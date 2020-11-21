Как пандемия спасла бренд спортивной одежды из Петербурга от банкротства: не только расплатились с долгами, но и выросли в 10 раз

Владислав Махонин, Михаил Пилипенко и Александр Федотов знакомы с юности, все родом из Череповца. Окончили в Петербурге Политехнический институт и уже около 10 лет занимаются пошивом спортивной экипировки для любительских команд. У предпринимателей небольшое производство, расположенное в Петербурге на территории завода «Мезон». Последние три года их компания Sportego стагнировала, рост выручки был на уровне инфляции – 5-10% в год и оборот остановился на уровне 100 млн рублей. Прошлый год бизнесмены и вовсе завершили с долгом в 10 млн рублей.

В феврале ситуация уже стала выходить из-под контроля, заказы на продукцию стремительно сокращались и со стороны частных заказчиков, и бизнеса. «У населения в последние годы сильно упали доходы, корпорации тоже сократили бюджеты на развлекательные и спортивные мероприятия, поэтому число клиентов резко сократилось за последние несколько лет. Плюс сильно выросла конкуренция. Если при старте у нас было пару конкурентов в Петербурге, то сегодня – минимум сотня интернет-магазинов по всей России», — говорит Владислав Махонин.