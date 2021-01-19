Во что лучше инвестировать, чтобы сохранить и приумножить денежные средства? Расскажут специалисты рынка недвижимости Петербурга

Онлайн-конференция «Апартаменты как объект инвестиций. Правовой статус, доходность, ликвидность» пройдет 27 января. Участники расскажут о «портрете инвестора-2020» и дадут прогнозы на 2021 год. О структуре инвестиций в недвижимость Петербурга по секторам и том, какие из них наиболее привлекательны. О ключевых факторах для принятия решения при инвестировании на рынке недвижимости и особенностях цикла локального рынка.

Также в ходе онлайн-конференции расскажут о том, как отличить апартаменты от псевдо-жилья и нужно ли инвесторам опасаться законодательных изменений. А еще о специфике управления и владения активами в виде юнитов сервисных апарт-отелей. Какие нюансы надо учесть?

Модератором конференции выступит Константин Сторожев — генеральный директор VALO Service, председатель экспертного совета по апарт-отелям и сервисным апартаментам РГУД.

В дискуссии принимают участие:

Марина Сторожева, директор по продажам и управлению, Комплекс апарт-отелей VALO,

Екатерина Марченко, директор по развитию, Accor New East Europe,

Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям, АБ «Качкин и Партнеры»,

Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости, Комплекс апарт-отелей VALO,

Катерина Соболева, вице-президент, руководитель девизиона инвестиций, Becar Asset Management,

Юрий Грудин, Председатель Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, председатель Оргкомитета Конкурса Доверие потребителей рынка недвижимости СПб и ЛО.

Регистрация на онлайн-конференцию и подробности доступны по ссылке.