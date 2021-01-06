Российские основатели компании JetBrains стали миллиардерами

При этом уточняется, что таких результатов им удалось достичь без венчурного финансирования. Как рассказал генеральный директор Максим Шафиров, компания не заинтересована во внешнем инвестировании. «Венчурные капиталисты пишут чуть ли не каждый день, и я чувствую себя невежливым человеком, потому что перестал им отвечать», — поделился он с Bloomberg.