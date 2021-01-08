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Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав основателя Amazon

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком мира. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

  • Фото: Shutterstock

По подсчетам Bloomberg, состояние Маска на сегодняшний день оценивается в 188,5 млрд долларов, а Безоса — в 187 млрд долларов. Рост стоимости акций Tesla позволил предпринимателю опередить Безоса, который возглавлял список богатейших людей с октября 2017 года. Еще в январе 2020 года Маск занимал 35-е место в рейтинге Bloomberg, а его состояние оценивалось в 27 млрд долларов.

«Как странно. Что ж, вернемся к работе», — так отреагировал на эту новость сам Илон Маск.

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