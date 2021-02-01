Как Илья Злуницын после 25 лет работы топ-менеджером в банках Петербурга стал городским экскурсоводом

Илья Злуницын работает банкиром уже четверть века: за это время он сделал отличную карьеру, в разное время возглавлял петербургские филиал Россельхозбанка, Росбанка и Альфа-банка. Топ-менеджер неоднократно отвергал предложения по работе в Москве, так как не готов покидать родной Петербург. В пандемию, завершив работу в банке, он вложился в свое увлечение краеведением и историей города: созданное агентство авторских экскурсий должно уже через два года окупить инвестиции.
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Илья Злуницын, владелец «Агентства нескучных путешествий»
Бизнесмен Илья Злуницын с детства увлекается историей и краеведением. «Я люблю Петербург. Меня он очень сильно заряжает. Это город огромной внутренней энергии, осколок Атлантиды, цивилизации, страны, которую мы потеряли навсегда еще в 1917 году. И сегодня городу уже более 300 лет, а он по-прежнему сохраняет все лучшее, что есть в России, – рассказывает Илья. – Поэтому бывает очень грустно, когда гуляешь по городу и видишь, какие порой очень поверхностные экскурсии у нас бывают. Ну что это – обозрение скульптуры кота Елисея перед магазином «Елисеевский» или памятника Чижику-Пыжику?! Это потакание дурному вкусу, неуважение к великому городу, зачем это здесь, в Петербурге, где нет проблем с уникальными достопримечательностями, где каждый дом история? Ведь можно, например, посетить место, где стоял Николай I в декабре 1825 года, посмотреть балкон, с которого выступал Ленин, пройти последним роковым маршрутом императора Александра II или погулять по Летнему саду». В Петербурге его любимые места – это набережная канала Грибоедова от Храма Спаса-на-Крови до Казанского собора, Летний сад, Васильевский остров, Петроградская сторона.
Выгодное увольнение
Так получилось, что незадолго до пандемии Илья Злуницын уволился из Альфа-банка с позиции управляющего петербургским филиалом. И решил использовать 2020 год для осуществления своей мечты – создания небольшой компании «Агентство нескучных путешествий» с интересными авторскими экскурсиями. «Я хочу работать для людей, которые готовы тратить деньги и время, чтобы познакомиться с историей города, услышать занимательный, яркий рассказ профессионального гида», – говорит Илья Злуницын.
Сейчас на сайте компании 12 экскурсионных программ: три классические и девять авторских. Предприниматель сам их составил и написал. На это у него ушло более трех месяцев. Илья признается, что наиболее любимые – это «Петербург Достоевского» и «Последние дни империи. Город трех революций». «Я люблю по некоторым сам проводить экскурсии и получаю от этого кайф. Но, конечно, в основном их проводят профессиональные экскурсоводы, которые могут грамотно и интересно рассказать. К счастью, в Петербурге много специалистов, которых можно привлечь по самым разным программам – архитектуре, истории города, искусству, городским легендам и так далее», – отмечает он.
Много времени у Злуницына заняла техническая работа, связанная с синхронизацией экскурсионных маршрутов с местами посещения, со стоянками автобусов, с поиском гидов.
Еще полгода предприниматель потратил на прохождение специальных курсов при комитете по туризму, по окончанию которых он сдавал квалификационные экзамены, чтобы получить аккредитацию гида. Кроме того, банкир прошел образовательные курсы в некоторых петербургских музеях, чтобы самому проводить в их стенах экскурсии для своих туристов.
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Илья Злуницын у крейсера «Аврора».
Окупить бизнес за 2 года
Инвестиции в создание агентства составили несколько миллионов рублей, основные средства были потрачены на закупку и аренду микроавтобусов, создание и продвижение сайта, так как он является основным каналом продаж. Для предпринимателя самой большой трудностью оказалось найти решение, как продвигать сайт, и что делать, чтобы его выдавали поисковые системы в топ-10 туркомпаний. «Самым сложным для меня было разобраться в продвижении контента в интернете, потому что меня раздражают вещи, которые я не совсем понимаю или плохо разбираюсь. Но со временем многое стало понятно», – уверен Илья.
Окупить вложенные средства предприниматель планирует через два года, а выйти на самоокупаемость – уже по итогам этого года. По бизнес-плану в первые месяцы работы в программу заложено две трехчасовые экскурсии в день, но пока на этот показатель агентство не вышло. Естественной причиной стал локдаун. «Да, это бизнес для души, но при этом он должен быть рентабельным – эти две вещи обязательны», – подчёркивает предприниматель.
Для достижения заложенных показателей предприниматель сократил все возможные расходы. И на вопрос, сколько человек работает в компании, отшучивается: «Семья небольшая – собака да я».
Сколько Петербург не досчитался туристов
В туристической сфере Петербурга заняты тысячи людей. В период новогодних праздников у петербургских туркомпаний отменилось около 90% бронирований из-за локдауна, закрытия многих интересных для туристов мест и ограничений условий работы ресторанов.
По данным городского комитета по туризму, в 2020 году Петербург посетило в пять раз меньше туристов, чем в прошлом. В 2019 году город принял более 10 млн человек, половина из которых были иностранцы, а в 2020-м – около 2 млн гостей.
В прошлом году из-за пандемии падение доходов в отрасли достигло 70% и составило 250 млрд рублей. На ее восстановление (если не будет новых локдаунов) может уйти от двух до четырех лет, прогнозируют в комитете по туризму.
«Да, пандемия нанесла тяжелейший удар туристической сфере. Серьезно подкосило отсутствие зарубежных гостей, которые являются более платежеспособной категорией и готовы платить хорошие чеки за индивидуальные экскурсии», – соглашается Злуницын. Но при этом он настроен оптимистично и уверен, что к сезону летних отпусков бизнес начнет восстанавливаться, в том числе, благодаря вакцинации. По его мнению, нынешний кризис изменит рынок, очистит его – уйдут слабые, неэффективные компании, будет расти внутренний туризм. «И эта трансформация даст большие возможности развития компаниям с авторским, интересным продуктом, в том числе, и нам», – уверен Илья.
«Мне интересно себя пробовать во многих сферах»
Однако и банковскую деятельность Злуницын не планирует забрасывать. Не так давно он принял предложение и возглавил петербургское представительство дальневосточного банка «Приморье». Он должен создать в Петербурге региональное подразделение.
«Я – менеджер, в мои задачи входит организовать, настроить процесс и потом им управлять. Мой опыт говорит о том, что многие бизнесы и их модели схожи, есть особенности управления и специфика деятельности, но настоящий менеджер может управлять и турагентством, и банком. Я считаю, что справляюсь и с тем, и другим. Все определяется результатом – это главное для меня, а наша жизнь скоротечна и мне интересно себя пробовать во многих сферах», – считает предприниматель и задумывается уже о создании сети барбершопов.
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