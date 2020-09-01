Россияне с долгами могут бесплатно объявить себя банкротами без судебных разбирательств

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым россияне с долгами могут освободиться от невыполнимых для них обязательств по возврату кредитов по новой схеме. Клиенты банков и микрофинансовых организаций могут списать свои задолженности без суда — для этого необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства. Процедура бесплатна — именно поэтому авторы поправок в ФЗ позиционировали ее как упрощенное банкротство.

Как пишет РБК, россиянин может подать на банкротство во внесудебном порядке, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Также он не должен иметь имущества или финансовых возможностей погасить долги, на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые судебные разбирательства должны быть завершены без результата для кредиторов.

Если фаза активного взыскания завершена, гражданин может подать через МФЦ заявление о внесудебном банкротстве — должнику придется перечислить при его подаче все свои обязательства и кредиторов. Процедура будет запущена в течение четырех рабочих дней после проверки должника по базе Федеральной службы судебных приставов. После этого информация о должнике будет занесена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, тогда же будет введен мораторий на начисление процентов, штрафов и пеней по задолженности.

С начала процесса до финального объявления решения должно пройти полгода. Если за это время никто из кредиторов не воспрепятствует банкротству, долг гражданина будет признан безнадежным и списан.