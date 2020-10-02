Отделение для клиентов сегмента private banking находится в самом центре города – на Невском проспекте, 22.
Mkb private bank открыл первый офис в Петербурге
Теперь подразделение со всем комплексом банковских и инвестиционных решений, учитывающих индивидуальные потребности каждого клиента, доступно петербуржцам. «Мkb private bank до этого был представлен только в Москве. Клиентам в Санкт-Петербурге будут доступны абсолютно все финансовые и lifestyle-услуги. Наша главная цель – заявить о себе как о достойном игроке рынка private banking в новом регионе и заслужить репутацию надежного партнера», – отметил руководитель mkb private bank Юрий Бабин.
Выбор места для нового офиса был неслучайным: удобное расположение на Невском позволит клиентам решать свои задачи с комфортом и в привычном темпе. Интересно и само здание: в середине XIX века здесь располагалось первое в России кафе «Доминик», кухня которого была известна на весь город и пользовалась огромной популярностью среди петербургской интеллигенции.
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