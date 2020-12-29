Как миллиардер Альберт Суфияров («Тысяча озер») стал одним из крупнейших производителей сыра в России

Петербургский миллиардер Альберт Суфияров 20 лет назад с партнером Александром Никитиным придумали бренд «Тысяча озер». Позже в портфель брендов добавились «Сиртаки», «Золото Европы», «Город Сыра». «Собака.ru» рассказывает, как бывший военный от безысходности в 90-ые начал заниматься бизнесом и создал в итоге одного из крупнейших производителей сыра в России –ХК «Нева Милк».
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Альберт Суфияров, петербургский миллиардер, владелец ГК «Нева Милк».
Образ идеального отца
Альберту Суфиярову 53 года. У него второй брак, в котором у него родилось трое маленьких детей – 5-летние двойняшки Артур и Роберт и трехлетний Эдуард. От первого брака уже двое взрослых детей – Антон и Екатерина, которые работают в семейной компании.
Этой осенью Альберт начал осваивать с малышами катание на роликах. «Я предпочитаю активные виды спорта: горные лыжи, параплан, дайвинг, альпинизм и даже поднимался на Килиманджаро, а до роликов дело как-то не дошло. Но я же в глазах сыновей папа, который «все может», и чтобы не рушить этот образ, встал на ролики, взял 3-4 урока и уже катаюсь», – с удовольствием говорит Альберт.
А совсем недавно Суфияров рассказал своим детям про Исаака Ньютона, сколько теорий ученый создал по физике и математике. Через несколько дней один из сыновей задал ему вопрос, кто же умнее – Ньютон или папа. «Представляете, какими умными родители представляются своим детям? Поэтому никак не хочется ронять свой авторитет в их глазах», – смеется молодой отец.
После появления трех маленьких детей предприниматель стал меньше рисковать и более внимательно выбирать увлечения. Однако новые восхождения все же планирует и в ближайших планах покорение горы Аконкагуа в Южной Америке высотой почти в 7 тыс. метров.
В тройке лидеров
Сегодня Альберт Суфияров – успешный предприниматель, его ГК «Нева Милк» входит в топ-3 российских производителей сыра в России и производит около 25 тыс. тонн сыра и сливочного масла в год на 12 млрд рублей. Продукция представлена в крупнейших продуктовых сетях по всей России, а также на всем постсоветском пространстве (кроме Украины) и занимает 5% российского рынка сыра. Для сравнения, у лидера рынка она около 7%.
Самые популярные его бренды – «Тысяча озёр» и «Сиртаки». Кроме того, предприниматель выпускает кисломолочную продукцию (молоко, сметана, творог, ряженка и др.) под брендами «Тысяча озер» и «Резной палисад», однако она продается только на Северо-Западе, где высокая лояльность к брендам. Вступать в лобовую конкуренцию на полках федеральных сетей с международными монстрами «Вимм-Билль-Данн» и Danone, у которых огромные маркетинговые бюджеты, Суфияров не готов. Зато поставляет российским подразделениям глобальных корпораций Nestle, Mars, Mondelez, Hochland импортное сырье (сухое молоко и сыворотку). А также импортирует сыр пармезан под брендом Dolce Granto из Южной Америки и масло из новой Зеландии и Уругвая. Суммарно импорт занимает 10% в портфеле группы компаний, а оборот всей сырной империи Суфиярова в 2019 году составил 14 млрд рублей.
Как все начиналось
Заниматься предпринимательством нынешний миллиардер начал в 1991 году из-за развала Советского Союза. Суфияров с отличием окончил Ленинградское училище связи им. Ленсовета в 1989 году. Кстати, научным руководителем у него был Виктор Гордейчук, позже он создаст сеть бытовой техники «Техношок» (была продана сети «Техносила») и оптики «Счастливый взгляд».
После окончания Суфиярову предложили остаться в училище преподавать. И подающий надежды офицер достаточно уверенно смотрел в будущее. «Я любил свою работу, в ней были и изобретения, и научная деятельность. И все было бы хорошо, если б не развал Советского Союза. Тем более я женился, пошли дети, надо было думать, как зарабатывать и кормить семью», – вспоминает он.
Альберт Суфияров и Виктор Гордейчук вместе занялись коммерцией. Сначала они покупали на рынках запчасти и собирали для продажи компьютеры, затем занялись продажей бытовой и оргтехники. Примерно год-два научные сотрудники военного училища проработали вместе. Потом Гордейчук продолжил продавать бытовую техники, и это направление стало на долгие годы его основным бизнесом, а Суфияров переключился на продукты питания и вместе с партнером Александром Никитиным, тоже выпускником училища, занялись розничной торговлей. Они брали в аренду помещения в спальных районах и открывали небольшие магазинчики. «Это было очень интересное время. Как только мы завозили свежие овощи и хлеб, тут же выстраивалась очередь. Потому что в 93 году была беда и с ассортиментом, и в целом с хорошими магазинами. А нас эти очереди вдохновляли на развитие бизнеса», – говорит Суфияров.
Грузовик с сыром, который все изменил
И тут произошла история, которая и предопределила будущий путь предпринимателя. Как-то один из поставщиков сыра из Иваново в очередной свой приезд в сердцах сказал Суфиярову, что в Петербурге все бизнесмены непорядочные. Оказалось, что он привез одному предпринимателю заказ – полный грузовик сыра, а тот не выкупил, объяснив, что клиент сорвался, а у самого денег. «Я ему сказал, что он не прав, у нас тут люди хорошие. А сам пошел к метро, купил справочник «Желтые страницы» и начал обзванивать близлежащие магазины, предлагая им сыр. В течение следующего дня я продал оптом весь сыр, и эта выручка была больше, чем месячная в нашем магазине», – рассказывает Альберт.
После этого партнерам посыпались новые заказы от розничных магазинов. Пошли запросы на сыры, которых в Петербурге еще не было: «Гауда», «Маасдам», «Тильзиттер». И они переключились на оптовую торговлю, начали искать поставщиков, а затем самостоятельно импортировать из Голландии и Германии. Суфияров с Никитиным стали одними из первых, кто стал завозить эти сорта в Петербург.
Когда грянул кризис в 1998 году, доллар вырос с 6 до 24 рублей, и сыр подорожал в 4 раза, то предприниматели решили обзавестись собственным производством и после недолгих поисков выкупили «Маслосырзавод «Порховский» в Псковской области.
Рождение бренда «Тысяча озер»
В 2000 году, когда после кризиса импорт вновь восстановился, Суфияров и Никитин решили производить сыр и масло в Финляндии с последующей продажей в Петербурге. Начали выбирать бренд. «Петербуржцы любят Финляндию, а поскольку все мы знаем, что это страна тысячи озер, то название родилось само собой», – пояснил Суфияров.
Продукцию для петербургских бизнесменов производила компания Valio. Партнерство продлилось 10 лет до 2010 года. Но чтобы не зависеть от курса валют, и снизить риски от импорта (а его доля в 2000 году была 70%), Суфияров и Никитин задумались о создании производства в России.
Партнеры стали размещать заказы на российских заводах, и одновременно приобрели площадку в Петербурге на проспекте Александровской Фермы, где создали собственное производство с нуля. На ней в 2005 году начался выпуск сыра «Тысяча Озёр», а чтобы качество не пострадало, использовали финские ферменты и упаковочные материалы. Для контроля процессов специально пригласили технолога из Финляндии. В 2008-2009 годах компания уже имела прямые контракты со всеми федеральными сетями.
В 2009 году Суфияров с Никитиным расстались. Альберт обменял свою долю в Порховском заводе в обмен на долю компаньона в «Невских сырах» (теперь это ГК «Нева Милк»). Сегодня бывшие партнеры – прямые конкуренты: Никитин на «Маслосырзаводе «Порховский» выпускает не менее известный бренд «Аланталь». Суфияров производит сыр и масло на трех заводах, кроме Петербурга, они расположены в Курской и Вологодской областях.
Кстати, у самого Суфиярова в холодильнике всегда по 10-15 сортов сыра, а самые любимые – «Маасдам», «Грюйер», «Горгонзолла». Он объездил больше сотни сыроваренных компаний по всему миру, и в зарубежных магазинах всегда покупает сыры местных производителей. Еще предприниматель коллекционирует фигурки коров, привозит их с каждой поездки, и в офисе на полочках у него их уже более сотни.
Наследники
Дети Суфиярова от первого брака – Антон и Екатерина — трудятся вместе с ним. «Я ни одного, ни другого не уговаривал, оба пришли к этому решению самостоятельно, успев получить опыт в других компаниях», – отмечает бизнесмен.
Антону сейчас 30, и он уже больше девяти лет развивает компанию с отцом. В начале 2000-х, будучи студентом, он был мерчендайзером в одном из петербургских гипермаркетов сети «Лента», выкладывая продукцию «Тысяча озер» на полки и уже тогда понял, как сильно выкладка влияет на продажи. Потом он открыл магазин разливного пива, это был период проб и ошибок, затем служил в вооруженных силах. После чего пришел в семейную компанию обычным менеджером в отдел трейдмаркетинга, который как раз отвечает за выкладку товара в рознице и все промо-активности. Позже Антон возглавил этот отдел и руководил ним около пяти лет.
Два с половиной года назад Суфияров-младший стал вице-президентом по развитию. Его зона ответственности – это поиск новых направлений и продукции, и все что с этим связано – упаковка, дизайн. Также Антон отвечает за экспорт компании. «И именно благодаря ему и его команде наша продукция представлена на всем постсоветском пространстве. Особенно гордимся, что присутствуем на полках Беларуси. Там своих производителей много, кроме того, в этой стране в отличие от России, рынок открытый, в магазинах представлены все европейские бренды, конкуренция жесткая», – отмечает основатель. И хотя значимой доли на постсоветском пространстве «Нева Милк» не занимает, но он доволен присутствием на полках и регулярными поставками.
Екатерина работает в компании всего год в отделе маркетинга. Окончив Колумбийский университет по специальности детский психолог, она пару лет отработала по профессии и тоже решила строить карьеру в сырной империи.
Амбиции
В течении 6-7 лет Альберт Суфияров намерен вывести свою империю в лидеры рынка и довести годовой оборот до одного миллиарда долларов. Достичь этой цели компания намерена за счет выхода на новые рынки – в Восточную Азию и Ближний Восток. «Да, я понимаю, что это очень амбициозные планы. Но мы уже работаем в этом направлении. Причем я считаю, что эти планы можно реализовать, не увеличивая существенно штат, и сохранив нынешнюю гибкость и клиентоориентированный подход», – считает предприниматель.
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