Как пандемия спасла бренд спортивной одежды из Петербурга от банкротства: не только расплатились с долгами, но и выросли в 10 раз

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Владельцы компании Sportego (слева направо): Александр Федотов, Владислав Махонин и Михаил Пилипенко.
Владислав Махонин, Михаил Пилипенко и Александр Федотов знакомы с юности, все родом из Череповца. Окончили в Петербурге Политехнический институт и уже около 10 лет занимаются пошивом спортивной экипировки для любительских команд. У предпринимателей небольшое производство, расположенное в Петербурге на территории завода «Мезон». Последние три года их компания Sportego стагнировала, рост выручки был на уровне инфляции – 5-10% в год и оборот остановился на уровне 100 млн рублей. Прошлый год бизнесмены и вовсе завершили с долгом в 10 млн рублей.
В феврале ситуация уже стала выходить из-под контроля, заказы на продукцию стремительно сокращались и со стороны частных заказчиков, и бизнеса. «У населения в последние годы сильно упали доходы, корпорации тоже сократили бюджеты на развлекательные и спортивные мероприятия, поэтому число клиентов резко сократилось за последние несколько лет. Плюс сильно выросла конкуренция. Если при старте у нас было пару конкурентов в Петербурге, то сегодня – минимум сотня интернет-магазинов по всей России», — говорит Владислав Махонин.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Владельцы Sportego не понимали, как изменить ситуацию, пока не помог случай. «В феврале в России еще ни ограничений, ни самоизоляции не было. Более того, мы даже не знали, что в аптеках на тот момент был дефицит масок. Мне мой друг и бизнес-консультант Владимир Лецкий сказал тогда: «Посмотри, что происходит в Китае. Эта ситуация докатится и до нас. Займитесь производством масок». Мы с партнерами тогда посмеялись над его идеей. Но финансовая ситуация в компании была настолько тяжелая, что мы пошли на этот шаг в качестве эксперимента», — вспоминает Махонин. То есть компания не предугадала спрос, а просто стала шить маски от безысходности, чтобы хоть что-то заработать.
Партнеры отшили первую партию (примерно 3 тыс. штук) многоразовых масок. Один из них анонсировал в соцсети запуск новой продукции и в тот же день получил заказ на покупку всего тиража. Предприниматели начали разбираться в ситуации, и поняли, что в стране, оказывается, дефицит на эту продукцию. «Мы сильно удивились, когда зашли на Wildberries, и по поиску не нашли ни одного предложения по маскам. А поскольку мы уже сотрудничали с этой площадкой по спортивной экипировке, то у нас ушло буквально несколько дней, чтобы отшить и отгрузить первые 4 тыс. единиц по 150 рублей», — рассказал Махонин. Его компания стала первым поставщиком многоразовых масок на Wildberries.
На компанию обрушились заказы на 100-200 тыс. штук. За неделю выручка Sportego от продажи масок достигла почти 1 млн рублей. Для понимания, до 2020 года ежемесячный оборот компании на спортивной экипировке составлял 7-10 млн рублей. «Мы были в шоке от посыпавшихся заказов. Будь мы более расторопными, то смогли бы больше продать в марте. Потом мы стали их продавать оптом, снизив цену», — говорит владелец Sportego.
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Производство Sportego в Петербурге
Теперь защитные костюмы
Спустя месяц тот же бизнес-консультант посоветовал приступать к пошиву защитных костюмов для врачей. На этот раз Махонин, Пилипенко и Федотов уже не смеялись над предложенной идеей, а занялись поиском подходящей ткани для первых образцов, дизайном, эргономикой костюма. Выбрали смесовую ткань – сочетание хлопка и полиэфирных волокон. Создали первые образцы и отправили врачам на тестирование через общественное движение «Волонтеры медики». Шел апрель — период, когда больницы испытывали дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗы). «Ткань врачам понравилась, хоть в ней летом было немного жарковато. Медики нам дали рекомендации, что и где улучшить по дизайну, мы все исправили и начали коммерческие поставки в больницы», - говорит Махонин, отмечая, что по линии благотворительности Sportego передала врачам 5000 масок и защитных костюмов.
Сегодня основной закупщик СИЗов у Sportego - АО «Корпорация «Росхимзащита» (назначенная правительством РФ ответственной по обеспечению регионов страны медицинскими изделиями, - Ред).
«Пандемия нас очень сильно встряхнула»
За последние 2-3 месяца предприниматели вышли на допандемийный уровень доходов, месячный оборот от продажи спортивной экипировки вновь достиг 7-10 млн рублей. При этом выручка от продажи СИЗов значительно выше - 50-60 млн рублей в месяц. По итогам 2020 оборот Sportego ожидается на уровне 500 млн рублей.
Если еще в начале года швейное производство Sportego представляло собой 1000 м2, то сейчас уже 2000 м2. «Нас пандемия очень сильно встряхнула. Сейчас я понимаю причины стагнации нашего бизнеса. Мы отстали в продукте, сервисе, трендах, появилось много конкурентов, которые стали забирать клиентов, а мы этого не понимали», — говорит Владислав Махонин.
Сейчас бизнесмены признаются, если бы не пандемия, то компания продолжала стагнировать, не удалось бы собрать сильную команду и получить новые знания в столь короткие сроки. Кстати, новых сотрудников на швейное производство отбирали среди попавших под сокращения специалистов по бережливому производству, бригадиров автозаводов Nissan, Toyota, Ford.
А теперь на экспорт
Ближайшие планы владельцев Sportego амбициозные — выйти на рынки Западной Европы. Сейчас компания трудится над улучшением продукта в спортивной экипировке и СИЗах, а также запустила третье направление - производство одежды sport casual (худи, свитшоты, велосипедки, плащи, куртки и др). Первая партия была отшита и поставлена на Wildberries в августе.
Четвертым планируемым направлением компании станет производство спецодежды для сотрудников предприятий тяжелой промышленности.
В перспективе все свои продукты партнеры планируют поставлять на экспорт. СИЗы, производимые Sportego, уже продаются на Западе через дистрибьюторов. Спортивная одежда благодаря Wildberries продается в Польше, где она открыла маркетплейс в январе этого года. Но петербургские предприниматели хотят выйти в Европу самостоятельно. «Однако для реализации этих целей у нас пока нет компетенций. Отсутствие нужной команды — сегодня основная сложность. Нам нужны специалисты в продажах, производстве, финансах. Но у нас сильный отдел HR, есть план по найму персонала, и мы движемся к этим целям», — уверен Махонин.
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