Главный продавец электроинструментов России Алексей Федоров («220 вольт») — о своем тайм-менеджменте, трудоголизме и кайфе диджитал-детокса

Совладелец и управляющий партнер ГК «220 вольт» (10 000 покупателей ежедневно!) Алексей Федоров живет практически на две столицы. В Петербурге у него бизнес и семья, а в Москве — непрекращающаяся общественная работа. Три года бизнесмен занимал должность президента Ассоциации компаний интернет-торговли, а с апреля прошлого года возглавляет Совет по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты РФ. Для нашей рубрики «Как все успевать» Алексей рассказал, что болен трудоголизмом, ненавидит коучинг, никогда не даст совет в социальных сетях, а во время самоизоляции ушел в спорт.
Спорт помогает при бешеном ритме
Режим дня у меня кошмарный, ложусь в 12 ночи, встаю в 6 утра. Мечтаю о том, чтобы выспаться. Когда просыпаешься с красными глазами и черными кругами, то ли повышенным, то ли пониженным давлением, и вообще, страдаешь, спасает ежеутренний спорт. После часа тренировки, чувствую себя человеком, вся энергия возвращаешься, и можно ехать в Гондурас, спасать принцессу, грабить банк или еще что-то в этом роде. Спорт, кстати, обязательно на свежем воздухе, я занимаюсь при температуре до —12 и дождь тут не помеха: 4 раза в неделю бегаю по 10 км и 2 раза что-нибудь силовое. Когда тепло, был еще вейк, а сейчас, в непогоду, я подвис на баланс-борде. Дома и в офисе лежат доски, на которых я делаю всякие забавные штуки. Как в цирке.
Конечно же есть обязательный ужин с семьей, если случается так, что в этот вечер я дома. С дочкой каждое воскресенье мы стараемся ездить в один или другой ресторан, который выбирает дочь. Она любит маленькие семейные места.
Важно иметь помощников
Работу над множеством своих проектов совмещать очень просто. Благо я ничего не помню. Во всем помогают помощники, если бы их не было, я бы умер, а они мою бессмысленную работу структурируют. Если у предпринимателя нет помощника, я ему очень сочувствую. Сейчас эти люди держат мою жизнь в своих руках. До пандемии это выглядело весьма забавно:
- Алексей Владимирович, вы не забыли, что завтра утром едите в Италию?
- Куда??
- В Италию. У вас за два месяца запланировано.
Полномочия в рамках команды делегирую очень просто — я сам ничего не делаю. Все делает команда. Все уже давно делегировано, а я — раб команды и скорее это я делаю то, что им нужно, чем они делают мне. На данном этапе у меня очень сильная, классная команда, которая взяла на себя все сложности нашей работы, и сама себе ставит задачи. Хорошо это или плохо, покажет время. Я только иногда прибегаю с каким-то дурацкими идеями и пытаюсь всему мешать.
Устройство, которое помогает мне вести планы — это iPhone. Записываю в блокнот мысли, которые в разных ситуациях приходят в голову, в том числе из книжек и просто из разговоров. Иногда пытаюсь это структурировать. Что-то из этого оказывается важным. Классический ежедневник не веду, каждый день планы не фиксирую. Я очень бессистемный, бесструктурный, только мои помощники сводят это в более-менее нормальный вид.
У моих коллег, сотрудников, планы расписаны на 2 года вперед. У меня — на две недели. Дальше я не заглядываю. Планы выходят из-под контроля каждый день. Возникает какая-то новость, инновация у наших законодателей, то с сертификацией, то с вывесками, то с открытием строительных магазинов. Каждый день что-то меняется. Давно перестал резко реагировать на то, что выходит из-под контроля. Ну выходит. Я такой кризис-менеджер — план выходит из-под контроля, я бегу решать, спасать мир. Иногда не очень успешно.
Для устройства собственных дел нужен специально обученный человек, умный, с высшим образованием, не член семьи, которому платите и можете делегировать массу личных дел. Иначе ничего не получается и у вас постоянный цейтнот.
На какое-то время я могу себе позволить полную социальную изоляцию, иногда целый день не пользуюсь телефоном, хотя это очень сложно. Digital Detox — одна из самых сложных историй, которая у меня есть, но иногда можно себе позволить. Как-то раз в апреле я выключил телефон на трое суток. Ничего страшного не произошло. Правда, сотрудники нервничали. На такой длительный период я до этого не исчезал. Вспомнил, еще когда ходил на Килиманджаро, там по естественным причинам пять дней у меня не было связи. И это было довольно классно. Другое дело, что раз в сутки я все-таки выходил на связь с офисом по спутниковому телефону. Я задавал один вопрос: «Все ли нормально?», сотрудники: «Шеф, все нормально, не мешайте нам работать», и я шел дальше в гору.
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Алексей Федоров на горе Килиманджаро (Танзания), 5895 метров над уровнем моря.
Не трачу время на коучинг
Не вижу смысла тратить время на конференции и выступления, куда меня постоянно зовут. От 98% предложений я отказываюсь. Не хочу заниматься коучингом и менторингом, и помогать молодым коммерсантам. Есть люди, которые черпают в этом огромное вдохновение, для кого-то — это часть самореализации. Я для себя это считаю бесполезной тратой времени, лучше я его потрачу на семью. Если я куда-то приехал выступать, значит меня попросили об этом мои близкие друзья, либо мне интересна тема или люди, которые сидят со мной на пленарном заседании. А еще я отказываюсь отвечать на вопросы, которые часто приходят в Facebook: «Алексей, мы молодая компания, посоветуйте нам, с кем в вашей компании можно поработать? Кто у вас отвечает на маркетинг, диджитал, логистику и т.п.». Я не секретарь и не передатчик информации. Если «продажник» с другой стороны не может найти контакт в нашей компании, то он плохой «продажник». Я никогда ни с кем не свожу внутри компании.
Не ем углеводов
Рацион питания крайне простой. Я практически не ем углеводов. Здесь ключевое слово «практически». Практически не пью кофе, чай, пью воду. Питаюсь всем остальным. Интересно позаниматься духовными практиками, медитациями, но пока рядом не было никого, кто бы в это вовлек. Теоретически понимаю, что это все интересно и я бы потратил на это свое время. Со спортом все наоборот, сейчас в моей жизни самый спортивный период. Столько спортом, как сейчас, я не занимался никогда. Самоизоляция вынудила.
Я болен работоголизмом
Позволяю ли я себе ничего не делать? Нет, я постоянно что-то делаю. Я не умею ничего не делать. Понимаю, что работоголизм — это болезнь и я знаю, что серьезно этим болен. Мне плохо, если я ничего не делаю. За последние несколько лет я научился учиться. Поэтому если не работаю, то учусь: английский язык, архитектура, история Петербурга, гитара. Дочка надо мною смеется, потому что моего увлечения хватает на полгода. Потом я начинаю заниматься чем-то другим. Спорт оказался самым долгим увлечением. Мне с ним хорошо.
Отпуск беру исключительно по каникулам детей. Старшей это стало уже не так интересно, а младшему пока хорошо, я стараюсь совмещать отпуск исключительно с времяпрепровождением с детьми. Откладывать мобильный в отпуске – это целый кейс, который я почти освоил.
Как избежать выгорания
Я не знаю, как избежать выгорания. Все выгорают. У меня есть совет: нужно раз в пару лет кардинально менять задачи. Мои увлечения GR, PR, ментальный уход в Ассоциацию компаний интернет-торговли, Торгово-промышленную палату РФ и «Деловую Россию». Это как-раз попытки избавиться от обычной рутины на работе. Новые люди, задачи другого плана, другое позиционирование себя самого. Внутри компании ты как генеральный директор, царь и бог, выход к таким же как ты или тем, кто круче тебя в социальном плане очень сильно ставит тебя на место. У других людей ты становишься обычным наемным сотрудником. Это полезно. Ты не только командуешь и спрашиваешь, ты еще и всем постоянно что-то должен и с тебя спрашивают.
Я бы с удовольствием сейчас поиграл в театр, пару лет назад у нас в компании была такая история, и я жалею, что мы ее закончили, потому что перегорели этой идеей.
Текст: Амера Карлос
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