«Клиенты, готовые тратить 10 млн рублей на праздник в Петербурге, стали экономить»: глава премиального event-агентства Дмитрий Акимов

Дмитрий Акимов более 20 лет работает в event-индустрии, организовывая частные мероприятия с бюджетом от 10 млн рублей: реконструировал сражения времен Наполеона со всей атрибутикой того времени и мини-деревней для архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», арендовал старинный замок в Будве для вечеринки крупной корпорации и устраивал корпоратив нефтяной компании в ОАЭ. Сейчас из-за пандемии его компания заморожена, как и 85% рынка развлечений. В интервью «Собака.ru» Дмитрий рассказал, как выживают ведущие, артисты, аниматоры, декораторы и другие специалисты из сферы развлечений, а также о подпольной развлекательной жизни города.
-
Дмитрий Акимов
Закрылось много ресторанов
Последние 20 лет работы в творческой среде, еще начиная со студенческих времен, я напрямую сотрудничал со многими ресторанными площадками в Петербурге и Москве, и хорошо знаю всю их кухню. Covid-ограничения практически убили больше половины общепита. Из всех ресторанов в Петербурге и Москве только 20% – небольшие модные заведения или рестораны с авторской кухней (с чеком 3-5 тыс. рублей на человека без алкоголя) продолжают активно работать. У них с гостями все хорошо, так как их аудитория не пострадала. Другое дело – рестораны и ресторанные комплексы, существующие не только за счет посещения гостей, но и за счет проведения банкетов, которые приносили хорошую выручку. Банкетные залы в лучших отелях пустуют. В остатке – средние и бюджетные кафе, куда горожане ходили раз-два в месяц и тратили около 1,5 тыс. У таких кафе дела идут, мягко говоря, не очень. Их потенциальные клиенты сейчас экономят деньги.
Сетевые заведения выживают за счет точек, расположенных в проходном месте, например, на Невском проспекте. В спальных районах рестораны стоят полупустые.
Ночная жизнь продолжается
Как существуют ночные клубы и бары, чью работу фактически запретили!? У них всего два варианта: либо продолжать работать, либо закрыться навсегда. И большинство выбирает первый. Почти все топовые клубы работают после 23:00 нелегально, в противном случае, они обанкротятся. По телефонному звонку гостей принимают через черный вход. Более того, по слухам, у многих заведений есть свои так называемые «кураторы», которые берут определенную плату в день с заведения – гарантия отсутствия проверок.
То же самое произошло в свое время с казино. В 2009 году их деятельность была запрещена. Но многие игорные заведения продолжают работать неофициально, и вместо налогов платят таксу в карман определённым людям.
Праздники проходят инкогнито
Мои клиенты, готовые потратить 5-10 млн рублей на праздник, тоже стали экономить, а крупные компании отказались от корпоративов. Сейчас не время тратить деньги, бизнес тоже пострадал от ограничений или падения спроса. Конечно, состоятельные люди проводят праздники, те же свадьбы, юбилеи, но чаще – скромно и по-домашнему. Некоторые мероприятия проходят инкогнито, с приглашением звезд и, уж точно, с отсутствием какой-либо социальной дистанции. Просто никто не афиширует это, не выкладывает фото в социальные сети.
-
Один из номеров на юбилее петербургского миллиардера — погружение гостя в аквариум с питонами.
Из актеров в таксисты
Простые артисты, ведущие, вокалисты, танцоры, рабочие сцены, аниматоры, специалисты по свету и звуку – все остались без работы. Если говорить о числе людей, которые трудились в развлекательной индустрии (от рабочего сцены до режиссера) – это примерно миллион человек.
Первая мысль, родившаяся у всех в начале пандемии – зарабатывать праздниками онлайн. Но, по-моему, это изначально было обречено на провал, хотя, единичные заказы, например, у ведущих есть. В целом, люди, конечно, не готовы брать ведущего через zoom на свадьбу.
Творческие люди не умеют ничего другого, кроме как дарить праздник и эмоции, поэтому сейчас многие в депрессии, так как не видят выхода из сложившейся ситуации. У каждого второго ипотеки, кредиты.
Компании, которые занимались оформлением шариками, декором, кейтерингом в плачевном состоянии – им некого кормить и нечего оформлять. Продавцы фейерверков с 18 по 31 декабря зарабатывали на весь год за счет корпоративных клиентов. Мы, например, делали закупки фейерверков в декабре на 500-800 тысяч, и таких, как мы, было много.
Как организатор больших праздников, я оцениваю ситуацию еще и по входящим звонкам. Многие коллеги, с которыми мы работали, звонят и предлагают свои услуги, говорят, что готовы работать и за меньшие деньги. Богема в сфере развлечений – успешные ведущие и фокусники, почти как каста неприкасаемых. Они всегда были востребованы. Вчера мне звонил знакомый фокусник, чья стоимость за выступление была около 80-120 тыс. рублей, и сказал, что готов работать за 50 тыс. Я понимаю, что он готов и за 30-40 тыс. выступать — негде.
Артисты, ведущие, диджеи, звукорежиссеры пошли работать в такси, другие на стройку, кто-то занялся ремонтами. Все перебиваются случайными заработками, люди в долгах. Кое-кто продолжает организовывать праздники на даче или в загородном доме у клиентов, но это уже другие расценки.
Я и сам готов заработать какие-то совсем не лишние 50-100 тыс. рублей, но все 20 лет я создавал и режиссировал достаточно дорогие мероприятия. Поэтому никому из моих заказчиков в голову не придет обратиться ко мне для организации какого-то торжества в домашних условиях, как не придет в голову обратиться в строительную компанию, строящую небоскребы, для возведения бани на участке.
На следующий день мандарины не вырастут
Если представить происходящее сейчас в мире как сценарий, то по классической схеме в нем есть преамбула, введение, развитие, завязка, развязка, есть результат. Ну а так как пока никакого результата мы не наблюдаем, то уверен, рассвет не близок. Думаю, что через два-три года мы придем к новому жизненному укладу. В любом сценарии есть экспромт, и что-то может пойти не так. Возможно, все остановится. Но после остановки мандарины резко не вырастут, а на лицах людей не появятся улыбки. Останется посттравматический синдром. Но и он рано или поздно закончится. И наступит тот первый большой долгожданный заказ!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.