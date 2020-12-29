Как миллиардер Альберт Суфияров («Тысяча озер») стал одним из крупнейших производителей сыра в России

Образ идеального отца

Альберту Суфиярову 53 года. У него второй брак, в котором у него родилось трое маленьких детей – 5-летние двойняшки Артур и Роберт и трехлетний Эдуард. От первого брака уже двое взрослых детей – Антон и Екатерина, которые работают в семейной компании.

Этой осенью Альберт начал осваивать с малышами катание на роликах. «Я предпочитаю активные виды спорта: горные лыжи, параплан, дайвинг, альпинизм и даже поднимался на Килиманджаро, а до роликов дело как-то не дошло. Но я же в глазах сыновей папа, который «все может», и чтобы не рушить этот образ, встал на ролики, взял 3-4 урока и уже катаюсь», – с удовольствием говорит Альберт.

А совсем недавно Суфияров рассказал своим детям про Исаака Ньютона, сколько теорий ученый создал по физике и математике. Через несколько дней один из сыновей задал ему вопрос, кто же умнее – Ньютон или папа. «Представляете, какими умными родители представляются своим детям? Поэтому никак не хочется ронять свой авторитет в их глазах», – смеется молодой отец.

После появления трех маленьких детей предприниматель стал меньше рисковать и более внимательно выбирать увлечения. Однако новые восхождения все же планирует и в ближайших планах покорение горы Аконкагуа в Южной Америке высотой почти в 7 тыс. метров.