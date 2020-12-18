«Клиенты, готовые тратить 10 млн рублей на праздник в Петербурге, стали экономить»: глава премиального event-агентства Дмитрий Акимов

Закрылось много ресторанов

Последние 20 лет работы в творческой среде, еще начиная со студенческих времен, я напрямую сотрудничал со многими ресторанными площадками в Петербурге и Москве, и хорошо знаю всю их кухню. Covid-ограничения практически убили больше половины общепита. Из всех ресторанов в Петербурге и Москве только 20% – небольшие модные заведения или рестораны с авторской кухней (с чеком 3-5 тыс. рублей на человека без алкоголя) продолжают активно работать. У них с гостями все хорошо, так как их аудитория не пострадала. Другое дело – рестораны и ресторанные комплексы, существующие не только за счет посещения гостей, но и за счет проведения банкетов, которые приносили хорошую выручку. Банкетные залы в лучших отелях пустуют. В остатке – средние и бюджетные кафе, куда горожане ходили раз-два в месяц и тратили около 1,5 тыс. У таких кафе дела идут, мягко говоря, не очень. Их потенциальные клиенты сейчас экономят деньги.

Сетевые заведения выживают за счет точек, расположенных в проходном месте, например, на Невском проспекте. В спальных районах рестораны стоят полупустые.