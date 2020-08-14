В рубрике «Как все успевать» спрашиваем самых влиятельных руководителей, как, наконец, научиться планировать и управлять своим временем. О личных принципах тайм-менеджмента и делового этикета рассказывает Александр Полесицкий — экс-заместитель главы «Европейской медиагруппы», покинувший ЕМГ после 23 лет работы, и действующий вице-президент Российской академии радио. Как подружить дедлайны и творчество? Полезны ли светские мероприятия в работе? И как предвидеть все непредвиденное?
Как все успевать: рассказывает бывший топ-менеджер ЕМГ («Европа Плюс», «Ретро FM» и другие) Александр Полесицкий
О том, почему ситуации бывают только предвиденными
Возьмем радиостанцию, так уж мне ближе. На ней все знают кто, куда и в какое время выходят. «Не по плану» может что-то идти только, если возникнет некая чрезвычайная ситуация. Например, объявляется траур… Тогда надо убирать из эфира развлекательные программы, рекламу, оставлять шоу без шуток и игр. Бывает, что это случается, когда никого из основных сотрудников на работе уже нет. Когда со мной это произошло впервые, было сложно: вызванивал всех коллег, связывался с директором службы информации, программными директорами и в ручном режиме объяснял, что делать.
Поскольку было время, когда «непредвиденные» ситуации зачастили, я сделал вывод о том, что управление ими нужно превратить в алгоритм. И мы сделали «алгоритм траура», как бы цинично это не звучало. В один клик радиостанция смогла исключить неуместные музыкальные номера.
То же самое мы сделали на случай ЧС. На моей памяти самая жуткая была в начале нулевых: захват заложников на Дубровке в Москве. Тогда даже музыкальные радиостанции, у которых новости занимают лишь малую часть сетки, должны уметь держать слушателя в контексте события. На этот случай тоже есть определенная технология.
Третий вариант: выключается электричество или обрывается связь. На этот случай прямо у передатчика под телебашней есть «консервы». Это значит, что прямо к передатчику, минуя студию, подключаются пару часов записанного заранее эфира. Конечно, он будет без новостей и прямых включений.
Непредвиденные обстоятельства в медиа на второй, третий раз уже должны стать предвиденными. Мне сложно представить ситуацию, которая сейчас могла бы застать врасплох.
Об ошибках руководителя
Я скажу страшную вещь: чем меньше ты назначаешь встреч, тем лучше. Многие часы, потраченные на совещания, – признак неопытности руководителя. В моей карьере был период, когда французские акционеры требовали каждую неделю собираться на 3-часовые планерки руководителей. Каждый отчитывался, все заносилось в протокол, из которого они узнавали информацию о компании. Это был абсолютно бессмысленный ритуал. С тех пор у меня возникло отвращение к совещаниям.
Второе правило: как можно меньше делать самому. Конечно, хорошо, когда руководитель старается не утратить свои навыки и развлекается, придумывая игры для эфиров. Но все же первоначальная его задача — это стратегия. Ему нужно думать, в какую конкретную точку он ведет свою компанию. Чем больше лидер делегирует, тем он профессиональнее и эффективнее.
Еще одна распространенная ошибка руководителя: управлять компанией через голову. Самый оптимальный вариант (редко кому удается его выполнить), общаться по работе не больше, чем с 5-6 людьми. Дальше все должно идти уже сверху вниз. Не нужно давать указания каждому сотруднику — даже если вы считаете, что сделаете это лучше, чем его непосредственный начальник.
О дедлайнах в творчестве
Я сам большой нелюбитель дедлайнов. Особенно когда нужно делать явно неприятную работу — ты ее откладываешь, прокрастинируешь в надежде, что твой руководитель забудет. В творческих профессиях дедлайн — это почти невозможная штука. Вот пример: в ЕМГ есть программный директор одной радиостанции, он талантливый и творческий человек, его станция показывает хорошие результаты с точки зрения аудитории. Но все знают, что с ним бессмысленно договариваться о сроках. Самую простую проблему, вопрос или креатив он будет решать часами, пока не найдет минимум 35 вариантов. Но при этом, у него хороший коллектив и сплоченная команда. А в эфире это всегда чувствуется. В таких случаях надо создать вокруг такого человека некий кокон, чтобы от сроков принятия решений мало что зависело. Или сразу ставить дедлайн с учетом на задержки в 2-3 недели. Тут надо выбирать, что важнее: умения людей или скорость выполнения. Профессионалу просто прощаешь срывы сроков, если устраивает качество.
Формальный подход здесь бессмысленен, нужно всегда помнить, что на творческое решение нужно время. Но иногда креативом в медиа слишком увлекаются. Спустя месяцы работы над новым слоганом, люди все равно приходят к чему-то простому. Важно держать в голове, что самое главное в маркетинге СМИ уже придумано до тебя — это очень экономит время. Существует 5-6 основных месседжей, которые радио должно послать слушателю — научитесь выбирать 1-2, что вам больше подходят.
О распорядке дня
Я совершенно плохой в этом смысле контролер. Доверяю управление своим временем ассистентке. Если назначаются встречи, приходят приглашения на мероприятия, она смотрит свободные слоты в календаре и заносит новые пункты. Я ничего не записываю, не запоминаю. Когда было меньше задач и объектов управления было проще, но сейчас я перестал что-либо держать в голове. Единственное — билеты на выставки, в театры, музеи покупаю сам и план путешествий тоже составляю самостоятельно.
У меня были разные функции за время моей работы на радио. Когда занимался всей операционной работой, приходил на работу в 10 утра и начинал с просмотра почты, подписания пачки бумаг, чтобы не копить. Когда моя должность называлась заместитель генерального директора и деятельность была более мыслительная нежели управленческая, то на работе появлялся уже после 11.
Я всегда предпочитал встречи назначать в офисе, а не в городе. Таким образом день не приходилось разбивать на несколько частей и тратить по два час на дорогу. Но все зависит от того, кто кому нужнее. Если встреча происходит по твоей инициативе, тогда локацию выбирает партнер. Взаимовыгодные деловые предложения обсуждались просто в приятных местах, чтобы всем было хорошо.
А все остальное время — это решение текущих задач, ранжированных по важности: маркетинг, обсуждения тенденций, которые происходят с аудиторией и тд. Моим правилом было после 18:00 на работе не задерживаться, потому что премьеры и концерты, как правило, начинаются в 19:00. Если успевать никуда не нужно, то заканчивал работу в офисе в 20:00. И всегда оставался на связи после.
Очень не люблю жить по будильнику. Тем более мы сейчас понимаем, что физическое присутствие нужно исключительно для завоевания авторитета и дисциплинирования. Сложно представить себе ситуацию, когда я должен был стоять у кого-то над душой.
О разделении личного и рабочего времени
Никогда, где бы ни был, я не позволял себе выключить телефон больше, чем на время спектакля или авиаперелета. У меня бывало и по три номера, но сейчас вполне хватает одного. Люди пользуется разными телефонами, когда их личная жизнь отделана от рабочей. У меня такого нет, мой номер даже есть в социальных сетях.
Крайне не любил и не люблю работать по выходным. Баланс заключается в том, что с вечера пятницы до утра понедельника все время посвящено семье, если не случилось нечто экстренное. Усталости от жизни в режиме прямого эфира никакой нет. Пока есть здоровье и драйв надо работать. Бездействие утомляет гораздо больше. Я по природе достаточно активный человек, поэтому работа для меня, как пища. Активность, общение, путешествия — это то, что продлевает здоровье и жизнь. При первой же возможности на самолет и в Европу. Я там, где культурный туризм: музеи, театры, выставки, балет. Море, горы, пляжи меня не интересуют. До пандемии раз в месяц старался куда-то выбираться.
Шесть месяцев закрытых границ приучили меня, как и многих, вновь открыть для себя родные места. Я за это время в Ленинградской области посмотрел столько, сколько я не видел за все предыдущие годы жизни. Оказалось, очень интересно смотреть на родную страну глазами путешественника-туриста. Много ездил по Ломоносовскому, Гатчинскому районам, смотрел заброшенные, разрушенные усадьбы XVIII-XIX века. Понял, что самые сильные крушения даже не от войны. Очень многое было утеряно годы позднего Советского Союза, когда во дворцах делали птицефабрики, склады, а передел собственности в 90-е окончательно стер уцелевшее от фашизма.
О новой этике делового общения
Очень важно — никогда не уходить от разговора. Сейчас, правда, появились новые правила общения – люди предварительно пишут. Это очень удобно. Уже много лет я ловлю себя на мысли, что телефонный звонок для меня — стресс. Привык, что мне звонят лишь несколько хороших друзей, пару коллег, жена и дочка. Общение в мессенджерах очень экономит время, но меня искренне раздражают голосовые сообщения. Это отвратительно. Это понт. Тот, кто так делает почему-то считает себя важнее своего собеседника, который должен отрываться от работы, чтобы выслушивать чей-то поток сознания. Стараюсь этим пользоваться крайне редко, когда вообще нет времени написать текст. Вообще надо воздерживаться от того, что тебе самому неприятно. Например, не оставлять сообщение без ответа.
О месте светской жизни в расписании
Первые 5-7 лет работы в Москве я старался не пропустить ничего. У меня тогда было два водителя, которые сменяли друг друга, потому что один такой режим не выдержал бы. Рабочий день заканчивался в три часа ночи после очередного концерта, клуба, мероприятия, а начинался в десять утра.
Я уже забыл, как идет время в Петербурге, это место проведения моих выходных. Но первое время работы в Москве я удивлялся, а чем я вообще в Петербурге занимался? Зачем я вообще на работу ходил? А что я там делал по 8-9 часов в день? То, что в Петербурге делаешь четыре часа, в Москве сделаешь за час.
Светские мероприятия хороши, когда твоя работа заключается в торговле лицом, борьбе за место под солнцем или развитии персонального бренда. В момент осознания, что ты уже сам себе бренд, выбор мероприятий идет по принципу интересно-не интересно. В последние годы мои интересы стали направлены в сторону классической музыки, театра, кино. У меня есть достаточно небольшое количество друзей, с которыми я с удовольствием встречусь.
Как это все неправильно, приходить ради того, чтобы поймать нужного тебе человека. В момент становления, когда нужно заводить знакомства, это работает. Но когда ты уже топ-менеджер некоторый срок, тебя все знают, использовать ивенты, чтобы кого-то ловить — дурной тон. Попытайся себя позиционировать себя так, чтобы люди искали с тобой встречи. Серьезная, долгосрочная деятельность требует построения своего бренда. А светские мероприятия — это тусовка, которая с годами переходит в другую тусовку с определенным кругом людей. Практического смысла для бизнеса в этом нет.
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