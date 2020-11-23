Как стать дизайнером собственной жизни: от бизнеса до семьи, – рассказывает коуч Светлана Квитко

Что такое коучинг и чем он отличается от психологии?

Коучинг – это вид психологического консультирования. В сотворчестве с коучем клиент планирует свое будущее, а в психологии работа начинается с прошлого. Коучинг же берет из прошлого опыт, ресурсы и силы, полезные для достижения успехов в будущем. Например, мы опираемся на ваш детский опыт (что помогло вам тогда решиться и пойти на кружок по танцам?) и перекладываем его на текущую ситуацию, чтобы продвинуться вперед. Для мужчин важна эта ассоциативность, т.к. у многих существует предубеждение: к психологу ходят нытики, а к коучу – современные и прогрессивные, потому что это про стратегию и про видение. Планировать будущее – престижно, а не стыдно.

На мой взгляд, коучи как специалисты помогающей профессии, в чем то похожи на стоматологов. Только занимаются они гигиеной души и мыслей, помогая справиться с внутренними завалами, застреванием в рутине и состоянием «не знания»: чего хочу, для чего вставать утром, куда идти дальше. Здесь все очень индивидуально: кто-то занимается профилактикой и работает на опережение; а кто-то ждёт серьёзной «боли» или кризиса и вместе с коучем находит новые возможности.

Какие основные темы вы затрагиваете в своей работе?

Выгорание и потеря смыслов. Часто клиенты говорят, что не понимают «для чего» дальше? В суете и спешке, люди чувствуют, что не успевают жить. Один мой клиент, описал свою жизнь как «бегом по Эрмитажу, по его огромному числу залов». Когда я спросила, а чего ты хочешь, он ответил: хочу остаться в одном зале, не бежать, а рассмотреть этот зал — погрузиться, увидеть все до мелочей и найти смыслы.

Вторая тема – поиск новых горизонтов, смыслов и возможностей, когда уже есть определённые достижения примерно в 35-40 лет: выросли дети, есть квартира, машина, дача. Что дальше? Еще один распространённый запрос – карьера. Часто встречаются такие примеры, когда люди, занимая высокую должность, например, в банке, резко меняют профессию, открывают ресторан или какую-нибудь творческую студию.

Причины таких изменений разнообразны: раз уж мы говорим про дизайн, то кто-то чувствует, что «носит не свое пальто» — живёт не свою жизнь. Кто-то меняется самостоятельно, примеряет на себя другие профессии и видит в этом интерес, следует за ним. А бывает, что человек приходит за свежими идеями и «глотком воздуха» для своего любимого дела, когда чувствует, что застопорился и не видит новых горизонтов.

Вы сами сталкивались с выгоранием?

Да, у меня был такой опыт – поиск себя. Я чувствовала, что чего-то не хватает в моей жизни, но не понимала чего. Сейчас моя работа – помогать находить себя, как когда-то помогли мне. Я наслаждаюсь процессом. Стараюсь балансировать во всех сферах своей жизни: семья, дети, муж. Я делаю акцент на том, что мы – пара. Вот нас четверо – мы семья, а вот нас двое – мы пара. Осознание того, что ты не только в какой-то одной сфере, у тебя много ролей и они разные, очень мотивирует и помогает находить что-то новое.

Когда следует признаться, что тебе нужна помощь?

К сожалению, в нашем менталитете существует предубеждение: «я сам себе лучше помогу, я лучше знаю, чему меня может научить коуч?» Тут и про сопротивление, и про недоверие к новому, прогрессивному. Однако, самостоятельно даже просто заметить и отрефлексировать свои поведенческие стереотипы практически невозможно. Марк Цукерберг, Илон Маск — у всех мировых знаменитостей есть коучи. Они понимают и слышат себя гораздо лучше благодаря осознанности, которая в том числе развивается на коуч-сессиях. Этот тренд придет и к нам. Людям нужно общение. С коучем можно быть откровенным: у нас есть этический кодекс, правила о конфиденциальности.

Где каждый день находить энергию и вдохновение?

Важный момент – уметь отдыхать. Мое поколение 35+ с детства учили, что отдыхать плохо, надо все время работать, развиваться – и очень многие люди испытывают чувство вины, когда просто принимают вечером ванну или смотрят сериал. Я за баланс разных сфер жизни, в том числе работы и отдыха. Героические поступки на работе часто приводят к выгоранию. Важно развивать культуру построения своих границ и интересов: например, не отвечать на рабочую почту в личное время.

Включать в телефоне авиа-режим, убирать его от подушки – для этого иногда нужны определенные усилия.

Конечно, это привычка. Новые нейронные связи не формируются за два дня. Коучинг тоже про изменения, поэтому за одну сессию чуда, как правило, не случается. Нужно готовиться к полноценной работе в 2-3 месяца, встречаясь с какой-то периодичностью. Бывают экспресс сессии, как пилюли. Когда тебе нужно что-то срочно выбрать, проработать свое состояние, подготовиться к конкретному разговору. Это работает как нурофен — пьёшь когда голова болит, снимаешь симптом, но не лечишь. У клиентов тоже бывают такие ситуации, когда прямо сейчас нужен «нурофен». Иногда достаточно одной сессии, чтобы понять, почему все так, а не иначе.

А если проблема клиента — тревога и страхи, как может помочь коуч?

Да, коуч работает со страхами. Забота и поддержка – это тоже одни из ключевых моментов коучинга. Коуч дает клиенту абсолютное безоценочное принятие. Я не говорю, что страх – это хорошо или плохо, я его принимаю и разделяю. Это очень помогает, потому что клиент чувствует себя безопасно, он знает, что здесь пространство, свободное от осуждений. В апреле у меня был пик клиентов со страхом неопределенности и зацикленности.

А какой страх основной в 2020 году?

Невозможность все контролировать. Есть такой термин «черный лебедь» – это то, что мы не можем даже предвидеть, предсказать и такие обстоятельства будут всегда, мы будем все время жить в неопределённости. Это касается не только пандемии, а всей жизни.

Желание всегда контролировать ситуацию не очень здоровое, оно обычно связано с отсутствием веры в собственные силы. Все, конечно, зависит от степени и в целом человеку нужен план, но одержимость контролем, его жажда — это про неуверенность. Я работаю с нарушением самооценки. Этот вопрос решается намного глубже и дает не только веру в себя, но и опору в жизни.

Может ли коуч научить совмещать карьеру и семью?

Ограничений с темой и запросом нет: коучинг для подростков, бизнеса, лайф-коучинг с жизненными ситуациями, про отношения, материнство. Единственные противопоказания – это прием различных психотропных препаратов и сложное психическое состояние, с которым должен работать психотерапевт.

Как вы сами мотивируете себя?

Я занимаюсь любимым делом, которое очень долго искала. У меня был витиеватый путь, но тем не менее, я ему очень рада. Я получила высшее юридическое образование и работала в банке, потом была в декрете — у меня два чудесных сына. После этого я поняла, что юристом я быть не хочу. В поисках нового пути я закончила бизнес-школу ресторанного и гостиничного менеджмента Swissam, где в том числе преподавали HR-менеджмент. Я влюбилась в тему мотивации людей, поиска ресурсов и «дизайна» своей работы, профессии и всей жизни.

Коучинг часто ассоциируется со словом «бизнес», а вы делаете акцент на том, что это про жизнь. Так коучинг про бизнес – это миф?

Коучинг – это про бизнес. У каждого бизнесмена есть человеческая составляющая. Работая с бизнесом, я по сути работаю с человеком в нем. И лидер – руководитель, собственник – обязательно привносит в организацию себя, свою культуру, историю. Еще один важный нюанс: коучинг – это не дешево, он ориентирован на тех, кто может себе его позволить. На рынке очень большой разброс стоимости услуг коучей.

Какие еще существуют мифы про коучей?

К сожалению, профессия немного дискредитирована людьми, которые себя называют тоже коучами. Я, например, уже много лет учусь: окончила Международную Академию Коучинга, сейчас заканчиваю Институт Коучинга. Я себя называю коучем, потому что у меня есть дипломы, которые это подтверждают и часы коучинговой практики с реальными клиентами. При этом в инстаграме можно легко найти коучей, тренеров, наставников без соответствующего образования, которые заскучали и рассказывают людям, что надо делать. Весь так называемый «инфобизнес» построен на этих историях — «я смог и ты сможешь». Допустим, но как ты меня этому научишь, не имея соответствующего образования, опыта, практики? Отсюда и недоверие к профессии. Это усложняет продвижение реальных профессионалов.

В чем заключается концепция дизайна жизни?

В детстве я хотела быть дизайнером одежды, но родители меня убедили получить более престижную, на их взгляд, профессию юриста. Сейчас я понимаю, что дизайн, о котором я тогда думала, стал реальностью. Я не шью платье, а занимаюсь дизайном человеческой жизни, в том числе и своей. Мы можем моделировать будущее, как создавать новый костюм или платье, и клиент на коуч-сессии может «примерить эту одежду», понять насколько ему это подходит, «оставить» себе или продолжить поиск. Шаг за шагом, строчка за строчкой, мы составляем новый красивый индивидуальный «гардероб», основываясь на тех сильных качествах и сторонах клиента, которым он теперь соответсвует или планирует в будущем.