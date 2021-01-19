Прогноз: чего петербургские бизнесмены и топ-менеджеры ждут от 2021 года

«2021 год будет лучше предыдущего», «смягчат условия», «нормализуются международные сообщения, а маски и дистанция войдут в привычки», «обществу нужны развлечения» – петербургские бизнесмены делятся своими планами и ожиданиями на этот год.
Марк Завадский
управляющий директор ГК «Рики» (производитель мультфильмов «Смешарики», «Фиксики» и др):
«Мы надеемся, что 2021 год приведет к смягчению тех жестких условий, в которые мы попали из-за пандемии. Благодаря вакцинации эпидемиологическая обстановка будет постепенно возвращаться к норме, и общество откажется от сегодняшних ограничений.
Скорее всего, люди будут пытаться наверстать и восполнить то, чего они были лишены в 2020 году, причем особенный спрос коснется культуры и досуга. Люди чувствуют утомление от однообразия жизни. Обществу будут нужны развлечения, но при этом окончание эпидемии они будут ощущать, как период обновления, как чистую страницу. Уже на другом витке, с каким-то необычным смыслом будут востребованы туристические поездки, концерты, фестивали. Возможно, экономически выиграет тот, кто предложит здесь какие-то очень свежие, даже авангардные идеи, которые «выстрелят» именно в таких неординарных обстоятельствах. При этом не стоит ожидать, что все отрасли вернутся к прежнему уровню. Думаю, например, что онлайн-торговля сохранит свои довольно высокие показатели, а многие торговые центры, наоборот, закроются и перепрофилируют свои площади.
Мы продолжим выпускать мультфильмы. В 2021 году будут регулярно выходить наши прежние хиты: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Тима и Тома», а также новый сериал о чудаковатом учителе, который ничего не знает, «Бодо Бородо». Одновременно мы планируем премьеры еще нескольких сериальных проектов: «ДиноСити» о приключениях в городе динозавров, «Клуб Вопросики» о поисках истины маленькими почемучками. Также продолжим работу над полнометражными фильмами «Финник» и «Плюшевый бум», которые сейчас находятся на финальной стадии производства, но дата их релиза во многом зависит от состояния кинопроката в ближайшем сезоне. Надеемся запустить в производство один или два проекта в области взрослой анимации в рамках проекта Riki.lab».
Григорий Кунис
управляющий сервисом по доставке продуктов из магазинов igooods:
«В 2021 году продолжат действовать ограничения из-за коронавируса. Модели многих направлений бизнеса сохранят курс на изменения – массовый переход в онлайн и на доставку, где это возможно. Для большинства компаний еще сильнее возрастет важность IT-развития. Значительную часть года все, кому позволяет род деятельности, будут работать на «удаленке». Остальные, вероятно, будут работать по смешанному графику. Международные поездки и путешествия будут сведены к минимуму.
В 2021 году мы планируем вырасти в два раза. За прошлый год оборот igooods вырос в 3 раза до 8 млрд рублей, во многом благодаря региональной экспансии и кратному увеличению аудитории во время режима самоизоляции. В текущем году такой взлетной полосы не будет, только если не наступит очередной локдаун. В этом случае часть людей начнет постепенно возвращаться к покупкам в офлайне. На рынке e-grocery уже не возникнет ситуация, когда авральный спрос превышает предложение. Расходы на привлечение клиентов у сервисов доставки вырастут.
В планах на ближайшее полугодие у нас следующий раунд инвестиций. Вместе с партнером мы собираемся запустить igooods в Европе. Также усилим региональную экспансию по России и выйдем в новые города.
На 2021 год мы также запланировали реализацию масштабного проекта – сервиса-помощника по дому. igooods выйдет за рамки доставки продуктов и будет помогать пользователям справиться с бытовой рутиной».
Эдуард Тиктинский
президент Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»):
«Надеюсь, вакцинирование населения поможет справиться с пандемией, по крайней мере, заметно снизить уровень заболеваемости. Тем не менее, экономика восстановится не быстро, и в 2021 году строительной отрасли по-прежнему будет нужна господдержка в виде стимулирования спроса, ипотечных субсидий.
Еще один важный момент – развитие технологий. Жизнь рано или поздно начнет возвращаться в привычное русло, но тот мощный импульс, который получили онлайн-технологии и дистанционные сервисы во время пандемии, уже ничто не отменит. Любой бизнес теперь должен учитывать необходимость сильной IT-составляющей.
Мы не корректировали задачи на 2020 год в связи с пандемией, то же касается и 2021 года. Только за прошлый год мы приобрели земельных участков на 200 тыс. м2 недвижимости, планируем и дальше активно покупать землю, увеличивать масштабы бизнеса. Также в планах на 2021 год – вывод на рынок двух новых проектов и завершение строительства пяти наших текущих проектов общей площадью 180 тыс. м2».
Михаил Скигин
председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала:
«Наступивший год имеет все шансы стать гораздо более сложным для мировой экономики, чем прошедший. Единственным позитивным моментом является то, что морально к кризису все более-менее готовы. То, что в 2020 году стало для всех шоком, в 2021-м уже воспринимается как новая нормальность. А так, удар, который коронакризис нанес практически по всем рынкам и по платежеспособности населения, в полной мере скажется именно в этом году. Стоит учитывать и тот факт, что пандемия пока только набирает обороты, а меры по борьбе с ней в крупнейших экономиках, например, Европы, становятся только жестче. Если в первую волну в той же Германии обошлись без массового и жесткого локдауна, то теперь он введен в полной мере. Спрос на многие продукты, в первую очередь на самые важные для России нефтепродукты, так и не восстановился. Это не значит, что объемы экспорта топлива обязательно будут снижаться, но то, что год будет турбулентным, можно сказать точно. Для нашей компании в этих условиях сложно закладывать какой-то значительный рост – удержание рыночных позиций, которые мы заняли в 2019-2020 годах, уже будет хорошим результатом».
Андрей Лушников
председатель совета директоров ГК «БестЪ»:
«Год будет очень сложным, и некоторые из тех проблем, которые возникли в 2020 году, не только никуда не исчезнут, но и будут углубляться. Но все равно я смотрю на ситуацию с оптимизмом, все потихоньку начнет восстанавливаться. Все страны выделяют деньги на восстановление экономики на разных уровнях, часть средств пойдет на рынок. Хотя велика вероятность и роста цен во всех сегментах рынка, включая и недвижимость.
Основной деятельностью ГК «БестЪ» остаются девелопмент и строительство коммерческой недвижимости, они никуда не уйдут. Ожидания у нас связаны с развитием сети коворкингов PAGE, мы и сами их будем строить, и по франшизе развивать.
Также у нас много надежд на развитие «Школы Бенуа». Это наш образовательный проект, который в 2020 году переформатировали из сети детских центров дополнительного образования в сеть частных детских садов. Этот формат оказался самым устойчивым и финансово выгодным, он успешно пережил две первых волны пандемии. Теперь, когда школа обеспечивает не только допобразование детей, но и полноценное их пребывание в течение дня, проект должен стать еще более востребованным.
Надеемся также, что ресторан «Ферма» в Саду Бенуа заработает скоро в полную силу. В прошлом году мы сохранили весь ключевой персонал, так что мы смотрим в будущее оптимистично».
Александр Шестаков
владелец, генеральный директор «Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России:
«В 2021 году будем усердно работать, чтобы окончательно компенсировать потери прошлого года. Планов много – расширение производства и развитие интернет-торговли. Основную ставку делаем, конечно, на корпоративный блок – контракты с государственными структурами и частными компаниями, сотрудничество с застройщиками. Пока бум на строительном рынке, увы, ничем не помог смежным отраслям, но мы верим, что ситуация повернется лицом к мебельщикам.
Самый главный урок 2020 года для нас – никогда нельзя откладывать назревшие проблемы. До пандемии мы неспешно рассуждали о том, что покупатели все больше уходят в интернет, наверное, и нам туда тоже надо. При этом понимая, что это не будет основной канал продаж, так как мебель перед покупкой надо потрогать, померить, посмотреть. Но как только весной власти закрыли всю мебельную розницу, у нас просто не осталось вариантов, кроме как развивать интернет-торговлю. Менее чем за месяц мы запустили онлайн. И, оказалось, хороший сервис сделали – к концу года через этот канал мы продали 30% кухонь».
Аркадий Пекаревский
основатель корпорация SELA, совладелец СК "Капитал-полис" и кондитерского производства "Ацтек" (марка Grondard):
«Я всегда настроен позитивно и надеюсь на лучшее. Мы все уже более-менее адаптировались к ситуации, потому что невозможно год жить в стрессе, страхе, ограничениях, живем, исходя из новой реальности. У меня нет бизнесов из наиболее пострадавших отраслей (гостиницы, офлайновые магазины и тд), поэтому мне проще. У меня новый год в работе начался достаточно активно, кроме того, мне как инвестору постоянно предлагают вкладывать деньги в новые проекты.
Мои компании работают в разных сферах, в том числе и коммерческой недвижимости, и, конечно, хочется, чтобы арендный бизнес вернулся к допандемийному уровню. Ограничения бьют по всем: и люди продолжают болеть в огромном количестве, и бизнес убивается. Мне так до конца непонятно, что происходит на самом деле. Но будем двигаться дальше в бизнесе и отрабатывать все варианты. Мой золотой принцип: «Делай что надо, и будь, что будет!»
Оксана Кравцова
совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой»:
«Прошлый год изменил отношение многих людей к привычным вещам, но при должной борьбе с пандемией при помощи вакцинации ситуация быстро нормализуется: вернется международное сообщение, массовые мероприятия и нормальная работа театров и музеев. Главное, чтобы люди перестали бояться. Хотя возможно, что такие атрибуты жизни как маски и дистанция в общественных местах войдут в привычки многих из нас.
С точки зрения бизнеса, 2020 год стал успешным для нашей группы компаний – продажи выросли более чем на 50%, мы ввели в эксплуатацию два объекта и приобрели новые элитные активы. А в этом году откроем продажи в двух элитных клубных домах в уникальных исторических локациях в центре Петербурга, и это станет настоящим событием на рынке».
Виктор Гордейчук
владелец сети салонов оптики «Счастливый взгляд» и салона люксовой оптики «Реноме»:
«Если пандемия, как прогнозируют многие, продлится до осени, но не будет ужесточения санкционного режима, то по экономическим показателям нынешний год будет похож на прошлый. Но интуитивно мне кажется, что 2021 год будет все-таки чуть лучше 2020 года по макроэкономическим показателям для России. Надеюсь, что и для нашей компании он будет эффективнее.
В пандемийный год нам удалось увеличить выручку по сравнению с 2019 годом, причем даже выше уровня инфляции, несмотря на то, что какое-то время наши магазины были закрыты. Во многом это получилось за счёт очень хорошего первого квартала и удачных новых локаций. Мы открыли в прошлом году 26 салонов оптики, но и закрыли 23 точки из-за того, что не смогли договориться с владельцами помещений по уровню ставок: есть такие, которые считают, что covid никакого влияния на бизнес не оказал. Но зато мы открылись в более интересных локациях и на большей площади. В 2021 году я рассчитываю, что компания за счёт открытия новых салонов и роста сопоставимых продаж увеличит выручку не менее, чем на 25%».
Алексей Федоров
совладелец и управляющий партнер ГК «220 Вольт»:
«Как показывает практика последнего года, крупные металлургические и промышленные корпорации стали переформатировать свои электронные каналы, некогда созданные как элемент присутствия, в реальный инструмент B2B продаж. Тренд развития качественного канала электронных продаж, диджитализации и автоматизации всех возможных процессов, в этом году никуда не денется, а только усилится. За ним последует усиление кибербезопасности и защиты прав интеллектуальной собственности.
Задача «220 Вольт» – подстелить соломку на случай новых поворотов, которые возникают совершенно неожиданным образом. Как, например, весной, когда ввели запрет на розничную торговлю, мы буквально за неделю подключили все стационарные точки (а их более 250 по всей России) к интернет-магазину. Тем самым мы дали возможность нашим франчайзи работать как пункты выдачи заказов, выдавать онлайн-покупки и не терять прибыль. В этот же момент резко возросла нагрузка на логистическую систему и срочно нужно было вводить дополнительные мощности. Параллельно в некоторых регионах возникали административные барьеры, которые требовали немедленного решения. В результате работы в таких экстремальных условиях, нам полностью удалось удовлетворить повышенный спрос, а франчайзинговые магазины, открытие которых совпало с началом ковидных ограничений, вышли на точку безубыточности в два раза быстрее обычного. В этом году мы продолжаем развивать франчайзинговую сеть. Мы, как и любой бизнес, планируем существенно увеличить объем продаж, выручки и прибыли по итогам этого года».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.