12 петербургских миллиардеров — о том, как они будут встречать Новый год

Заканчивается непростой для всех нас 2020 високосный год. В преддверии Нового года мы спросили петербургских миллиардеров, как и где они планируют встретить этот праздник и провести январские выходные.
Михаил Баженов
вице-президент Холдинговой rомпании «Адамант»:
«2020-й год — пожалуй, один из самых тяжелых и парадоксальных периодов, который переживало человечество за последние десятилетия. Многим людям уходящий год кажется худшим в их жизни и они с нетерпением ждут его окончания в надежде, что в будущем весь негатив, который мы сейчас видим, никогда больше не повторится. Не скрою, я не являюсь исключением: вместе с большинством людей на этой планете я разделяю этот минорный настрой.
Тем не менее, праздник никто не отменял. Правда из соображений социальной ответственности и из-за ограничительных мер этот Новый год буду встречать в телевизионно-гастрономическом формате у себя в квартире в центре города. А 1 января отправлюсь в свой загородный дом и продолжу отмечать праздник уже со своими родственниками. Соберемся большой семьей на обед, будут фейерверки.
В допандемийную эпоху 2 января я традиционно уезжал на два месяца заграницу: путешествовал по Кубе, жил в Аргентине в Буэнос-Айресе, гулял по Рио-ди-Жанейро (Бразилия). В этом году этой давней традиции придется изменить: из-за сложной эпидемиологической ситуации путешествию на другие континенты я предпочел отдых на территории родной страны. На самом деле, в России есть огромное количество мест, где можно интересно и с пользой для здоровья провести новогодние каникулы. Например, можно поехать в Карелию — на базу отдыха «Черные камни» или в детокс-клинику «Кивач»: и новых впечатлений будет море, и для иммунитета польза.
Но я в этом году решил поехать на море, в Ялту, которую считаю одним из самых красивых мест Крыма. Буду наслаждаться прекрасной крымской природой, дышать целебным воздухом, укреплять свое здоровье, а вечерами пересматривать один из моих любимых фильмов «АССА», который, кстати, как раз и снимался в зимней Ялте. И, конечно, я надеюсь и верю, что в предстоящем году человечество победит этот коварный вирус и наконец-то вернется к полноценной, наполненной реальными событиями жизни. Желаю всем отличной встречи Нового Года и веры в то, что жизнь восстановится и вновь станет классной, интересной и событийной!»
Мария Евневич
совладелица сети «Максидом»:
«Мы традиционно встречаем сам новый год в семейном кругу в курортном отеле Лесная Рапсодия в Ленинградской области и в этом году планируем поступить так же. Вечером 31 декабря мы почти каждый год старались сходить в Мариинский театр, но сейчас вокруг ситуации с театрами столько непонятного...
В том, что касается новогодних каникул, то в предыдущие годы я старалась выехать куда-нибудь в тёплые края, например, 2 года назад у нас была феерическая поездка по Мексике. В этом году я за пределы Российской Федерации выбираться не планирую, хотя с завистью смотрю инстаграм тех, кто, например, на Бали. Так что в моём распоряжении Ленобласть и, может быть, какие-то не очень дальние города в радиусе пары часов лёту».
Алексей Фурсов
основатель ресторанов «Евразия» и спортклубов Fitness House:
«С тех пор, как у меня появились дети, я стал встречать Новый год в России на даче с семьёй. Мы устраиваем салют, наряжаем огромную ель, растущую у нас во дворе. Для меня новый год – это, конечно же, салат «Оливье» и мандарины. До пандемии мы обычно с первого по третье января улетали куда-нибудь на море. В этот раз, естественно, не полетим. Но, честно говоря, как-то особенно и не тянет в теплые края».
Иван Третьяков
совладелец ресторанной группы "Шаляпин" и супермаркетов «Супер Бабилон»:
«Я с семьей будут встречать Новый год на даче у друзей. В этом году, к сожалению, обстоятельства заставили изменить традициям. Уже много лет мы куда-нибудь улетали семьей перед Новым годом и возвращались уже в середине января.
Лететь особо некуда, а куда можно, то не очень хочется. Да и как-то страшновато, если честно. Так что ночь с 31 декабря на 1 января будем на Родине. Ребенок после Нового года поедет в лагерь недалеко от Петербурга, а мы с женой посмотрим. Возможно, возьмем волю в кулак и метнемся куда-нибудь в теплые края на недельку. Очень хочется, несмотря ни на что, посмотреть на яркое солнце и голубое небо. Петербургская зима ещё только началась, поэтому ни одного, ни другого мы еще здесь долго не увидим, не говоря уже про тепло».
Аркадий Пекаревский
основатель корпорация SELA, совладелец СК "Капитал-полис" и кондитерского производства "Ацтек" (марка Grondard):
«Новый год, как и предыдущий, будем встречать всей семьей у родственников в Ижевске. Поэтому получается, что традициям я не изменяю и COVID никак не повлиял на мои планы. У меня дети учатся не в России, у них каникулы по датам смещены, начинаются 16 декабря и длятся до 5 января. Обычно мы в декабре в предыдущие годы уезжали куда-нибудь в теплые края. А в этот раз провели их дома».
Евгений Финкельштейн
президент Корпорации PMI:
«Я люблю встречать Новый год в снежном Петербурге. Для меня — это семейный праздник. COVID, конечно, внес коррективы (хотя я сам этой болезнью уже переболел): будем встречать в более узком семейном кругу. В первую неделю января я обычно улетаю в теплые страны, но не в этот раз. Я отдыхал в теплых краях и в октябре, и в ноябре, и в декабре, поэтому январь проведу в родных пенатах».
Елена Шевченко
руководитель и совладелица холдинга "Север–Метрополь":
«Новый год — мой любимый праздник. Встречать его и проводить долгие январские выходные мы любим всей семьей. Где мы только не отмечали его: на Карибах на лайнере, в ЮАР, Европе и ОАЭ. И под пальмами, и на снежных склонах. Но самый классный, эмоциональный Новый год был в прошлом году в нашем ресторане «Метрополь». Я поставила мюзикл «Чикаго», где у меня была маленькая роль. Поэтому всей семье пришлось смотреть на меня в новогоднюю ночь вместе с гостями ресторана. Я получила такой заряд позитива! Во-первых, все нарядились в костюмы – и моя семья, и друзья, во-вторых, был безумный драйв от сцены, плюс танцы и отличный ужин. Это был самый крутой Новый год!
В этом году я сделала мюзикл «Обыкновенное чудо», и до последнего надеялась, что нам удастся его показать. Но рестораны закрыли. Мы решили поехать в Москву, там красиво все украшено, и я уже подбирала культурную программу. Но вот и нам високосный год подкинул неприятностей: у мужа заболел отец, в итоге мы остаёмся дома. Семья важнее».
Борис Белоцерковский
владелец группы компаний Uvenco (один из крупнейших производителей вендинговых аппаратов в России):
«COVID никак не повлиял на мои новогодние планы. Я всегда встречаю Новый год с семьей даче под Петербургом. В январе улечу на несколько дней на Карибские острова. Хотя в доковидные времена я предпочитал уезжать на горнолыжные курорты куда-нибудь в Европу. Правда, в прошлом году катался в Японии».
Тамаз Мчедлидзе
Основатель ГК МЕДИ и элитного медицинского Велнес курорта Bioli в рекреационной зоне Коджори в Грузии:
«Я уже третий месяц заперт в Грузии из-за пандемии (границы закрыты) и нахожусь на своем курорте Bioli. Но, честно говоря, не сильно расстроен. Здесь у меня 32 га территории, которая находится на высоте 1,2 тыс. м над уровнем моря, Тбилиси виден как на ладони, из окон простираются Абхазские горы, есть и солнце, и снег, и чистейший горный воздух.
В новогоднюю ночь у нас запланирована развлекательная программа, будет красивый фейерверк по всему периметру территории. Я думаю, что получится так же грандиозно, как на заставке кинокомпании «Дисней». Салют будет виден, наверное, всему городу.
В Грузии выходные до 15 января. Я люблю кататься на лыжах, но из-за COVID горнолыжные курорты закрыты. Хотя мне с детьми даже нет смысла выезжать с нашей территории. У нас же не просто курорт, а медицинский! Поэтому здесь много оздоровительных процедур: ванны и массажи с различными травами, программы по укреплению иммунной системы. Я планирую все это посещать и заниматься скандинавской ходьбой.
Если бы мы не оказались в Грузии, то встретили Новый год традиционно – всей семьей в своем загородном доме недалеко от Петербурга. А первого-второго января мы обычно начинаем принимать гостей».
Дмитрий Морозов
Гендиректор компании Biocad:
«В этом году как и обычно буду отмечать праздник с семьей. Моя основная компания не меняется, могут только декорации поменяться. 2021 год из-за пандемии буду встречать на любимой даче в Комарово, может, гости приедут. Я и сам рад никуда не ехать, год был и без того напряжённым. Вместо отдыха я предпочитаю смену деятельности. Например, все январские праздники в прошлом году мы на лыжах катались в Италии, сейчас оцениваем свои возможности, так как хотим картинку поменять и немного развеяться. Рассматривали в этом качестве Марокко, но там что-то неспокойно.».
Оксана Кравцова
совладелец, генеральный директор ГК «Еврострой»:
«Обычно на новогодние каникулы мы с семьей уезжали или в жаркие страны, или на горнолыжные курорты. Конечно, COVID внес существенные коррективы в наши планы и этот Новый год мы встретим в узком семейном кругу – общая атмосфера не позволяет устраивать грандиозное торжество.
Встречать 2021-й год будем дома в пригороде Петербурга, проводить время с близкими и вести максимально подвижный и активный образ жизни на свежем воздухе: играть в хоккей, кататься коньках, санках и ватрушках».
Алексей Феликсов
совладелец сети «585*Золотой»:
«Последние лет пять Новый год у меня ассоциируется исключительно с Италией и горными лыжами в компании друзей. При том, что ночь с 31 декабря на 1 января я провожу на даче с семьей и в 2 часа ночи мы уже, как правило, ложимся спать. Но уже первого января я вылетал в Мюнхен, и оттуда на машине ехал в Валь-Гардену (Италия). Кстати, очень приятное время для перелёта — пустые аэропорты, добрые пограничники.
В этом году я не строю никаких планов. У меня вокруг Петербурга живёт много друзей и родственников, видимо, между ними в хаотичном порядке и буду перемещаться. Многое ещё зависит от погоды. При этом фактор импровизации никуда со сцены не уходит, и я могу уехать туда, где уже настоящая зима. По которой, если честно, соскучился».
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