«Собака.ru» проведет онлайн-конференцию «Управление семейным капиталом»

Инвестиции лучше распределять по разным финансовым инструментам, разным секторам и экономикам, при этом предприниматели часто не разделяют капитал на семейное состояние и финансовую ликвидность для инвестиционных проектов. Клиенты интересуются структурированием своих активов, чтобы обеспечить их налоговую и юридическую сохранность, эту тенденцию ускоряет и вопрос наследования. Диверсификация позволяет контролировать изменение рисков и компенсировать возможные временные неудачи одной позиции ростом других.

В рамках онлайн-конференции «Собака.ru» «Управление семейным капиталом» расскажут о том, как защитить капитал в ситуации экономического замедления и спада, а также управлять семейным бизнесом в современной России. О диверсифицированных стратегиях размещения капитала, вариантах инвестиционных решений, инвестиционных продуктах с защитой вложенного капитала. О стратегическом планировании для разных этапов жизненного цикла семейного бизнеса — как учредить семейные трасты и фонды, а также получить доступ к международным финансовым продуктам.

Специалисты расскажут, как распределить собственность между членами семьи и поколениями, проанализируют текущие структуры собственности, сопоставят различные сценарии наследования. А также расскажут о моделях бизнес-трансфера и подготовке плана преемственности в бизнесе.

Модератором конференции выступит Маргарита Гаскарова — главный редактор Legal Insight.

Среди спикеров:

Михаил Кузин, начальник управления инвестиций, УК «Райффайзен Капитал»

Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса, АО «Райффайзенбанк» в Санкт-Петербурге

Наталья Демина, старший юрист, руководить практики Private Wealth, Юридическая фирма Maxima Legal

Максим Баланев, исполнительный директор, Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса

Регистрация на онлайн-конференцию и подробности доступны по ссылке.