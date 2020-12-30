12 петербургских миллиардеров — о том, как они будут встречать Новый год

вице-президент Холдинговой rомпании «Адамант»:

«2020-й год — пожалуй, один из самых тяжелых и парадоксальных периодов, который переживало человечество за последние десятилетия. Многим людям уходящий год кажется худшим в их жизни и они с нетерпением ждут его окончания в надежде, что в будущем весь негатив, который мы сейчас видим, никогда больше не повторится. Не скрою, я не являюсь исключением: вместе с большинством людей на этой планете я разделяю этот минорный настрой.

Тем не менее, праздник никто не отменял. Правда из соображений социальной ответственности и из-за ограничительных мер этот Новый год буду встречать в телевизионно-гастрономическом формате у себя в квартире в центре города. А 1 января отправлюсь в свой загородный дом и продолжу отмечать праздник уже со своими родственниками. Соберемся большой семьей на обед, будут фейерверки.

В допандемийную эпоху 2 января я традиционно уезжал на два месяца заграницу: путешествовал по Кубе, жил в Аргентине в Буэнос-Айресе, гулял по Рио-ди-Жанейро (Бразилия). В этом году этой давней традиции придется изменить: из-за сложной эпидемиологической ситуации путешествию на другие континенты я предпочел отдых на территории родной страны. На самом деле, в России есть огромное количество мест, где можно интересно и с пользой для здоровья провести новогодние каникулы. Например, можно поехать в Карелию — на базу отдыха «Черные камни» или в детокс-клинику «Кивач»: и новых впечатлений будет море, и для иммунитета польза.

Но я в этом году решил поехать на море, в Ялту, которую считаю одним из самых красивых мест Крыма. Буду наслаждаться прекрасной крымской природой, дышать целебным воздухом, укреплять свое здоровье, а вечерами пересматривать один из моих любимых фильмов «АССА», который, кстати, как раз и снимался в зимней Ялте. И, конечно, я надеюсь и верю, что в предстоящем году человечество победит этот коварный вирус и наконец-то вернется к полноценной, наполненной реальными событиями жизни. Желаю всем отличной встречи Нового Года и веры в то, что жизнь восстановится и вновь станет классной, интересной и событийной!»