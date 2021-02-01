Как Илья Злуницын после 25 лет работы топ-менеджером в банках Петербурга стал городским экскурсоводом

Выгодное увольнение

Так получилось, что незадолго до пандемии Илья Злуницын уволился из Альфа-банка с позиции управляющего петербургским филиалом. И решил использовать 2020 год для осуществления своей мечты – создания небольшой компании «Агентство нескучных путешествий» с интересными авторскими экскурсиями. «Я хочу работать для людей, которые готовы тратить деньги и время, чтобы познакомиться с историей города, услышать занимательный, яркий рассказ профессионального гида», – говорит Илья Злуницын.

Сейчас на сайте компании 12 экскурсионных программ: три классические и девять авторских. Предприниматель сам их составил и написал. На это у него ушло более трех месяцев. Илья признается, что наиболее любимые – это «Петербург Достоевского» и «Последние дни империи. Город трех революций». «Я люблю по некоторым сам проводить экскурсии и получаю от этого кайф. Но, конечно, в основном их проводят профессиональные экскурсоводы, которые могут грамотно и интересно рассказать. К счастью, в Петербурге много специалистов, которых можно привлечь по самым разным программам – архитектуре, истории города, искусству, городским легендам и так далее», – отмечает он.

Много времени у Злуницына заняла техническая работа, связанная с синхронизацией экскурсионных маршрутов с местами посещения, со стоянками автобусов, с поиском гидов.

Еще полгода предприниматель потратил на прохождение специальных курсов при комитете по туризму, по окончанию которых он сдавал квалификационные экзамены, чтобы получить аккредитацию гида. Кроме того, банкир прошел образовательные курсы в некоторых петербургских музеях, чтобы самому проводить в их стенах экскурсии для своих туристов.