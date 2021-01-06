Российские основатели компании JetBrains стали миллиардерами

Компания JetBrains, где производят инструменты для разработчиков, оценивается Bloomberg в 7 млрд долларов, что позволяет основателей Сергея Дмитриева и Валентина Кипяткова считать миллиардерами, пишет агентство.
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При этом уточняется, что таких результатов им удалось достичь без венчурного финансирования. Как рассказал генеральный директор Максим Шафиров, компания не заинтересована во внешнем инвестировании. «Венчурные капиталисты пишут чуть ли не каждый день, и я чувствую себя невежливым человеком, потому что перестал им отвечать», — поделился он с Bloomberg.
Шафиров также отметил, что в 2020 году компания планировала увеличить прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на 10% — до 200 млн долларов. Согласно данным JetBrains, их программное обеспечение используют около 9,5 млн программистов, 20% из которых — платежеспособные клиенты.
Компания занимается разработкой языка программирования Kotlin, которым пользуются более 60% профессиональных разработчиков Android, а также Google — для написания приложений Maps, Home и Play.
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