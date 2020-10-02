Mkb private bank открыл первый офис в Петербурге

Теперь подразделение со всем комплексом банковских и инвестиционных решений, учитывающих индивидуальные потребности каждого клиента, доступно петербуржцам. «Мkb private bank до этого был представлен только в Москве. Клиентам в Санкт-Петербурге будут доступны абсолютно все финансовые и lifestyle-услуги. Наша главная цель – заявить о себе как о достойном игроке рынка private banking в новом регионе и заслужить репутацию надежного партнера», – отметил руководитель mkb private bank Юрий Бабин.