Глава «Полиметала» Виталий Несис — об инвестициях в зеленые технологии, мастерству увольнения людей и игре в го

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис в интервью «Собака.ru» рассказал, как 40%-ый рост цен на золото повлиял на отрасль, что произойдет с добывающими компаниями, недооценивающие значимость экологического следа и почему игра в го стратегически интересней для управленцев, чем шахматы.
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Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис предпочитает вместо шахмат игру в го.
Как прошел 2020 год? Какие выводы?
Мои папа и мама (их уже, к сожалению, нет) были очень квалифицированными врачами, я с детства вращался в этой среде, и даже подумывал над поступлением в медицинский институт. Поэтому мое отношение к пандемии с самого начала было гораздо спокойнее, чем в среднем по городу, стране и миру. Я сильно не волновался, продолжал ходить на работу и не был подвержен такому стрессу, как многие из коллег и сограждан. Подводить итоги еще рано, пандемия не закончилась, но интересные выводы для себя я сделал. Например, осознал, что удаленная работа и учеба приводят к существенной потере их качества. Поэтому если раньше мы задумывались над удаленными офисами, то после полугодового опыта такой работы, я пришел к выводу, что в офисе эффективность гораздо выше. Если раньше я был теоретическим скептиком в отношении удаленной работы, то теперь испытал ее на практике и стал убежденным противником. По крайней мере для крупных коллективов. И, кстати, у многих сотрудников удовлетворение от труда на «удаленке» тоже ниже.
Головной офис вашей компании — здесь, в Петербурге на проспекте Народного Ополчения. Что должен знать о «Полиметалле» горожанин?
Во-первых, «Полиметалл» — единственная в нашем городе горнодобывающая компания федерального масштаба. Мы —вторые по добыче золота и первые по серебру в России. Во-вторых, самая крупная российская компания, которая торгуется в премиальном сегменте на Лондонской фондовой бирже и входит в главный британский индекс FTSE100. В-третьих, первая и единственная российская компания, попавшая в лидирующий мировой рейтинг устойчивого развития Dow Jones за всю историю отечественных корпораций на внешнем рынке.
Виталий Несис руководит «Полиметаллом» с 2003 года и является младшим братом миллиардера Александра Несиса, которому вместе с партнерами принадлежат 28% акций Polymetal.
В 2020 году Виталий Несис занял седьмую строчку в рейтинге директоров-капиталистов, опубликованном журналом Forbes. Стоимость принадлежащего ему пакета акций компании «Полиметалл» (0,7053%) оценивалась в 71 миллион долларов.
Что ждете от 2021 года с точки зрения развития экономики? Какие стратегические планы у вашей компании на этот год?
Я — оптимист. И жду если не полного возвращения, то уверенного движения к нормальной жизни, снижения воздействия пандемии на экономику и на общение людей друг с другом. Что касается нашей компании, мы продолжим инвестиции в создание зеленых технологий. «Полиметалл» уже один из мировых лидеров во внедрении максимально безопасных для природы технологий золотодобычи. В этом году, надеюсь, начнем аналогичный проект по меди. За этим — будущее, и те компании, которые недооценивают значимость экологического отпечатка, обречены на провал. Такие проекты для нас – основа стратегии.
За год цены на золото выросли на 40 %. Как это повлияло на компанию?
Главное существенное изменение – это возросшая конкуренция за квалифицированные кадры. В отрасли появилось много шальных денег, и мы видим, как наших качественных специалистов активно сманивают в другие компании.
Как вы реагировали?
Симметрично. В прошлом году дважды проводили глобальную индексацию зарплаты по всей компании, в целом она выросла на 9%. В этом году, после долгих лет раздумий, предоставим всем сотрудникам полис ДМС. Эта опция в соцпакете очень востребована, особенно у молодого персонала.
Вы с 2003 года управляете «Полиметаллом». Что такое для вас «сложно» в менеджменте?
Увольнять людей. Даже в самой успешной компании приходится это делать: кто-то не справляется, кто-то теряет мотивацию, кто-то совершает одну ошибку за другой. И для поддержания эффективности приходиться расставаться, несмотря на прежние заслуги. Когда человек в прошлом сделал много хорошего, а сейчас перестал приносить пользу, уволить его очень тяжело, особенно если есть личные отношения.
Вы окончили один из наиболее престижных американских университетов. Как там оказались?
Отучившись два года в ФИНЭКе, решил набраться опыта за рубежом. Кафедра экономики в Йельском университете была готова меня взять по переводу. Там зачли большую часть дисциплин, которые я сдал в Петербурге, и после двух лет в Йеле я получил диплом бакалавра.
Американская система образования формирует культуру излагать мысли письменно, там нет устных экзаменов. И со студенческой скамьи я вынес жесткое предпочтение к письменной речи и письменному изложению как фактов, так и мнений. И пытаюсь это прививать и поддерживать в «Полиметалле».
Тайм-менеджмент – полезная технология?
Если вы про графики и планирование, этим я никогда не занимался. Но считаю, что не обязательно постоянно находиться на рабочем месте, чтобы быть эффективным. После учебы в Йеле я два года отработал в одном нью-йоркском банке. Часто играл в «Что? Где? Когда?» в русском студенческом клубе местного университета. Игра начиналась в 5 вечера, поэтому в 16:15 я вешал пиджак на спинку рабочего стула, будто вышел ненадолго, садился в метро, играл и возвращался в офис к 19 часам. Меня иногда искали, но по работе придраться было не к чему. Хотя в России не все руководители согласны с таким подходом. Когда уже в Москве я работал в McKinsey и жил недалеко от офиса, после обеда иногда ходил домой спать. Начальник не раз доходил до моей квартиры, звонил в дверь и по мобильному. Я не открывал. Потом он спрашивал, как так можно поступать? Я честно отвечал, что мне надо было отдохнуть и задавал встречный вопрос, есть ли претензии по работе. Их не было.
Вы — страстный любитель игры го. Разве шахматы не круче?
Во-первых, если шахматы – игра на уничтожение, то го – на приобретение, побеждает тот, кто занимает больше территории. Для бизнеса это очень важно. Если руководствоваться философией го, то главное – не соперника победить, а самому преуспеть. Во-вторых, в шахматах большинство ходов обратимы, а в го камень может быть снят с доски только если захвачен соперником. То есть го учит необратимости последствий твоих действий. В-третьих, в шахматах жесткая иерархия, а в го все камни одинаковы. Отсюда прямая корреляция подхода к бизнесу: нет такого, что один сотрудник важнее другого. Надо относиться к людям одинаково, и тогда в критический момент тот, от которого все будет зависеть, не подведет. А если относится к одному как к ферзю, а к другому как к пешке, можно потом получить большие проблемы.
У вас трое детей. Вам знаком баланс между семьей и бизнесом?
Основное правило очень простое: если на работе нечего делать, нужно встать и уйти - тогда будет достаточно времени на семью. Очень часто люди задерживаются даже если особой надобности в этом нет. Я очень хорошо себя в этом отношении контролирую. Если работа сделана, встаю и иду за детьми в детский сад и школу.
Как любите проводить время с детьми?
Я люблю с ними просто гулять, пересказываю во время прогулки художественные произведения, или обсуждаем какие-то серьезные вещи. Мы с женой очень разговорчивые, и дети унаследовали от нас это качество, поэтому нам нравится просто общаться.
Где любите гулять?
Очень люблю Васильевский остров, от музея «Ледокол Красин» до Ростральных колонн, там свежо, просторно.
Каковы ваши основные жизненные убеждения?
Ничего лучше библейских заповедей не придумано. Все, что в них написано, выдержало проверку временем. Их и придерживаюсь.
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