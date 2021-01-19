Прогноз: чего петербургские бизнесмены и топ-менеджеры ждут от 2021 года

управляющий директор ГК «Рики» (производитель мультфильмов «Смешарики», «Фиксики» и др):

«Мы надеемся, что 2021 год приведет к смягчению тех жестких условий, в которые мы попали из-за пандемии. Благодаря вакцинации эпидемиологическая обстановка будет постепенно возвращаться к норме, и общество откажется от сегодняшних ограничений.

Скорее всего, люди будут пытаться наверстать и восполнить то, чего они были лишены в 2020 году, причем особенный спрос коснется культуры и досуга. Люди чувствуют утомление от однообразия жизни. Обществу будут нужны развлечения, но при этом окончание эпидемии они будут ощущать, как период обновления, как чистую страницу. Уже на другом витке, с каким-то необычным смыслом будут востребованы туристические поездки, концерты, фестивали. Возможно, экономически выиграет тот, кто предложит здесь какие-то очень свежие, даже авангардные идеи, которые «выстрелят» именно в таких неординарных обстоятельствах. При этом не стоит ожидать, что все отрасли вернутся к прежнему уровню. Думаю, например, что онлайн-торговля сохранит свои довольно высокие показатели, а многие торговые центры, наоборот, закроются и перепрофилируют свои площади.

Мы продолжим выпускать мультфильмы. В 2021 году будут регулярно выходить наши прежние хиты: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Тима и Тома», а также новый сериал о чудаковатом учителе, который ничего не знает, «Бодо Бородо». Одновременно мы планируем премьеры еще нескольких сериальных проектов: «ДиноСити» о приключениях в городе динозавров, «Клуб Вопросики» о поисках истины маленькими почемучками. Также продолжим работу над полнометражными фильмами «Финник» и «Плюшевый бум», которые сейчас находятся на финальной стадии производства, но дата их релиза во многом зависит от состояния кинопроката в ближайшем сезоне. Надеемся запустить в производство один или два проекта в области взрослой анимации в рамках проекта Riki.lab».