по работе. Их не было.