Гид начинающего инвестора: во что вложить свободные деньги и как много на этом заработать

Инвестируем самостоятельно

Самостоятельным инвесторам можно стартовать от суммы 1 тыс. рублей на срок от 1 года. Для этого необходимо обратиться в свой банк или брокерскую компанию, открыть брокерский счет и приобрести ценные бумаги. Предварительно стоит пройти обучающий курс и изучить специализированную литературу. Комиссия брокера обычно не превышает 0,5% от суммы инвестиций.

Для новичков фондового рынка рекомендую большую часть портфеля формировать из облигаций. Да, они приносят меньшую доходность (4-6% годовых за 2020 год, за последние три года — 18-22%), но позволяют сохранить свой капитал и защитить его от инфляции.

Предположим, что у вас есть средства на обучение ребенка, но они понадобятся только через 10 лет. В этом случае выгоднее вложить их в акции. Портфель стоит диверсифицировать — приобрести ценные бумаги российских и иностранных компаний различных отраслей. Для этого подходят паевые инвестиционные фонды (ПИФ) или ETF. Наибольшую доходность за последние три года показали фонды ИТ-компаний – выше 120%. Однако, инвестировать в эту отрасль и ожидать повторения доходности уже не стоит. Доходность фондов драгоценных металлов и «голубых фишек» ниже — 75-80%. Сырьевые фонды и фонды потребительского сектора заработали за три года 40-50%.

Брокерский счет за последние пару лет стал очень популярным инструментом на рынке. В 2020 году было открыто почти 5 млн брокерских счетов физических лиц, их количество достигло рекордных 8,8 млн человек. Это больше, чем суммарно за все время существования Московской биржи. Главным драйвером роста объема частных инвестиций в России стала возможность совершать сделки на бирже в мобильном приложении.

Инвестировать можно не только с брокерского счета, но и с помощью ИИС. Это индивидуальный инвестиционный счет, на который можно покупать российские ценные бумаги. Открыть его можно также с помощью брокера. Он интересен тем, что дает возможность получить налоговый вычет двух типов – с доходов или с объема вложений. Максимальная сумма, с которой предоставляется вычет, составляет 400 тыс. рублей. Например, при инвестициях от трех лет на сумму от 400 тыс. рублей в год можно получить налоговую льготу и вернуть НДФЛ в размере 52 тыс. рублей (13%). Это возможно при условии официального дохода и ранее уплаченного подоходного налога (тип налоговой льготы А, наиболее часто используется новичками). В зависимости от аппетита к риску инвестор может сформировать как консервативный, так и более агрессивный портфель инвестиций. Стоит иметь в виду, что в отличие от депозита в банке, инвестиции в фондовый рынок не застрахованы государством.



Вместе с управляющей компанией

Тому, кто не готов самостоятельно приобретать ценные бумаги, можно воспользоваться готовыми портфелями паевых инвестиционных фондов (ПИФы) в управляющей компании. Комиссионное вознаграждение составляет от 0% до 2-3% от инвестиций в зависимости от срока владения ПИФами. Минимальный порог входа – от 15 тыс. рублей.

Консервативный портфель ПИФов (низкий уровень риска) формируется на срок до 3-лет и состоит из корпоративных и/или государственных облигаций с доходностью 6-7% годовых в рублях.

Умеренный портфель ПИФов (уровень риска средний) частично формируется из акций (до 50% портфеля) на срок инвестиций от 3-х лет. Портфель диверсифицирован по валюте — 70-80% в рублях и 20-30% в долларах. Годовая доходность — около 10%.

Перспективный портфель ПИФов (уровень риска высокий) в основном состоит из акций фондов с доходностью от 15%. Срок инвестиций — от 5 лет. Валютная структура портфеля подбирается под индивидуальные цели инвестора.

Доверительное управление

Доверительное управление подходит для состоятельных людей и предполагает заключение индивидуального договора на управление средствами в соответствии с выбранной стратегией и уровнем риска. Минимальный порог входа — от нескольких миллионов рублей. Комиссия — 2-3% от портфеля.

Список инвестиционных инструментов довольно разнообразен. Сегодня любой частный инвестор может без труда подобрать подходящий способ вложений в соответствии со своим аппетитом к риску и начать инвестировать самостоятельно либо при помощи квалифицированного посредника.