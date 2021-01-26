В Госдуме предложили поместить на пятитысячные купюры изображение Владимира Путина

Возможно, генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому придется подвинуться. Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил поместить на пятитысячные купюры изображение президента России Владимира Путина.
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ID1974 / Shutterstock.com
Идея поместить на пятитысячные купюры изображение Владимира Путина пришла к Калашникову в ответ на инициативу Минфина США изменить дизайн 20-долларовой купюры — вместо седьмого президента страны Эндрю Джексона туда планируют поместить портрет сбежавшей из рабства афроамериканки Гарриет Табмен.
По мнению Калашникова, изображение на государственных купюрах — «это всегда определенный символ государственной политики в данный момент». Поэтому «размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе». «Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких‑то людей, это будут какие‑то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого‑то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Путина. Я думаю, что это будет логично», — заявил Калашников.
Сейчас на лицевой стороне купюры номиналом в 5 тысяч рублей изображен памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому, на обратной стороне — мост через реку Амур в Хабаровске.
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