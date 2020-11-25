Главный продавец электроинструментов России Алексей Федоров («220 вольт») — о своем тайм-менеджменте, трудоголизме и кайфе диджитал-детокса

Спорт помогает при бешеном ритме

Режим дня у меня кошмарный, ложусь в 12 ночи, встаю в 6 утра. Мечтаю о том, чтобы выспаться. Когда просыпаешься с красными глазами и черными кругами, то ли повышенным, то ли пониженным давлением, и вообще, страдаешь, спасает ежеутренний спорт. После часа тренировки, чувствую себя человеком, вся энергия возвращаешься, и можно ехать в Гондурас, спасать принцессу, грабить банк или еще что-то в этом роде. Спорт, кстати, обязательно на свежем воздухе, я занимаюсь при температуре до —12 и дождь тут не помеха: 4 раза в неделю бегаю по 10 км и 2 раза что-нибудь силовое. Когда тепло, был еще вейк, а сейчас, в непогоду, я подвис на баланс-борде. Дома и в офисе лежат доски, на которых я делаю всякие забавные штуки. Как в цирке.

Конечно же есть обязательный ужин с семьей, если случается так, что в этот вечер я дома. С дочкой каждое воскресенье мы стараемся ездить в один или другой ресторан, который выбирает дочь. Она любит маленькие семейные места.

Важно иметь помощников

Работу над множеством своих проектов совмещать очень просто. Благо я ничего не помню. Во всем помогают помощники, если бы их не было, я бы умер, а они мою бессмысленную работу структурируют. Если у предпринимателя нет помощника, я ему очень сочувствую. Сейчас эти люди держат мою жизнь в своих руках. До пандемии это выглядело весьма забавно:

- Алексей Владимирович, вы не забыли, что завтра утром едите в Италию?

- Куда??

- В Италию. У вас за два месяца запланировано.

Полномочия в рамках команды делегирую очень просто — я сам ничего не делаю. Все делает команда. Все уже давно делегировано, а я — раб команды и скорее это я делаю то, что им нужно, чем они делают мне. На данном этапе у меня очень сильная, классная команда, которая взяла на себя все сложности нашей работы, и сама себе ставит задачи. Хорошо это или плохо, покажет время. Я только иногда прибегаю с каким-то дурацкими идеями и пытаюсь всему мешать.