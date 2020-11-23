Ставка НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в России повышена до 15%

Закон о повышении ставки НДФЛ на доходы физических лиц направлен на создание дополнительного источника финансирования лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиардов, в 2023 году — 68,5 миллиардов.

Прежняя налоговая ставка в 13% сохраняется для доходов физических лиц от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных в виде страховых выплат по договорам страхования и по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги.

Отмечается, что налогоплательщик освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему России указанных сумм налога до 1 июля 2021 года. Закон о повышении НДФЛ вступит в силу 1 января 2021 года.