Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет существовать в цифровом виде и сочетать в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровым рублем можно будет совершать дистанционные платежи и расчеты онлайн, а как наличные им можно будет расплачиваться в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету.

Как говорят в Центробанке, цифровой рубль станет доступен всем субъектам экономики — гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству. Подобно наличным и безналичным рублям, цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все формы будут абсолютно равноценными.

По предварительным подсчетам, цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее. «Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций. Это послужит стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики», — говорится в отчете ЦБ.

Для введения цифрового рубля понадобится создание дополнительной платежной инфраструктуры, которая позволит передавать валюту от одного пользователя к другому в виде цифрового кода — с одного электронного кошелька на другой. При этом цифровой рубль не будет иметь никакого отношения к криптовалютам — его устойчивость будет обеспечиваться государством.

Решение о вводе цифрового рубля пока не принято, также не установлены сроки появления валюты на рынке. Но уже сейчас «необходима активная и глубокая проработка данного вопроса», считают в Центробанке.